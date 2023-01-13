FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7764 поста • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 ярких фото из прошлого, которые могут вызвать самые разнообразные эмоции

18 ярких фото из прошлого, которые могут вызвать самые разнообразные эмоции

Автор:
13 января 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Эмоции   было   интересно   история   люди   фото   
743
19

Прошлое богато удивительными и невероятными событиями, о многих из которых вы наверняка даже и не слышали. В этом нет ничего удивительного, потому что знать обо всём не может даже самый пытливый человек на свете. Если вам интересна история, а посвящать время чтению учебников и энциклопедий совсем нет желания — выход есть.

Отличная альтернатива — содержательные исторические снимки, которые позволят окунуться в яркие события прошлого и проникнуться атмосферой того времени. Мы подобрали для вас ряд фото, рассказывающих интересные мини-истории, которые вы наверняка запомните.


Крушение на вокзале Монпарнас, произошедшее в Париже 22 октября 1895 года

×
×

Считается одним из самых впечатляющих железнодорожных происшествий. Поезд, состоявший из 12 вагонов, выбил путевой упор и выехал на перрон вокзала. После этого он проехал всю станцию, врезался в переднюю стену (чья ширина составяла около 60 сантиметров), выбил её и с высоты 10 метров рухнул на улицу. Все пассажирские вагоны при этом остались стоять на перроне.

Почему произошло крушение поезда? Незадолго до торможения машинист получил указание начальника поезда отключить тормоза (хотя по инструкции этого категорически нельзя было делать). Поезд неожиданно начал набирать скорость, в результате чего даже использование экстренного торможения не смогло своевременно остановить поезд.


Мужчина стоит на лесопилке, 1939 год


Политик Порфирио Диас и Камень Солнца, принадлежавший ацтекам, 1910 год

Монумент весит 24 тонны. На нём изображены символы ацтекской космогонии и солнечного культа.


Болгарские жених и невеста в день свадьбы, 1893 год


Строительство плотины Гувера, 1934 год


Маляры на кабелях Бруклинского моста, 1914 год


Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии, 1961 год


Учёный Александр Грейам Белл и его помощники тестируют воздушного змея с панелями в форме тетраэдра, 1903 год


Ночная рыбалка на Гавайях, 1948 год


Обходчик, работающий на линиях электропередач, 1911 год


Морской лев Роланд принимает снежную ванну, 1930 год

Кстати, Роланд был достаточно упитанным морским львов. Его вес составлял почти 2 тонны.


Так выглядели переносные кабинки для переодевания, Нью-Йорк, 1938 год


Две британки лепят викторианскую снежную леди, 1892 год


Пара наблюдает за запуском ракеты «Аполлон-8», 1968 год


Фото Бруклин Суприм — самой большой лошади в мире, 1930 год

Рост животного в холке составлял порядка 198 сантиметров, а вес достигал 1451 килограммов. Несмотря на свои габариты, конь славился своим добрым и довольно покладистым характером. Он с удовольствием контактировал с людьми, которые приходили поглазеть на него во время городских ярмарок.


Американские солдаты возвращаются домой после Второй мировой войны, 1945 год


Газонокосилка с кондиционером, 1957 год

Возможно, на такой газонокосилке можно было не только траву подстричь, но и с комфортом в ближайший магазин съездить.


Руководство по полётам на авиалиниях, 1945 год

Ранее всё приходилось делать без умных машин и современных технологий. Вы только представьте, насколько сильно прогресс шагнул вперёд.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Прошлое   Эмоции   было   интересно   история   люди   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Patmaz 39 минут назад
Комментарий к фото
Это не ЛЭП, а телефонные линии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kirka72 3 минуты назад
Комментарий к фото
Да уже писали, что это фотошоп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Василий 13 минут назад
Вон и кнопочка впереди есть, нажал и фарш готов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1065470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские...
Набирающие популярность в сообществах
Страшно интересно - Жены Ивана Грозного
Страшно интересно - Жены Ивана Грозного
Цыганские особенности, которые переняли русские
Цыганские особенности, которые переняли русские
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#автомобили#дтп#авто аварии#позитив#Украина#наука#Фотографии
#Юмор#история#интересное#забавно#люди#картинки#США#Еда#Приколы#познавательно
#интересно#животные#подборка#автомир#аварии#в мире#улыбнуло#Мемы#Прошлое#Москва
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф Куда исчезли древние египтяне и как с ними связаны египтяне современные Куда исчезли древние египтяне и как с ними связаны египтяне современные Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире 13 любопытных снимков, наглядно рассказывающих о некоторых моментах прошлого 13 любопытных снимков, наглядно рассказывающих о некоторых моментах прошлого Артур Десмонд вернулся с того света, чтобы доказать свою невиновность Артур Десмонд вернулся с того света, чтобы доказать свою невиновность История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий История человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

На что жалуетесь?

Вернуться