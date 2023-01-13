18 ярких фото из прошлого, которые могут вызвать самые разнообразные эмоции

Считается одним из самых впечатляющих железнодорожных происшествий. Поезд, состоявший из 12 вагонов, выбил путевой упор и выехал на перрон вокзала. После этого он проехал всю станцию, врезался в переднюю стену (чья ширина составяла около 60 сантиметров), выбил её и с высоты 10 метров рухнул на улицу. Все пассажирские вагоны при этом остались стоять на перроне.

Почему произошло крушение поезда? Незадолго до торможения машинист получил указание начальника поезда отключить тормоза (хотя по инструкции этого категорически нельзя было делать). Поезд неожиданно начал набирать скорость, в результате чего даже использование экстренного торможения не смогло своевременно остановить поезд.

Мужчина стоит на лесопилке, 1939 год