Похоже, песня "Катюша" становится самой популярной на Чемпионате мира - 2022 в Катаре. Оркестр снова сыграл знаменитую русскую "Катюшу", а американские и английские болельщики радостно танцевали и размахивали флагам.
В Катаре вот уже который день болельщики отплясывают по "Катюшу" в исполнении оркестра. Первый раз композицию исполнил катарский оркестр перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея. Полностью избавиться от российской культуры у политических элит не получилось.
Болельщикам так понравилась "Катюша", что теперь оркестр играет её чуть ли ни каждый день. Вчера сербы танцевали по русские мелодии перед матчем своей сборной с Камеруном.
После матча снова на ЧМ зазвучала "Катюша". Иностранные болельщики с радостью танцуют под мелодию.
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