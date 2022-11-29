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На ЧМ в Катаре оркестр снова сыграл "Катюшу"

На ЧМ в Катаре оркестр снова сыграл "Катюшу"

Автор:
29 ноября 2022 08:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   англичане   видео   интересное   катар   катюша   оркестр   фото   чм-2022   
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Похоже, песня "Катюша" становится самой популярной на Чемпионате мира - 2022 в Катаре. Оркестр снова сыграл знаменитую русскую "Катюшу", а американские и английские болельщики радостно танцевали и размахивали флагам.

В Катаре вот уже который день болельщики отплясывают по "Катюшу" в исполнении оркестра. Первый раз композицию исполнил катарский оркестр перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея. Полностью избавиться от российской культуры у политических элит не получилось.

Болельщикам так понравилась "Катюша", что теперь оркестр играет её чуть ли ни каждый день. Вчера сербы танцевали по русские мелодии перед матчем своей сборной с Камеруном.

После матча снова на ЧМ зазвучала "Катюша". Иностранные болельщики с радостью танцуют под мелодию.

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Метки: Россия   англичане   видео   интересное   катар   катюша   оркестр   фото   чм-2022   
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