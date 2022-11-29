На ЧМ в Катаре оркестр снова сыграл "Катюшу"

В Катаре вот уже который день болельщики отплясывают по "Катюшу" в исполнении оркестра. Первый раз композицию исполнил катарский оркестр перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея. Полностью избавиться от российской культуры у политических элит не получилось.