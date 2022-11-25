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Оркестр в Катаре исполнил песню "Катюшу" перед матчем ЧМ-2022

Оркестр в Катаре исполнил песню "Катюшу" перед матчем ЧМ-2022

Автор:
25 ноября 2022 09:28
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   катар   катюша   оркестр   футбол   чемпионат мира   чм-2022   
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Пока в некоторых странах Европы пытаются избавиться от всего русского, жители Катара играют песню "Катюша" возле стадиона. Композицию исполнил катарский оркестр перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея.

Тем временем в Катаре

Полностью избавиться от российской культуры у политических элит не получилось. Незадолго до этого маскот чемпионата мира по футболу в России "Забивака" принимал участие в параде талисманов.

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Метки: Спорт   видео   катар   катюша   оркестр   футбол   чемпионат мира   чм-2022   
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10  комментариев
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51k
smakido Час назад
Со своим национальным колоритом, но вполне узнаваемо, молодцы!
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1k
Шурман Минуту назад
Опять плевать будите , живя в Европе ни один Араб , ни один Сириец или выходец из этих стран или Кении , Конго , ни кто не скажет что то плохое о Путине или о Русских ! Я гарантию даю , приезжайте в Бельгию , меня не бояться а просто говорят как говорят и все знают что Я РУССКИЙ ! Я не запугивал людей , это их мнение , думаете все за Украинцев ? да они сцука всех здесь достали . Они думали что эти твари будут работать , на деле они хуже румынских цыган .За свои слова отвечаю полностью и готов полностью ответить за это и арабы мне помогут их уму разуму поучить .
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5k
Axel 24 минуты назад
Интересно, сколько хохлов в истеричном состоянии в дурку забрали после этого парада?)
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75
efrat Axel 15 минут назад
тут скорее речь об СССР, но кого волнует уничтоженная страна
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
катюша - джангл версия :)
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3k
Едондер пуп Час назад
Пока в некоторых странах Европы пытаются избавиться от всего русского, жители Катара играют мелодию Матвея Исааковича Блантера возле стадиона)))
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75
efrat Едондер пуп 16 минут назад
вы правы, и правильно было написать про Катюшу - "советская песня". Но тогда это не будет иметь того смысла, который пытается передать автор. На СССР всем давно плевать
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315
Андерсен Едондер пуп 11 минут назад
Так давай договаривай, чего хотел сказать то. А то на полуслове застыл. Смущает то, что по национальности о еврей? Матвей Блантер советский композитор. Россия является правопреемником СССР. Нам без разницы, кто он по национальности. Он был и есть наш, и точка. Мы от своей истории не отказываемся, как некоторые.
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