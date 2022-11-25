Оркестр в Катаре исполнил песню "Катюшу" перед матчем ЧМ-2022

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Пока в некоторых странах Европы пытаются избавиться от всего русского, жители Катара играют песню "Катюша" возле стадиона. Композицию исполнил катарский оркестр перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея.
Тем временем в Катаре
Полностью избавиться от российской культуры у политических элит не получилось. Незадолго до этого маскот чемпионата мира по футболу в России "Забивака" принимал участие в параде талисманов.
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