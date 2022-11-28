Что должны будут сделать первые за 50 лет посетители Луны? Спойлер: для начала, выжить

И одна из ключевых задач первой миссии – это безопасное возвращение модуля «Артемиды-1» Орион. Он должен войти в атмосферу на скорости в 32 выше скорости звука – примерно 38 тыс км/ч. А температура, которую должен будет выдержать корпус – около 3 тысяч градусов Цельсия.





Сама капсула должна приземлиться 11 декабря. В случае, если все пройдет успешно, уже следующая миссия полетит с экипажем. А третья миссия, наконец, высадит людей на Луну впервые с 1972 года. Кроме того, там же они будут жить с луноходами, жилищами и инфраструктурой, говорят в НАСА. Пока что полет проходит хорошо.