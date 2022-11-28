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Что должны будут сделать первые за 50 лет посетители Луны? Спойлер: для начала, выжить

Что должны будут сделать первые за 50 лет посетители Луны? Спойлер: для начала, выжить

Автор:
28 ноября 2022 22:50
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Артемида-1   исследование космоса   космонавтика   космос   луна   миссияНАСА   наука   программа Орион   спутник НАСА   
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Уже совсем скоро (во всяком случае, в масштабе Вселенной) стартует новая миссия на Луну. Но чем будут заниматься астронавты.

Так, специалисты программа НАСА «Орион» рассказали, что будут делать на спутнике люди после высадки. Сейчас там работает «Артемида-1» собирает данные, чтобы туда отправить экипаж.

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В частности, перед астронавтами будет стоять две задачи. Первая – это найти лучшее место для обустройства лагеря, а вторая – придумать, как добывать на Луне топливо для ракет, чтобы спутник был в дальнейшем буфером для более дальних путешествий.

Именно этим и будут заниматься исследователи в течение следующих десяти лет. Сама миссия «Артемида-1», к слову, стартовала 16 ноября. В первый полет она отправилась без экипажа с манекенами на борту, который начинен различными датчиками, чтобы определить, что будет происходить с человеком в таких условиях.

И одна из ключевых задач первой миссии – это безопасное возвращение модуля «Артемиды-1» Орион. Он должен войти в атмосферу на скорости в 32 выше скорости звука – примерно 38 тыс км/ч. А температура, которую должен будет выдержать корпус – около 3 тысяч градусов Цельсия.


Сама капсула должна приземлиться 11 декабря. В случае, если все пройдет успешно, уже следующая миссия полетит с экипажем. А третья миссия, наконец, высадит людей на Луну впервые с 1972 года. Кроме того, там же они будут жить с луноходами, жилищами и инфраструктурой, говорят в НАСА. Пока что полет проходит хорошо.

В результате всех трех миссий ученые хотят узнать, есть ли на южном полюсе спутника вода, которую можно было бы использовать для топлива ракет. Ученые полагают, что с Луны люди могут в дальнейшем полететь на Марс, где тоже, в теории, будет очень нелегко.

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Метки: NASA   Артемида-1   исследование космоса   космонавтика   космос   луна   миссияНАСА   наука   программа Орион   спутник НАСА   
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11  комментариев
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8k
GROMOZEKA Час назад
«В первый полет она отправилась без экипажа с манекенами на борту, который начинен различными датчиками, чтобы определить, что будет происходить с человеком в таких условиях.»

ТАК СТОПЭ!!!
А как же Армстронг с компанией?
Или лучше было спросить у Кубрика, как там было НА ЛУНЕ (В ПАВИЛЬОНЕ)?
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2k
AVATAR 13 минут назад
Следующая миссия полетит с экипажем? Голливуд снимет новую версию полета на Луну, но уже с более реалистичными эффектами, что не докопаешься))
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9k
Летучий Мыш 15 минут назад
Да были уже наши на луне, с финнами даже. Инфа 100%

Ссылка youtu.be
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67k
Вит Z Час назад
Вот представьте себе,вы астронавт(космонавт),полетели на Луну,у вас есть семья,дети,РАЗВЕ вам не хотелось бы взять с собой маленький кусочек Луны,как суверир для семьи????Что то я об этом не слышал,а стоимость его,я думаю,на аукционе,была бы Ооочень большой.....
Так что,всё это сказки....
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Александр Час назад
Наконец-то люди попадут на луну, а не как до этого, только сказочки.
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902
Ямщик Час назад
Срач объявляю открытым!
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30k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Хорошая шутка
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Александр Невский
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