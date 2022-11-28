Что должны будут сделать первые за 50 лет посетители Луны? Спойлер: для начала, выжить

Уже совсем скоро (во всяком случае, в масштабе Вселенной) стартует новая миссия на Луну. Но чем будут заниматься астронавты.
Так, специалисты программа НАСА «Орион» рассказали, что будут делать на спутнике люди после высадки. Сейчас там работает «Артемида-1» собирает данные, чтобы туда отправить экипаж.
В частности, перед астронавтами будет стоять две задачи. Первая – это найти лучшее место для обустройства лагеря, а вторая – придумать, как добывать на Луне топливо для ракет, чтобы спутник был в дальнейшем буфером для более дальних путешествий.
Именно этим и будут заниматься исследователи в течение следующих десяти лет. Сама миссия «Артемида-1», к слову, стартовала 16 ноября. В первый полет она отправилась без экипажа с манекенами на борту, который начинен различными датчиками, чтобы определить, что будет происходить с человеком в таких условиях.
И одна из ключевых задач первой миссии – это безопасное возвращение модуля «Артемиды-1» Орион. Он должен войти в атмосферу на скорости в 32 выше скорости звука – примерно 38 тыс км/ч. А температура, которую должен будет выдержать корпус – около 3 тысяч градусов Цельсия.
Сама капсула должна приземлиться 11 декабря. В случае, если все пройдет успешно, уже следующая миссия полетит с экипажем. А третья миссия, наконец, высадит людей на Луну впервые с 1972 года. Кроме того, там же они будут жить с луноходами, жилищами и инфраструктурой, говорят в НАСА. Пока что полет проходит хорошо.
В результате всех трех миссий ученые хотят узнать, есть ли на южном полюсе спутника вода, которую можно было бы использовать для топлива ракет. Ученые полагают, что с Луны люди могут в дальнейшем полететь на Марс, где тоже, в теории, будет очень нелегко.
Источник:
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ТАК СТОПЭ!!!
А как же Армстронг с компанией?
Или лучше было спросить у Кубрика, как там было НА ЛУНЕ (В ПАВИЛЬОНЕ)?
Так что,всё это сказки....
Америкосы отправили аполлон на луну - и программу отработала только автоматика - спускаемый модуль и ровер, дистанционно управляемый (как луноход) поскольку астронавты разложились на плесень и липовый мёд в своих скафандрах неделю назад.
а все прыжки и покатушки на луне с дальнейшим возвращением живых героев - досняты в голливуде. и как бэ слетали - но не целиком. Поэтому сейчас осторожничают.