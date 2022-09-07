Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса

Есть два "вида" северного сияния - собственно северное (Aurora Borealis), и "южное" сияние (Aurora Australis), происходящее в высоких широтах Южного полушария. Это оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и сталкиваются с молекулами воздуха. Из-за этого столкновения и происходит свечение. Благодаря содержанию кислорода в воздухе сияние может быть зеленого, желтого, красного оттенка, а из-за содержания азота - с оттенками синего или фиолетового. Их чаще можно увидеть зимой, когда ночи холодные, долгие и темные.