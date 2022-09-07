Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса

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Северное сияние - завораживающее зрелище. Но ещё невероятнее оно выглядит из космоса. Астронавт НАСА на Международной космической станции показал видео, на котором видно северное сияние, окутывающее Индийский океан. Это просто космос!
Астронавт НАСА, находящийся на борту Международной космической станции, поделился таймлапс-видео северного сияния из космоса. На кадрах видно, как северное сияние буквально окутывает Индийский океан. Дальше виднеется яркая Луна, которая освещает Коралловое море к востоку от Австралии. Видео опубликовали в аккаунте Международной космической станции в Твиттере - на данный момент оно набрало больше 100 тысяч просмотров.
Есть два "вида" северного сияния - собственно северное (Aurora Borealis), и "южное" сияние (Aurora Australis), происходящее в высоких широтах Южного полушария. Это оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы, когда заряженные частицы солнечного ветра прорываются в магнитное поле Земли и сталкиваются с молекулами воздуха. Из-за этого столкновения и происходит свечение. Благодаря содержанию кислорода в воздухе сияние может быть зеленого, желтого, красного оттенка, а из-за содержания азота - с оттенками синего или фиолетового. Их чаще можно увидеть зимой, когда ночи холодные, долгие и темные.
Это удивительное свечение, за которым мечтают понаблюдать многие путешественники, возникает на высоте около 100 км. Лучшие места для наблюдения за северным сиянием на нашей планете - Аляска, Канада, Исландия, Гренландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Также его можно разглядеть на другой стороне планеты - в Тасмании и Новой Зеландии. Наблюдать сияние в небе можно от 10-ти минут до нескольких часов.
Видео от астронавтов:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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