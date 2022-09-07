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Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса

Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса

Автор:
07 сентября 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: NASA   видео   космос   планета земля   планеты   северное сияние   спутник   спутник НАСА   спутники   фото   
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Северное сияние - завораживающее зрелище. Но ещё невероятнее оно выглядит из космоса. Астронавт НАСА на Международной космической станции показал видео, на котором видно северное сияние, окутывающее Индийский океан. Это просто космос!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   видео   космос   планета земля   планеты   северное сияние   спутник   спутник НАСА   спутники   фото   
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