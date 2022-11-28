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Декрет о социализации женщин: правда ли, что в 20-е годы в СССР согласно декреты женщины становились «общими»?

Декрет о социализации женщин: правда ли, что в 20-е годы в СССР согласно декреты женщины становились «общими»?

Автор:
28 ноября 2022 21:53
Сообщество : Истории
Метки: декрет   интересно   история   коммунизм   комсомол   национализация женщин   
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Каждая комсомолка должна себя давать каждому комсомольцу! Этот исторический анекдот появился чуть больше сотни лет назад, и почему-то плотно укоренился в общественном сознании. Но в реальности этого лозунга не просто не было. Его и быть не могло. Почему же некоторые «любители истории» продолжают его использовать и как вообще он появился?

Для начала, до сих пор в соцсетях расходится миф о том, что якобы после революции в 1917 году большевики приняли «Декрет об обобществлении российских девиц и женщин». Утверждается, что, согласно документу, все (абсолютно, без исключений) женщины становились общей собственностью, а мужья получали лишь право «внеочередного пользования». Очень напоминает замятинское «Мы», не правда ли?

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Так вот, анекдот оказался насколько популярен, что даже вошел в некоторые весьма авторитетные онлайн-энциклопедии, где утверждается, что такое требование выдвигали «левые радикалы и анархисты». Впрочем, анархисты были сильно против, но об этом чуть попозже. Утверждается даже, что с 1 марта 1918 года отменялось право «частного владения женщиной в возрасте от 17 до 32 лет». А женщинам нужно якобы нужно было зарегистрироваться в трехдневный срок на местной бирже.

Впрочем, все это не так. В Советской России все было уже далеко не так, а женщина обладала куда более широкими правами, чем, например, в той же Великобритании или в тех же США. Да, суфражистки были и у нас, но они очень многого добились, и в России, в отличие от некоторых «прогрессивных стран» женщины довольно рано получили право голоса.

Однако некоторые издания на полном серьезе все еще разносят этот «декрет», даже прямо в заголовках не стесняясь публиковать этот якобы существовавший декрет». Его даже разносили в конце 80-х и утверждали, что он применялся на практике чуть ли не до 30-х годов.

Стоит отметить, что «декрет» чаще всего упоминался в западной пропаганде. Если вы считаете, что только Восток может придумывать небылицы о Западе, это далеко не так: активнее всего, конечно, «документ» обсуждали в американской антикоммунистической прессе. Вот только в реальности его не существовало.

Как выяснилось, реальным автором «декрета» стал владелец мануфактурной лавки Мартын Хватов. Именно он развешивал по городу листовки, а затем и вовсе заставил некоторых женщин работать в реальном борделе, окрестив его «Дом любви коммунаров». Это после распада Российской Империи, к слову, стало незаконным.

Чтобы понимать, как отнеслись к этой «инициативе» реальные большевики – его осудили и изъяли дом, а после отпустили. Но жить ему оставалось недолго: его поймали анархисты и убили за дискредитацию идеи. Вот так они относились к этой инициативе.

Последователем Хватова стал владелец саратовской чайной лавки Уваров, который выпустил свой «декрет о социализации женщин». И его тоже убили анархисты. А потом идею подхватили на Вятке, во Владимире (там его выдавали за указы революционного совета), а также в Екатеринодаре, где мужчины сами себе выписывали мандаты по собственному уразумению социализировать девиц в возрасте от 16 до 20 лет.

В итоге история стала настолько популярной и дикой, что ее взяли на вооружение белогвардейцы, которые ясно поняли, что здесь можно прекрасно дискредитировать советскую власть. Они пугали население тем, что Советы заберут дочек и жен. Ленин, в свою очередь, получив жалобу в 1919 году, что кто-то начал самоуправство и пытается сделать женщин «общими», сразу отправил чекистов оповестить население и «покарать мерзавцев».

Конечно, никакого декрета не было, и женщины вовсе не были общими. Вот только это оказалось очень удобным способом дискредитировать молодую власть. И отчасти можно сказать, что «шалость удалась». Вот только к большевикам она не имела никакого отношения, а из-за кучки самодуров у европейской и американской прессы появился повод разбавить обычные заметки страшными небылицами о «безумной советской России».

Источник:

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Метки: декрет   интересно   история   коммунизм   комсомол   национализация женщин   
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16k
Поручик 2 дня назад
ОЧЕНЬ много высосанной из пальца пропагандистской антикоммунистической хероты (а её выпустили просто НЕМЕРЯННО) перетекли из иммигрантских изданий 20-30-х годов сначала в "перестроечные" говножурналы, типа "Огонёк", а потом оттуда - в Википедию. Типа "Это же - достоверный источник, которому уже под сотню лет! Исторические личности врать не могли!"
Ещё как могли!
Мало того! Они ТАКОЕ количество вранья наворотили "на заказ" за бабло (ну, жить-то им на что-то надо было?!), что хрен сейчас разберёшь, "как оно было НА САМОМ ДЕЛЕ"...
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4k
perekrestok 2 дня назад
Стоит посмотреть интернет и станет понятно что и без декрета есть определенная категория женщин, добровольно согласная на обобществление за разумную (с их точки зрения) материальную компенсацию. В книге "12 стульев" авторы писали что "статистика знает все....", в том числе по тексту упоминаются и прости...утки. Так что вопрос решался сам собой без всяких указов и сейчас и 100 лет назад. А по поводу особенностей истории столетней давности сейчас можно много чего придумать. А тему такую и поднимать не надо было. Все равно очевидцев уже давно нет.
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40k
Игорь 2 дня назад
I. Разберу "Саратовский декрет":
1. Вряд ли соратовским депутатам было время заниматься правами женщин, особенно после восстания чехословатского корпуса.
2. В документе не ни одной буквы "ять". Допустим документ написан после большевистской реформы языка, но тогда в нём не должно быть букв "i" и твёрдого знака вконце слов ("ъ"). А они в этом "документе" присутствуют.
Вывод: этот, с позволения сказать документ, - новодел, сотворённый на современной клавиатуре (на которой буквы ять нет). Понятно, что его историческая цена равна нулю.

II. Стараниями Клары Цеткин и Розы Люксимбург пытались внедрятся элементы сексуальной революции, НО:
1. Они получили распространение только в среде небольшой части городского населения, и вызвали отторжение у большей части религиозного населения сёл и недавних выходцев из сёл.
2. За несколько лет существования этих вольностей выяснилось, что численность населения от этого не ростёт, а сокращается. А вот этого СССР позволить себе не мог. В 1925-1927-м все вольности были свёрнуты, и "Советская семья стала первичной ячейкой нового общества".
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241
sergizs 2 дня назад
Это идеи и замыслы Лёвы Троцкого ,"мужские общаги и женские . " Попробовали ,кстати Читайте В.И.Ленина он разъе.....ал эту ахинею ,кстати у него есть работа " Любовь это не стакан воды выпить " ,может статья чуть по другому называется . Зы.Зы по воспоминанием отца ,по Волге ходил пароход из Москвы К пристани подходил пароход весь в плакатах и флагах "Долой стыд ,да Здравствует гигиена " и с парохода голые бабы и мужики спускаются по трапу . Эффект был разорвавшийся боНбы . Вой крики ,все разбежались . Кстати такое можно найти и у М.Зощенко ,даже Гайдай фильм выпустил " Не может быть " !!!
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10k
Star Link 2 дня назад
Читаем манифест Маркса.

Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, - кричит нам хором вся буржуазия.
Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь.
Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства.
Впрочем, нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности жен у коммунистов. Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда.
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9k
Летучий Мыш 2 дня назад
Ну то есть , если б не анархисты, извращенцы- предприниматели ушли бы безнаказанными?
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6k
Андрей Крылов 2 дня назад
В те времена бывали разные переверзии и извращения, но то не было какой-то "правильной темой". Тут что? Упрощается и опошляется идея социализма в приниципе? Если так, то автор пусть идут в пролетарскую простую [мат]! Тема общежитий и всяких общетрахов была раскритивокована и принзнана дурной. При Сталинизме такое очень не одобррялось. Мягко говоря. Но без излишнего ханжества. "Было время, и цены снижаи, и текли куда надо каналы..." ТОгда не принято было ораьт [мат]ле. Всего лишь. Хотя и сексуальное воспитание не было в !загоне". Знают все, кт изучал то время и те книжки и по разному. Одно было тогда пнатно. [мат] и всякие половыйе извращенцы были пацентеми псижушек. А нормальные отношения полов ни как не глобились.
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3k
Трям 2 дня назад
Согласно какой такой "декреты"? Мудило ты нерусское!
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1k
Тордион 2 дня назад
Попытка отмазать швондеров и шариковых выглядит довольно неуклюже. Был декрет не было его меня волнует гораздо меньше, чем попытка новых комми создать белопушистые образы своих гопникообразных кумиров. Они и без всяких мандатов творили мерзости. Просто потому, что комми выдали им пролетарскую справку: Грабь награбленное. Экспроприируй экспроприаторов, ну как тут барышней в кружевах не полакомиться? Мало ли что не хочет? Теперь пролетарий решает!
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0
ven Слава 2 дня назад
Немного коряво скажу: когда пролетариям объясняли про частную собственность на средства производства, приводили в пример женщину, как собственность мужчины.
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