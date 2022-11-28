Декрет о социализации женщин: правда ли, что в 20-е годы в СССР согласно декреты женщины становились «общими»?

Однако некоторые издания на полном серьезе все еще разносят этот «декрет», даже прямо в заголовках не стесняясь публиковать этот якобы существовавший декрет». Его даже разносили в конце 80-х и утверждали, что он применялся на практике чуть ли не до 30-х годов.

Стоит отметить, что «декрет» чаще всего упоминался в западной пропаганде. Если вы считаете, что только Восток может придумывать небылицы о Западе, это далеко не так: активнее всего, конечно, «документ» обсуждали в американской антикоммунистической прессе. Вот только в реальности его не существовало.

Как выяснилось, реальным автором «декрета» стал владелец мануфактурной лавки Мартын Хватов. Именно он развешивал по городу листовки, а затем и вовсе заставил некоторых женщин работать в реальном борделе, окрестив его «Дом любви коммунаров». Это после распада Российской Империи, к слову, стало незаконным.

Чтобы понимать, как отнеслись к этой «инициативе» реальные большевики – его осудили и изъяли дом, а после отпустили. Но жить ему оставалось недолго: его поймали анархисты и убили за дискредитацию идеи. Вот так они относились к этой инициативе.