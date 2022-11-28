Декрет о социализации женщин: правда ли, что в 20-е годы в СССР согласно декреты женщины становились «общими»?

Каждая комсомолка должна себя давать каждому комсомольцу! Этот исторический анекдот появился чуть больше сотни лет назад, и почему-то плотно укоренился в общественном сознании. Но в реальности этого лозунга не просто не было. Его и быть не могло. Почему же некоторые «любители истории» продолжают его использовать и как вообще он появился?
Для начала, до сих пор в соцсетях расходится миф о том, что якобы после революции в 1917 году большевики приняли «Декрет об обобществлении российских девиц и женщин». Утверждается, что, согласно документу, все (абсолютно, без исключений) женщины становились общей собственностью, а мужья получали лишь право «внеочередного пользования». Очень напоминает замятинское «Мы», не правда ли?
Так вот, анекдот оказался насколько популярен, что даже вошел в некоторые весьма авторитетные онлайн-энциклопедии, где утверждается, что такое требование выдвигали «левые радикалы и анархисты». Впрочем, анархисты были сильно против, но об этом чуть попозже. Утверждается даже, что с 1 марта 1918 года отменялось право «частного владения женщиной в возрасте от 17 до 32 лет». А женщинам нужно якобы нужно было зарегистрироваться в трехдневный срок на местной бирже.
Впрочем, все это не так. В Советской России все было уже далеко не так, а женщина обладала куда более широкими правами, чем, например, в той же Великобритании или в тех же США. Да, суфражистки были и у нас, но они очень многого добились, и в России, в отличие от некоторых «прогрессивных стран» женщины довольно рано получили право голоса.
Однако некоторые издания на полном серьезе все еще разносят этот «декрет», даже прямо в заголовках не стесняясь публиковать этот якобы существовавший декрет». Его даже разносили в конце 80-х и утверждали, что он применялся на практике чуть ли не до 30-х годов.
Стоит отметить, что «декрет» чаще всего упоминался в западной пропаганде. Если вы считаете, что только Восток может придумывать небылицы о Западе, это далеко не так: активнее всего, конечно, «документ» обсуждали в американской антикоммунистической прессе. Вот только в реальности его не существовало.
Как выяснилось, реальным автором «декрета» стал владелец мануфактурной лавки Мартын Хватов. Именно он развешивал по городу листовки, а затем и вовсе заставил некоторых женщин работать в реальном борделе, окрестив его «Дом любви коммунаров». Это после распада Российской Империи, к слову, стало незаконным.
Чтобы понимать, как отнеслись к этой «инициативе» реальные большевики – его осудили и изъяли дом, а после отпустили. Но жить ему оставалось недолго: его поймали анархисты и убили за дискредитацию идеи. Вот так они относились к этой инициативе.
Последователем Хватова стал владелец саратовской чайной лавки Уваров, который выпустил свой «декрет о социализации женщин». И его тоже убили анархисты. А потом идею подхватили на Вятке, во Владимире (там его выдавали за указы революционного совета), а также в Екатеринодаре, где мужчины сами себе выписывали мандаты по собственному уразумению социализировать девиц в возрасте от 16 до 20 лет.
В итоге история стала настолько популярной и дикой, что ее взяли на вооружение белогвардейцы, которые ясно поняли, что здесь можно прекрасно дискредитировать советскую власть. Они пугали население тем, что Советы заберут дочек и жен. Ленин, в свою очередь, получив жалобу в 1919 году, что кто-то начал самоуправство и пытается сделать женщин «общими», сразу отправил чекистов оповестить население и «покарать мерзавцев».
Конечно, никакого декрета не было, и женщины вовсе не были общими. Вот только это оказалось очень удобным способом дискредитировать молодую власть. И отчасти можно сказать, что «шалость удалась». Вот только к большевикам она не имела никакого отношения, а из-за кучки самодуров у европейской и американской прессы появился повод разбавить обычные заметки страшными небылицами о «безумной советской России».
Источник:
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Ещё как могли!
Мало того! Они ТАКОЕ количество вранья наворотили "на заказ" за бабло (ну, жить-то им на что-то надо было?!), что хрен сейчас разберёшь, "как оно было НА САМОМ ДЕЛЕ"...
1. Вряд ли соратовским депутатам было время заниматься правами женщин, особенно после восстания чехословатского корпуса.
2. В документе не ни одной буквы "ять". Допустим документ написан после большевистской реформы языка, но тогда в нём не должно быть букв "i" и твёрдого знака вконце слов ("ъ"). А они в этом "документе" присутствуют.
Вывод: этот, с позволения сказать документ, - новодел, сотворённый на современной клавиатуре (на которой буквы ять нет). Понятно, что его историческая цена равна нулю.
II. Стараниями Клары Цеткин и Розы Люксимбург пытались внедрятся элементы сексуальной революции, НО:
1. Они получили распространение только в среде небольшой части городского населения, и вызвали отторжение у большей части религиозного населения сёл и недавних выходцев из сёл.
2. За несколько лет существования этих вольностей выяснилось, что численность населения от этого не ростёт, а сокращается. А вот этого СССР позволить себе не мог. В 1925-1927-м все вольности были свёрнуты, и "Советская семья стала первичной ячейкой нового общества".
Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, - кричит нам хором вся буржуазия.
Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь.
Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства.
Впрочем, нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности жен у коммунистов. Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда.
Я Вам скажу прямо. Что б Вы не сомневались. Такие темы как эта исподволь пытаются реабелитировать советскую власть. Вот такими вот формальными поводами. Типа ни Ленин ни Сталин своими руками даже кошки не обидели. Значит они няшки. Это все падлы Юровские на местах намутили....