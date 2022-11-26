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Первый человек, который заметил айсберг

Первый человек, который заметил айсберг

Автор:
26 ноября 2022 09:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: айсберг   выжившие   интересно   история   титаник   факты   фото   
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История Фредерика Флита, который до конца жизни не смог себе простить гибель «Титаника».

Это был первый человек, кто заметил айсберг, который потопил «Титаник». Давайте познакомимся с его историей.

Родителей своих он не знал, с детства воспитывался у дальних родственников. Рано стал моряком – его взяли юнгой в 12 лет. Большую часть жизни он и проработал моряком, связав свою жизнь с морем.

В ту злополучную ночь на «Титанике» он вышел на пост в 22:00 и перед ним поставили задачу – следить за льдами. К этому моменту парню исполнилось 24 года, и он был очень опытным моряком, который половину своей жизни провел в море.

Флит и его напарник наблюдали без биноклей. Это было нарушение инструкции, но не с их стороны. Местный завхоз потерял ключи от шкафа с биноклями и их отправили на пост прямо так. Возможно, если бы они заметили айсберг раньше, катастрофы удалось бы избежать.

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Флит заметил айсберг в 23:39, но было уже поздно, корабль шел к столкновению. Когда моряк его увидел, айсберг находился в 650 метрах.

Флит позвонил в колокол, но пока сигнал дошел до капитана, важные мгновения были упущены. А «Титаник» был слишком массивным и неманевренным кораблем - даже остановив машину он быстро двигался по инерции. И через минуту корабль по касательной столкнулся с гигантской льдиной.

Выжил моряк потому, что его посадили гребцом в спасательную шлюпку. В ней, в частности, спаслась эта примечательная женщина:

Ее прозвали «непотопляемая Молли Браун». Девушка помогала пассажирам садиться в шлюпки, но сама отказывалась. В итоге ее насильно затолкали в последний момент в шлюпку, и она отплыла. Молли и в лодке занималась спасением утопающих и улучшением условий выживших. Заставила замерзших женщин сесть за весла, чтобы согреться. И после организовала фонд помощи пострадавшим.

Флит прошел моряком обе мировые войны. После ухода из флота подрабатывал газетчиком. До конца жизни не мог себе простить гибель пассажиров, в которой считал себя виновным.

Однако комиссия, которая расследовала аварию, обвинила административный персонал, а не Флита. Причина - в халатности, из-за которой наблюдатель не получил бинокля. Выяснилось, что это уже был не первый случай у этой компании, когда наблюдатели были без специального оборудования по вине персонала.

В старости Флит окончательно впал в депрессию и в 77 лет ушел из жизни. Он до конца был уверен, что мог спасти корабль и вина за трагедию лежит на нем. Неизвестные положили на его могилу записку: «Лучше поздно, чем никогда».

Источник:

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Метки: айсберг   выжившие   интересно   история   титаник   факты   фото   
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1  комментарий
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Bogdan Palych Полчаса назад
Человек большой Чести и Достоинства!!! Так воспитаны очень немногие и не все могут признать, пронести сквозь годы и не сдаваться. И он действительно НЕВИНОВЕН. ....
Царствие тебе небесное......Бог тебя простил.
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