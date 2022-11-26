Первый человек, который заметил айсберг

Это был первый человек, кто заметил айсберг, который потопил «Титаник». Давайте познакомимся с его историей.

Родителей своих он не знал, с детства воспитывался у дальних родственников. Рано стал моряком – его взяли юнгой в 12 лет. Большую часть жизни он и проработал моряком, связав свою жизнь с морем.

В ту злополучную ночь на «Титанике» он вышел на пост в 22:00 и перед ним поставили задачу – следить за льдами. К этому моменту парню исполнилось 24 года, и он был очень опытным моряком, который половину своей жизни провел в море.

Флит и его напарник наблюдали без биноклей. Это было нарушение инструкции, но не с их стороны. Местный завхоз потерял ключи от шкафа с биноклями и их отправили на пост прямо так. Возможно, если бы они заметили айсберг раньше, катастрофы удалось бы избежать.