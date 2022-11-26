Первый человек, который заметил айсберг

История Фредерика Флита, который до конца жизни не смог себе простить гибель «Титаника».
Это был первый человек, кто заметил айсберг, который потопил «Титаник». Давайте познакомимся с его историей.
Родителей своих он не знал, с детства воспитывался у дальних родственников. Рано стал моряком – его взяли юнгой в 12 лет. Большую часть жизни он и проработал моряком, связав свою жизнь с морем.
В ту злополучную ночь на «Титанике» он вышел на пост в 22:00 и перед ним поставили задачу – следить за льдами. К этому моменту парню исполнилось 24 года, и он был очень опытным моряком, который половину своей жизни провел в море.
Флит и его напарник наблюдали без биноклей. Это было нарушение инструкции, но не с их стороны. Местный завхоз потерял ключи от шкафа с биноклями и их отправили на пост прямо так. Возможно, если бы они заметили айсберг раньше, катастрофы удалось бы избежать.
Флит заметил айсберг в 23:39, но было уже поздно, корабль шел к столкновению. Когда моряк его увидел, айсберг находился в 650 метрах.
Флит позвонил в колокол, но пока сигнал дошел до капитана, важные мгновения были упущены. А «Титаник» был слишком массивным и неманевренным кораблем - даже остановив машину он быстро двигался по инерции. И через минуту корабль по касательной столкнулся с гигантской льдиной.
Выжил моряк потому, что его посадили гребцом в спасательную шлюпку. В ней, в частности, спаслась эта примечательная женщина:
Ее прозвали «непотопляемая Молли Браун». Девушка помогала пассажирам садиться в шлюпки, но сама отказывалась. В итоге ее насильно затолкали в последний момент в шлюпку, и она отплыла. Молли и в лодке занималась спасением утопающих и улучшением условий выживших. Заставила замерзших женщин сесть за весла, чтобы согреться. И после организовала фонд помощи пострадавшим.
Флит прошел моряком обе мировые войны. После ухода из флота подрабатывал газетчиком. До конца жизни не мог себе простить гибель пассажиров, в которой считал себя виновным.
Однако комиссия, которая расследовала аварию, обвинила административный персонал, а не Флита. Причина - в халатности, из-за которой наблюдатель не получил бинокля. Выяснилось, что это уже был не первый случай у этой компании, когда наблюдатели были без специального оборудования по вине персонала.
В старости Флит окончательно впал в депрессию и в 77 лет ушел из жизни. Он до конца был уверен, что мог спасти корабль и вина за трагедию лежит на нем. Неизвестные положили на его могилу записку: «Лучше поздно, чем никогда».
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