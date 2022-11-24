Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице

Однажды Марфа отправилась в лес, чтобы пополнить запасы дров. И наткнулась аккурат на фрица, который держал ее на мушке. Свое ружье, вот оно, на плече. Но попробуй только потянуться – и все, верная смерть. Она громко крикнула, блефуя, что поблизости есть товарищи (хотя была одна). Немец испугался и скрылся в лесу.

Так находчивость спасла девушке жизнь. И она продолжила службу, за годы которой пришлось столкнуться со всяким: и перевязки делать, и за ранеными ухаживать. В память навсегда врезались пепелища деревень с виселицами.