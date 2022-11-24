Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице

У войны не женское лицо. Но женщины тоже воевали, тоже проявляли героизм в годы ВОВ. И тоже погибали.
Но Марфу Афанасьеву спасла от неминуемой гибели находчивость и смекалка. Когда началась война, девушке едва минуло 18 лет. В первые месяцы она ковала Победу, как могла: копала оборонительные окопы. Но потом ей показалось этого мало. И Марфа поступила в автомобильный батальон при походной кухне. Война – войной, а есть надо было. И нередко девушка пробиралась к бойцам с термосами на спине, чтобы дать солдатам возможность поесть горячей пищи.
Затем Афанасьеву направили в 19-й зенитно-прожекторный полк. В задачи молодого бойца входило настраивание звукоулавливателей и распознавание гула приближающихся самолетов врага. Информация, получаемая «слухачами» через спецустройство, учитывавшее комплекс внешних факторов, поступала на прожекторы. А те дублировали движения звукоулавливателя и направляли мощный луч на самолет, чтобы ослепить летчика. Далее приходила очередь зениток.
Однажды Марфа отправилась в лес, чтобы пополнить запасы дров. И наткнулась аккурат на фрица, который держал ее на мушке. Свое ружье, вот оно, на плече. Но попробуй только потянуться – и все, верная смерть. Она громко крикнула, блефуя, что поблизости есть товарищи (хотя была одна). Немец испугался и скрылся в лесу.
Так находчивость спасла девушке жизнь. И она продолжила службу, за годы которой пришлось столкнуться со всяким: и перевязки делать, и за ранеными ухаживать. В память навсегда врезались пепелища деревень с виселицами.
Уже перед Победой из дома пришли печальные вести: отец Марфы погиб на фронте, брат получил ранение. Мать от горя расшиб паралич. Девушка подала рапорт на отпуск. Сердце рвалось домой, и она пошла от станции пешком. При виде человека в военной форме односельчане, встречавшиеся по дороге, подходили, обнимали и плакали.
Довелось Марфе Герасимовне принять участие в параде Победы, который запомнился на всю жизнь. А жизнь она прожила долгую, хоть и трудную. Честно трудилась, подарила жизнь пятерым сыновьям, застала даже правнуков.
Живых свидетелей тех страшных лет остается все меньше. Но рассказы их, как и светлая память, навсегда останутся в жизни народа, в сердце потомков, которых не было бы на этом свете, если бы не подвиги их предков – людей, которые верили в свое дело и шли ради победы до конца.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Хит-парад ужасных соседей
- По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний
- Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло
- Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете
- Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице