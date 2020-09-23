Как изменились люди, поборовшие наркотическую зависимость

"Я долгое время была безнадежно привязана к героину и метамфетамину. Мне было все равно, жива я или умру. Я действительно достигла дна. Я столько раз пыталась завязать, что сбилась со счета. На этот раз все было иначе. Я так благодарна высшим силам и моей семье за то, что они не отказались от меня. Я просто почувствовала необходимость поделиться этой фотографией. Я хочу помочь другим людям, которые страдают так же, как и я. Пожалуйста, не сдавайтесь!"