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Как изменились люди, поборовшие наркотическую зависимость

Как изменились люди, поборовшие наркотическую зависимость (19 фото)

Автор:
23 сентября 2020 14:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Instagram   до и после   изменения   наркотики   трансформация   фото   
1886
19
Кевин Альтер ведет "Дневник наркомана", в котором рассказывает о невероятных транформациях бывших зависимых. Сам он тоже прошел этот нелегкий путь, потому радуется за каждого, кто пришел к осознанному отказу от наркотиков.

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Метки: Instagram   до и после   изменения   наркотики   трансформация   фото   
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16  комментариев
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3k
Rubiroid_47 Час назад
"Да... наркомания не сахар" (с)
Ссылка www.youtube.com
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1k
zenon 8 минут назад
Есть вообще наглые люди, которые так и не стали наркоманами! Эти морковки, даже не курят и не пьют алкогольные напитки в том числе кокавкилу.
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5k
JACKAL 8 минут назад
Такое чувство как будто это реклама нового средства от прыщей, ДО и ПОСЛЕ
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8k
Serg2001 17 минут назад
Бывших наркоманов не бывает... Увы! Это должны знать все, кто хочет разок попробовать. Типа "один раз не 32рас".
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2k
Гур 44 минуты назад
Как изменились люди, поборовшие наркотическую зависимость
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1k
Chris Taylor 49 минут назад
стали делать макияж
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165
Остап Ива́нович. 58 минут назад
Практически у всех выросла грудь.. Это большой плюс..
Практически у всех выросла грудь.. Это большой плюс..
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278
Ager Остап Ива́нович. 17 минут назад
ля какая
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2k
Romanlt Остап Ива́нович. 10 минут назад
волосатые руки видно даже на обработанной фото....
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1k
zenon Ager 6 минут назад
Она теперь работает учительницей и отговаривает детей быть такой, как она. Опять руки не там, где должно сложила. Ей нужно смотреть фильм Чарли Чаплина "Пилигрим".
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165
Остап Ива́нович. Romanlt 5 минут назад
Все жители востока лохматые..
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175
Андрей Час назад
Сильные люди. Главное не упустить шанс, говорят же бывших не бывает. В мозгу будет крутиться всю жизнь зависимость.
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11k
Андрей Дядя Андрей 51 минуту назад
бывших не бывает . залог успеха - кардинально изменить свою жизнь . когда есть любимое дело , семья и друзья , увлечения , страдать херней ни будет ни желания , ни времени .
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175
Андрей Андрей Дядя 50 минут назад
Да. Замена одной привычки, на другую, только так можно свой мозг обмануть. Главное ломку пережить в первое время.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
416
Graf Otodrakula Андрей 37 минут назад
Ну как же такой пост и без таких дежурных высеров про бывших "домашних экспертов"
Стереотипы-они повсюду

Ну как же такой пост и без таких дежурных высеров про бывших "домашних экспертов" Стереотипы-они повсюду
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