Как изменились люди, поборовшие наркотическую зависимость

Кевин Альтер ведет "Дневник наркомана", в котором рассказывает о невероятных транформациях бывших зависимых. Сам он тоже прошел этот нелегкий путь, потому радуется за каждого, кто пришел к осознанному отказу от наркотиков.
Изначально это была личная страничка Кевина Альтера - теперь на ней любой желающий может поделиться своей историей.
Это Хадасса и ее сын Брестон. Она очень рано родила ребенка и бросила его на родителей. Сама пристрастилась сначала к алкоголю, затем - к наркотикам. Ради дозы метамфетамина торговала собой и была готова на все. У родных Хадассы хватило мужества и терпения не отвернуться от непутевой дочери и вернуть ее в нормальную жизнь.
Меня не смущает фотография слева, потому что без этого прошлого я бы не стала тем, кем являюсь сейчас
"Мне удалось вылезти из ада!"
Больше 8 месяцев трезвости и независимости от наркотиков
"После смерти Аддисон (моя пятимесячная дочь, внезапно умершая от СВДС) я сдалась. Я не могла с этим справиться. Моя жизнь вышла из-под контроля. Я стала принимать наркотики, чтобы заглушить боль, попала в тюрьму, потеряла опеку над своими другими детьми, пережила трудный развод...
Последние два с половиной года были самыми тяжелыми испытаниями в моей жизни. Но оно того стоило. Я вернулась, вернула детей и смысл жизни."
Последние два с половиной года были самыми тяжелыми испытаниями в моей жизни. Но оно того стоило. Я вернулась, вернула детей и смысл жизни."
Я чист и трезв уже 613 дней. Я оглядываюсь в свое прошлое только с одной целью — извлечь ошибки и больше никогда их не повторять
"Я думала, что умру наркоманкой, но по какой-то счастливой случайности или удаче, я все еще жива и всегда буду благодарна людям, которые оставались рядом со мной. Я восстановила отношения с сыном, а мои отношения с мамой никогда еще не были такими хорошими. Я вернула работу и счастлива."
"Меня зовут Мэдисон. В течение 5 лет я была бездомной и жила на улицах Патерсона, думая, что умру наркоманкой, и мне было все равно, если бы я умерла. Моя новая дата рождения - 5 октября 2019 года. Сейчас у меня есть семья, дочь, которую я когда-то потеряла и цель в жизни."
"После смерти мамы в Рождество я десять лет катился вниз по наклонной. Закончилось все тем, что мне пришлось бороться за свою жизнь, кочуя по клиникам. Сейчас я помогаю таким как я сам, показываю, что путь к выздоровлению есть - нужно только постараться."
"Я боролась с зависимостью с 16 до 28 лет. В последнее время я пристрастилась к героину и крэк-кокаину. После того, как я достигла дна, наконец, пошла лечиться, чтобы попытаться вернуть себе жизнь. Я 14 месяцев не употребляю наркотики и еще никогда не чувствовала себя лучше."
"Сегодня я отмечаю 3 года освобождения от зависимости. Врачи сказали мне, что им придется ампутировать мою руку, и я словно проснулся. Каким-то образом я выбрался из этой ямы живым и сохранил способность пользоваться четырьмя пальцами на руке. Что интересно - я написал больше песен с моим новым физическим недостатком, чем когда-либо в прошлом. Фотография слева - это я, полностью разбитый, безнадежный, полный сожаления и стыда. Эту фотографию сделали после моего ареста по обвинению в хранении наркотиков. Фотография справа - из моей теперешней жизни. Я работаю, пишу музыку и живу!"
"Я долгое время была безнадежно привязана к героину и метамфетамину. Мне было все равно, жива я или умру. Я действительно достигла дна. Я столько раз пыталась завязать, что сбилась со счета. На этот раз все было иначе. Я так благодарна высшим силам и моей семье за то, что они не отказались от меня. Я просто почувствовала необходимость поделиться этой фотографией. Я хочу помочь другим людям, которые страдают так же, как и я. Пожалуйста, не сдавайтесь!"
"Фото слева было сделано сразу после того, как меня забрали из тюрьмы. Там я галлюцинировал, общался со своей дочерью, которую к тому моменту давно не видел. Фотография справа - год спустя после того, как я вернулся домой после 12-месячной программы, которую я посещал. 29 сентября 2017 года официально стало последним днем, когда я ввел наркотик в свое тело. Прошло 2 года, и теперь я, наконец, получил возможность узнать, что значит быть хорошим отцом! "
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