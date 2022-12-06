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"Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком

"Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком

Автор:
06 декабря 2022 10:12
Сообщество : Игромир
Метки: Dangerous Dave   геймер   игра   мужик с дробовиком   факты   фото   
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Многие из тех, у кого в 90-е был доступ к компьютеру, безусловно, видел и даже играли в игру "Dangerous Dave in the haunted mansion", где некий мужик с дробовиком в красной кепке исследовал старый дом, наполненный нечистью, с целью спасти своего брата. Но это была не единственная и даже не первая игра из данной серии.

Dangerous Dave (1988)

История Дэйва началась еще в далеком 1988 году. Автором и разработчиком данной игры стал легендарный Джон Ромеро, который приложит руку к созданию таких культовых игр как "Wolfenstein 3D" и "Doom".

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Первая версия была выпущена для компьютеров Applw II и имела всего 6 цветов в своем арсенале.

Данная игра совсем непохожа на известную всем игру про Дэйва, о которой речь пойдет дальше. Цель игры состоит в том, чтобы пройти все 10 уровней, собирая золотые чаши после в конце каждого из них и минуя или уничтожая встретившихся нам врагов.

Помимо этого, в игре есть и немало других опасностей, среди которых вода, огонь, растения и т.д. И если персонаж погибнет, то придется начинать уровень с самого начала.

В 1990 году данная игра была портирована на компьютеры под управлением DOS, но большинство геймеров 90-х ее и в глаза не видели.


Dangerous Dave in the haunted mansion (1991)

В 1991 году выходит та самая знаменитая игра, в которую многие из нас играли в начале-середине 90-х. И данная игра резко отличается от своего предшественника.

Графика стала на 2 порядка лучше, Дэйву дали полноценный 8-зарядный дробовик, с помощью которого он ловко расправлялся с нечистью, да и сама игра стала гораздо динамичнее и интереснее. Чего только стоит разнообразие врагов и уникальная анимация смерти от рук каждого из них.



Dangerous Dave 2: Dave's Risky rescue (1993)

В 1993 году выходит продолжение игры про Дэйва. В данной игре нашему герою вновь предстоит спасти своего брата, но на сей раз от сумасшедшего доктора Немезиса.

Игровая механика по сравнению с первой частью практически не изменилась, да и графика по хорошему счету осталась практически такой же, правда чуть хуже. А вот сам геймплей сильно подкачал. Но почему? Скорее всего все дело в том, что данной игрой занимался не Джон Ромеро, а сторонние разработчики. Поэтому игра получилась не такой атмосферной, да и цвета были какие-то вырвиглазные.

Но все же в игру ввели одно небольшое отличие. Теперь патроны для дробовика больше не бесконечные, поэтому Дэйву постоянно придется пополнять свой боезапас, собирая лежащие на уровнях патроны.


Dangerous Dave 3: Dave goes nutz! (1993)

Третий эпизод про Дэйва опять крутится вокруг его брата, которого доктор Немезис упрятал в психушку, и теперь Дэйву предстоит освободить своего близкого родственника, уничтожая нечисть в одежде медперсонала. Причем, нечисть представляет из себя тех же врагов что и в "доме с приведениями", просто их слегка поменяли внешне.

Стилистически игра все также похожа на "Dangerous Dave in haunted mansion", но по сути является продолжением именно второго эпизода "Dave's Risky rescue".

В данной части патроны вновь стали бесконечными, но теперь их количество было сокращено до шести. Правда, и сама игра стала гораздо легче предыдущих частей. По крайней мере первые несколько уровней можно было пройти без проблем с первого раза.

Также, в игре появился довольно интересный вид врагов, а именно сотрудники охраны, которые имеют ту же модельку, что и сам Дэйв, и также вооружены дробовиком.

В принципе, эта игра все таки выглядит интереснее, нежели предыдущая часть, но все же хуже, чем всеми любимая "Dangerous Dave in haunted mansion". Да и все таки немного напрягает тот факт, что нашему герою приходится бегать по одинаковым локациям с одинаковым окружением.


Dangerous Dave Remake (2021)

Несмотря на то, что наибольше популярностью в серии пользовалась именно игра "Dangerous Dave in haunted mansion", в 2021 году вышел ремейк именно на самую первую часть.

Игра в точности повторяла оригинал по геймплею. Отличия были лишь в графике. Правда, и графику нельзя назвать современной. Такое ощущение, что игра создавалась для смартфонов 10-летней давности. В принципе, больше сказать про эту игру нечего.

А какая из этих игр вам нравилась больше всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях.


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Метки: Dangerous Dave   геймер   игра   мужик с дробовиком   факты   фото   
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3  комментария
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8k
МихА 56 минут назад
Я другую игру знаю про мужика с дробовиком
Ссылка youtu.be
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9k
Sapsan 9 минут назад
О, моя первая игра!
А эта игра до сих пор самая любимая

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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Игрался в своё время...
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