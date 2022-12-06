"Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком

Помимо этого, в игре есть и немало других опасностей, среди которых вода, огонь, растения и т.д. И если персонаж погибнет, то придется начинать уровень с самого начала.

В 1990 году данная игра была портирована на компьютеры под управлением DOS, но большинство геймеров 90-х ее и в глаза не видели.

Dangerous Dave in the haunted mansion (1991)