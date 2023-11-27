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В Красноярском крае учительница сорвалась на нагло списывающего ученика

В Красноярском крае учительница сорвалась на нагло списывающего ученика

Автор:
27 ноября 2023 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   драка   интересное   ссора   учитель   фото   школа   
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Директор рассказала, что семиклассник сделал всё, чтобы довести учительницу. Пока он списывал с телефона, его одноклассница снимала этот момент.

Преподаватель одной из школ в селе Дрокино Красноярского края сорвалась на ученика, который нагло списывал контрольную работу прямо на уроке музыки. Учительница оттаскала за воротник семиклассника и выгнала его в коридор, чтобы отвести к директору, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Этот момент сняла на видео другая ученица.

В школе началась проверка. С учительницы потребовали объяснительную. Директор школы в разговоре с NGS24.RU рассказала, что учитель музыки просто сорвалась на непослушного ученика, на которого часто жалуются другие учителя.

С ее слов, неоднократно делала замечания — мы с ней устно разговаривали. И она сказала о том, что вот она раз сделала замечание, два сделала замечание и, к сожалению, сорвалась. Учителя других предметов к ней [классному руководителю] подходят и говорят о нарушении дисциплины им на уроках. Со слов классного руководителя, она регулярно разговаривает с его отцом, но безрезультатно, — сказала Наталья Куваева.

В управлении образования районной администрации NGS24.RU рассказали, что проверка проходит на уровне школы. В администрации уточнили, что никакой драки не было, учительница пыталась просто забрать телефон, а школьник не хотел отдавать его.

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Метки: Видео   драка   интересное   ссора   учитель   фото   школа   
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12  комментариев
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8k
Invertor Час назад
"В школе началась проверка. С учительницы потребовали объяснительную. ===================================================================
А почему не с придурка? Как же все с ног на голову стало перевернуто. Жесть!
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12k
Karelian 15 минут назад
Пока этих личинок нельзя будет отчислять из школ - порядка не будет. Не хочешь учиться - не мешай другим, иди хавчик разноси ножками.
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49k
Прискорбный Скиталец 24 минуты назад
Почему малолетним долбоящерам просто не запретят проносить телефоны в школу?
За нарушение... принудительные работы у уборщицы.. ну, или сами придумайте что. А за съемку на принесенном устройстве в первый раз - на второй год оставлять, во второй - отчисление.
Если скажете, что надо дитятке позвонить, то есть кнопочные девайсы без устройств фото-видео-аудио-фиксации и только НА ПЕРЕМЕНАХ, а перед уроком в сейф сдавать.
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15k
Ivan Полчаса назад
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31
sioma08 Полчаса назад
Поколение наглецов и дебилов... К сожалению, это поколение уже не первое.
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16k
Patmaz Час назад
Я понимаю, работа нервная, но вестись на провокации малолетних троллей - последнее дело. Влепила бы "пару" за контрольную, и до свидания...
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97
Doctor Tod Patmaz Полчаса назад
К сожалению, если ученик/студент не успевает, то это не он дебил, а преподаватель некомпетентен. Сейчас так.
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PokemonKa
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