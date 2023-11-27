В Красноярском крае учительница сорвалась на нагло списывающего ученика

Директор рассказала, что семиклассник сделал всё, чтобы довести учительницу. Пока он списывал с телефона, его одноклассница снимала этот момент.
Преподаватель одной из школ в селе Дрокино Красноярского края сорвалась на ученика, который нагло списывал контрольную работу прямо на уроке музыки. Учительница оттаскала за воротник семиклассника и выгнала его в коридор, чтобы отвести к директору, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Этот момент сняла на видео другая ученица.
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В школе началась проверка. С учительницы потребовали объяснительную. Директор школы в разговоре с NGS24.RU рассказала, что учитель музыки просто сорвалась на непослушного ученика, на которого часто жалуются другие учителя.
С ее слов, неоднократно делала замечания — мы с ней устно разговаривали. И она сказала о том, что вот она раз сделала замечание, два сделала замечание и, к сожалению, сорвалась. Учителя других предметов к ней [классному руководителю] подходят и говорят о нарушении дисциплины им на уроках. Со слов классного руководителя, она регулярно разговаривает с его отцом, но безрезультатно, — сказала Наталья Куваева.
В управлении образования районной администрации NGS24.RU рассказали, что проверка проходит на уровне школы. В администрации уточнили, что никакой драки не было, учительница пыталась просто забрать телефон, а школьник не хотел отдавать его.
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А почему не с придурка? Как же все с ног на голову стало перевернуто. Жесть!
За нарушение... принудительные работы у уборщицы.. ну, или сами придумайте что. А за съемку на принесенном устройстве в первый раз - на второй год оставлять, во второй - отчисление.
Если скажете, что надо дитятке позвонить, то есть кнопочные девайсы без устройств фото-видео-аудио-фиксации и только НА ПЕРЕМЕНАХ, а перед уроком в сейф сдавать.