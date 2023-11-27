В Красноярском крае учительница сорвалась на нагло списывающего ученика

В школе началась проверка. С учительницы потребовали объяснительную. Директор школы в разговоре с NGS24.RU рассказала, что учитель музыки просто сорвалась на непослушного ученика, на которого часто жалуются другие учителя.

С ее слов, неоднократно делала замечания — мы с ней устно разговаривали. И она сказала о том, что вот она раз сделала замечание, два сделала замечание и, к сожалению, сорвалась. Учителя других предметов к ней [классному руководителю] подходят и говорят о нарушении дисциплины им на уроках. Со слов классного руководителя, она регулярно разговаривает с его отцом, но безрезультатно, — сказала Наталья Куваева.

В управлении образования районной администрации NGS24.RU рассказали, что проверка проходит на уровне школы. В администрации уточнили, что никакой драки не было, учительница пыталась просто забрать телефон, а школьник не хотел отдавать его.