В Красногорске 22 мигранта устроили массовую драку из-за территориальных претензий

На одной из парковок в Красногорске 14 сентября произошла драка между гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. "Известия" сообщают, что причиной конфликта стали мнения о конфликте стран из-за территориальных претензий.

Telegram-канал Mash отмечает, что 3 граждан Узбекистана превосходили силой и количеством пятерых мужчин из Киргизии и четверых из Таджикистана. Но конфликт не успел кончиться, так как точку в споре поставила полиция.