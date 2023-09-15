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В Красногорске 22 мигранта устроили массовую драку из-за территориальных претензий

В Красногорске 22 мигранта устроили массовую драку из-за территориальных претензий

Автор:
15 сентября 2023 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красногорск   драка   интересное   мигранты   полиция   приезжие   фото   
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Граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана подрались из-за территорий стран.

На одной из парковок в Красногорске 14 сентября произошла драка между гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. "Известия" сообщают, что причиной конфликта стали мнения о конфликте стран из-за территориальных претензий.

Telegram-канал Mash отмечает, что 3 граждан Узбекистана превосходили силой и количеством пятерых мужчин из Киргизии и четверых из Таджикистана. Но конфликт не успел кончиться, так как точку в споре поставила полиция.

Полицейские схватили драчунов. Правда, половину пришлось ловить по дворам.

Источник:

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Метки: Видео   Красногорск   драка   интересное   мигранты   полиция   приезжие   фото   
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11  комментариев
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35k
АнтонПолднев 42 минуты назад
В Подмосковье (территория Российской федерации), выясняют территориальные споры граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана...
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17k
Shtoppi 7 минут назад
в дикой природе между животными постоянно постоянно происходят стычки, даже с представителями своего вида, из-за территории на которой они обитают. так что тут удивляться нечему.
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0
Виктор 11 минут назад
ПИПЕЦ: дрались МИГРАНТЫ за территорию РОССИИ!!!
Я сплю?
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10k
Борис Карабанов 12 минут назад
"Встретились, как-то раз, в Красногорске таджик, узбек и киргиз и стали спорить....
Короче, потом пришёл русский и всем дал п.... по пятнадцать суток "
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13k
кот базилий Полчаса назад
Когда они у думы подерутся?, чтоб заметили "отважных"
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76k
Viktor Полчаса назад
Казахов, туркменов не хватает, можно чуть-чуть хохлов и лабусов и почти СССР!
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183
Homefighter Viktor 9 минут назад
Ты туркменов много видел в России?
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21k
сеньор Леонсио 36 минут назад
Почему не до смерти бились? Омону надо было добить выживших!
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8k
Фельдъегерь 38 минут назад
"3 граждан Узбекистана превосходили количеством пятерых мужчин из Киргизии и четверых из Таджикистана" - это как?
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