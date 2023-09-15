В Красногорске 22 мигранта устроили массовую драку из-за территориальных претензий

Граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана подрались из-за территорий стран.
На одной из парковок в Красногорске 14 сентября произошла драка между гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. "Известия" сообщают, что причиной конфликта стали мнения о конфликте стран из-за территориальных претензий.
Telegram-канал Mash отмечает, что 3 граждан Узбекистана превосходили силой и количеством пятерых мужчин из Киргизии и четверых из Таджикистана. Но конфликт не успел кончиться, так как точку в споре поставила полиция.
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Полицейские схватили драчунов. Правда, половину пришлось ловить по дворам.
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Я сплю?
Короче, потом пришёл русский и всем дал п.... по пятнадцать суток "
там 13 узбеков.