Дипломированный чародей

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115 лет назад родился Лайон Спрэг де Камп
Американский писатель-фантаст и один из родоначальников жанра фэнтези, популяризатор науки Лайон Спрэг де Камп родился 27 ноября 1907 года в Нью-Йорке. Он был одним из 3-х сыновей Лиона де Кампа, бизнесмена в сфере недвижимости и пиломатериалов и Эммы Беатрис Спрэг. Его дед по материнской линии — Чарльз Эзра Спраг — ветеран Гражданской войны, пионер-волапюкист (международного искусственного языка, предтечи эсперанто), работал бухгалтером и банкиром.
Де Камп заметил однажды, что он редко использовал псевдонимы, «отчасти потому, что моё собственное настоящее имя больше похоже на псевдоним, чем на большинство псевдонимов».
Уже в детстве будущий фантаст проявлял большой интерес к истории и естественным наукам, а начал своё образование в Нью-Йорке, в высокоселективной независимой подготовительной школе Тринити/Trinity School. Затем провёл 10 лет в Северной Каролине, в школе Снайдера/Snyder’s School. Пребывание в этой с военизированным уклоном школе было попыткой его родителей — жёстких приверженцев дисциплины, — вылечить юношу от интеллектуального высокомерия и разгильдяйства. Лайон был неуклюжим, худым и робким, и часто страдал от издевательств одноклассников. Опыт, полученный в школе, развил его отстранённый аналитический стиль, который считался холодным для всех, кроме ближайших друзей. Хотя де Камп, как и его отец, мог быть обезоруживающим и забавным в различных социальных ситуациях.
Де Камп заметил однажды, что он редко использовал псевдонимы, «отчасти потому, что моё собственное настоящее имя больше похоже на псевдоним, чем на большинство псевдонимов».
Уже в детстве будущий фантаст проявлял большой интерес к истории и естественным наукам, а начал своё образование в Нью-Йорке, в высокоселективной независимой подготовительной школе Тринити/Trinity School. Затем провёл 10 лет в Северной Каролине, в школе Снайдера/Snyder’s School. Пребывание в этой с военизированным уклоном школе было попыткой его родителей — жёстких приверженцев дисциплины, — вылечить юношу от интеллектуального высокомерия и разгильдяйства. Лайон был неуклюжим, худым и робким, и часто страдал от издевательств одноклассников. Опыт, полученный в школе, развил его отстранённый аналитический стиль, который считался холодным для всех, кроме ближайших друзей. Хотя де Камп, как и его отец, мог быть обезоруживающим и забавным в различных социальных ситуациях.
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Позже писатель описал эти свои детские переживания в полуавтобиографическом рассказе «Судный день»/Judgment Day, впервые опубликованном в одном из наиболее влиятельных американских журналов фантастики «Astounding Science Fiction»/Analog за август 1955 года (впервые появился в виде книги в антологии «Лучшие научно-фантастические рассказы и романы: 1956»/The Best Science Fiction Stories and Novels: 1956 под редакцией Т.Э. Дикты).
После школы Лайон продолжил обучение в Калифорнийском технологическом институте/California Institute of Technology, где получил в 1930 году степень бакалавра наук в области авиационной техники, а также Технологическом институте Стивенса/Stevens Institute of Technology, откуда в 1933 году вышел магистром наук в области инженерии.
Во время Великой Депрессии он сменил множество занятий — был авиаинженером, геодезистом и в конечном итоге стал экспертом по патентам.
После школы Лайон продолжил обучение в Калифорнийском технологическом институте/California Institute of Technology, где получил в 1930 году степень бакалавра наук в области авиационной техники, а также Технологическом институте Стивенса/Stevens Institute of Technology, откуда в 1933 году вышел магистром наук в области инженерии.
Во время Великой Депрессии он сменил множество занятий — был авиаинженером, геодезистом и в конечном итоге стал экспертом по патентам.
И первой его научной работой стала книга «Изобретения и управление ими»/Inventions and Their Management (1933-34) — серия из 9 статей, написанных совместно с Альфом К. Берле по «Курсу изобретательства и патентования Ховарда Уилкокса» в Нью-Йоркском университете/New York University (NYU) при сотрудничестве с Inventors Foundation, Inc. в Хобокене (Нью-Джерси), которая была передана для использования Международным заочным школам.
Затем де Камп был переведён в подразделение университета в Скрэнтоне (Пенсильвания), где стал директором Школы изобретений и патентов, откуда ушёл в отставку в 1937 году.
Писательскую карьеру Лайон начал в 1930-х гг., сочиняя рассказы для бульварных журналов, а дебютный его рассказ «Полиглоты»/The Isolinguals увидел свет в 1937 году.
Большинство ранних НФ-рассказов де Кампа не связаны друг с другом, за исключением «Джонни Блэка»/Johnny Black (1938-40) — серии о чёрном медведе, развившемся до человеческого уровня интеллекта, и рассказов из серии об Институте Дринквиски (вышли в сборнике «Каракули» («Наброски»)/Scribblings в 1972) — собрании небылиц и анекдотов, связанных с путешествиями во времени.
Затем де Камп был переведён в подразделение университета в Скрэнтоне (Пенсильвания), где стал директором Школы изобретений и патентов, откуда ушёл в отставку в 1937 году.
Писательскую карьеру Лайон начал в 1930-х гг., сочиняя рассказы для бульварных журналов, а дебютный его рассказ «Полиглоты»/The Isolinguals увидел свет в 1937 году.
Большинство ранних НФ-рассказов де Кампа не связаны друг с другом, за исключением «Джонни Блэка»/Johnny Black (1938-40) — серии о чёрном медведе, развившемся до человеческого уровня интеллекта, и рассказов из серии об Институте Дринквиски (вышли в сборнике «Каракули» («Наброски»)/Scribblings в 1972) — собрании небылиц и анекдотов, связанных с путешествиями во времени.
Затем начинающего писателя буквально заворожили герои жанра «swords&sorcery», особенно — Конан из Киммерии Роберта И. Говарда (подробнее — здесь: Короткая Говардовская Эра). Завершив, используя черновики автора, множество недописанных Говардом историй о Конане, Лайон продолжил сагу о знаменитом варваре не менее впечатляющим числом уже своих оригинальных произведений, работая также и в соавторстве с другим известным писателем-фэнтезийщиком — Лином Картером, и став инициатором целого межавторского цикла продолжений о Конане-варваре.
Первый же «сольный» роман де Кампа — «Да не опустится тьма!»/Lest Darkness Fall, увидел свет в 1939 году и стал в дальнейшем одним из столпов направления «альтернативная история».
Главный герой романа — американский археолог Мартин Пэдуэй, путешествующий по Италии времен Бенито Муссолини, непонятным образом перемещается в Рим 535 года н.э., накануне вторжения византийских войск в королевство готов. Будучи человеком неглупым, он, благодаря обширным историческим знаниям, решает во что бы то ни стало изменить ход истории и предотвратить распад Римской Империи, внедрив в жизнь римлян новейшие технологии. Книга получилась остроумной и увлекательной, и была этаким ответом на роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»/A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) Марка Твена (подробнее – здесь: Янки с Миссисипи).
Главный герой романа — американский археолог Мартин Пэдуэй, путешествующий по Италии времен Бенито Муссолини, непонятным образом перемещается в Рим 535 года н.э., накануне вторжения византийских войск в королевство готов. Будучи человеком неглупым, он, благодаря обширным историческим знаниям, решает во что бы то ни стало изменить ход истории и предотвратить распад Римской Империи, внедрив в жизнь римлян новейшие технологии. Книга получилась остроумной и увлекательной, и была этаким ответом на роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»/A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) Марка Твена (подробнее – здесь: Янки с Миссисипи).
12 августа 1939 г. Лайон женился на Кэтрин Аделаиде Крук, ставшей, начиная с 1960-х гг., и его соавтором в написании НФ и документальной литературы.
Как и многие другие известные фантасты того времени, Лайон тесно сотрудничал с Джоном Вудом Кэмпбеллом, легендарным редактором журнала «Analog», одним из отцов «золотого века» американской НФ.
Через него он познакомился с Робертом Хайнлайном (подробнее — здесь: Философ), который в годы II-ой Мировой помог де Кампу, во время его службы на флоте, получить должность помощника инженера-механика в Научно-исследовательской лаборатории ВМФ США/Redirected from U.S. Naval Research Lab. (NRL) в Филадельфии. Там Лайон познакомился ещё и с писателем Айзеком Азимовым (подробнее — здесь: «Академик»). Совместно они разрабатывали методы борьбы с обледенением самолётов на больших высотах, аппаратуру для слепой посадки и компенсирующие гермокостюмы. Дослужился до лейтенант-командера ВМС США.
В 1940-х гг. де Камп опубликовал множество рассказов. Но несомненным успехом того периода стал его творческий союз с другим известным писателем — Флетчером Прэттом, библиотекарем, журналистом и военным историком. Их первая большая совместная работа — роман «Дипломированный чародей»/The Incomplete Enchanter, был издан в 1941 году. В книге, составленной из 3-х ранее публиковавшихся в журналах повестей из «Приключений Гарольда Ши» («Ревущая труба», «Математика волшебства» и «Железный замок»), рассказывалось о забавных похождениях психоаналитика Гарольда Ши, которому стало тесно и скучно в нашем мире. При помощи коллеги — физика и математика Рида Чалмерса, он находит дорогу в иные миры. Где становиться…. волшебником, кочующим из одного мира в другой. Причём заносит его как в мифологические миры, так и в придуманные другими писателями — во вселенную «Старшей Эдды», «Калевалы», «Царицы фей» Эдмунда Спенсера, «Кубла-хана» Сэмюэла Кольриджа и даже в Барсум — марсианское государство, придуманное Эдгаром Р. Берроузом (подробнее — здесь: Солдат, писатель, «отец» Тарзана).
В этих мирах он находит то, чего ему так не хватало в мире нашем: настоящую любовь, дружбу, а самое главное — множество забавных приключений. Роман этот стал классикой жанра, продолжая с успехом переиздаваться и в наши дни. Впоследствии писатели ещё не раз возвращались к полюбившемуся герою.
Еще одна жемчужина творчества Лайона — цикл космических приключений «Межпланетные туры»/Viagens Interplanetarias — самая длинная его серия, рассказывающая о турбюро, организующем экскурсии на планеты Вишну, Ганеша и Кришна, вращающимся вокруг звезды Тау Кита. Последняя из планет стала местом действия большинства произведений серии — это романтический «варварско-феодальный» мир, где разница между НФ и фэнтези становится чисто условной.
Особенно примечательным получился у Лайона роман «Королева изгоев»/Rogue Queen (1951) , который стал одним из первых НФ-романов, посвященных теме взаимоотношения полов. Книга, написанная в присущей писателю лёгкой манере, была насыщена иронией и юмором, но в то же время в ней много места уделяется и науке, что выделяет «Королеву…» на фоне большинства космических опер середины XX века:
Особенно примечательным получился у Лайона роман «Королева изгоев»/Rogue Queen (1951) , который стал одним из первых НФ-романов, посвященных теме взаимоотношения полов. Книга, написанная в присущей писателю лёгкой манере, была насыщена иронией и юмором, но в то же время в ней много места уделяется и науке, что выделяет «Королеву…» на фоне большинства космических опер середины XX века:
«На Ормазде веками царит матриархат. Человечество (точнее, существа, очень похожие на людей) образуют общество, напоминающее сообщество муравьёв. Королева — единственная, кто в Общине имеет право на рождение детей и содержит гарем из трутней-мужчин. Остальные женщины нефункциональны и считаются рабочими среднего рода. Айрод — рабочая. Её манят тайны прошлого и древние ископаемые. Она дружит с трутнем Антисом, но ему грозит Чистка. Однако когда на Ормазд прибывает исследовательская экспедиция с Земли, у Айрод появляется шанс не только спасти друга, но и перевернуть устои всей планеты — общество муравейника перерождается: каждая работница хочет стать Королевой и иметь своего трутня».
А ещё одной знаменитой работой писательского дуэта де Камп-Прэтт стал в начале 1950-х гг. цикл рассказов, позже собраных в сборник «Самый странный бар во вселенной» («Бар Гавагана»)/Tales from Gavagan's Bar (1953-54) , — в России долгое время неизвестный.
В этих историях герои — завсегдатаи и случайные посетители бар Гавагана — рассказывают друг другу различные байки. По стилю и сюжетам рассказы эти сильно отличаются: фантастические, сказочные, мистические, но все они пронизаны отменным юмором и надолго остаются в памяти.
В этих историях герои — завсегдатаи и случайные посетители бар Гавагана — рассказывают друг другу различные байки. По стилю и сюжетам рассказы эти сильно отличаются: фантастические, сказочные, мистические, но все они пронизаны отменным юмором и надолго остаются в памяти.
Также можно отметить и ещё одно из нашумевших фэнтезийных произведений писателя — роман «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951). В нём автор, ранее уже работавший в жанре героического фэнтези (сочиняя новые приключения Конана-варвара), взялся и за создание собственного мира. Главным героем там выступает Вакар из Лорска, сын короля Забутира — принц маленького королевства, который пытается разгадать древнее пророчество, но оказывается втянут в интриги богов. Путь его лежит через множество стран, он постоянно оказывается в затруднительных ситуациях, из которых выбирается благодаря собственной смелости и смекалке, а иногда и помощи совершенно неожиданных персонажей. Книга насыщена увлекательными приключениями, пародируя при этом многие штампы героического фэнтези.
Также известен и другой сериал писателя — Hоварианский цикл/Novaria, состоящий из романов «Башня гоблинов»/The Goblin Tower (1968), «Часы Ираза»/The Clocks of Iraz (1971) и «Корона Ксилара»/The Unbeheaded King (1983), входящие в подцикл «Король поневоле»/The Reluctant King, связанный одним героем — авантюристом и охотником за удачей Джорианом из города Ксилар, где существует «забавный» обычай: раз в несколько лет избирают нового короля, бросая в толпу отрубленную голову предыдущего. Тот, кто завладеет жутким трофеем, становится очередным «халифом на час», что и случилось ранее с главным героем. Когда настал момент очередной «смены власти», Джориану удаётся ускользнуть от палача, перенесшись с помощью знакомого волшебника в параллельный мир. Дальше судьба то и дело заносит его в различные страны и государства с разнообразными, порой весьма причудливыми формами правления (Лин Картер назвал этот сериал «самым настоящим путеводителем по государственным системам»).
Также известен и другой сериал писателя — Hоварианский цикл/Novaria, состоящий из романов «Башня гоблинов»/The Goblin Tower (1968), «Часы Ираза»/The Clocks of Iraz (1971) и «Корона Ксилара»/The Unbeheaded King (1983), входящие в подцикл «Король поневоле»/The Reluctant King, связанный одним героем — авантюристом и охотником за удачей Джорианом из города Ксилар, где существует «забавный» обычай: раз в несколько лет избирают нового короля, бросая в толпу отрубленную голову предыдущего. Тот, кто завладеет жутким трофеем, становится очередным «халифом на час», что и случилось ранее с главным героем. Когда настал момент очередной «смены власти», Джориану удаётся ускользнуть от палача, перенесшись с помощью знакомого волшебника в параллельный мир. Дальше судьба то и дело заносит его в различные страны и государства с разнообразными, порой весьма причудливыми формами правления (Лин Картер назвал этот сериал «самым настоящим путеводителем по государственным системам»).
Также в «Новарию» входят роман о брате Джориана «Уважаемый варвар»/The Honorable Barbarian (1989), «Демон, который всегда ошибался»/The Fallible Fiend (1972) — о Новарии, но не про Джориана и «Веер императора»/The Emperor’s Fan (1973) — приквел «Варвара».
Запутанное авантюрное повествование де Кампа было написано с изрядной долей иронии и здорового цинизма — если современное юмористическое фэнтези почти бескровно, то в Hоварианском цикле, особенно в «Демоне…», враги гибнут десятками и сотнями, что, однако, ничуть не портит главным героям аппетит и настроение. Чёрный юмор автора здесь чем-то сродни фильмам Квентина Тарантино — те же циничные шутки, та же кровь веером...
В 1960-х гг. де Камп был одним из основателей Гильдии мечников и чародеев Америки/Swordsmen and Sorcerers Guild of America (S.A.G.A.) — неформальной группы писателей Героической фантастики, способствующей популяризации фантастики о мечах и волшебстве, возглавляемой затем Лином Картером.
Запутанное авантюрное повествование де Кампа было написано с изрядной долей иронии и здорового цинизма — если современное юмористическое фэнтези почти бескровно, то в Hоварианском цикле, особенно в «Демоне…», враги гибнут десятками и сотнями, что, однако, ничуть не портит главным героям аппетит и настроение. Чёрный юмор автора здесь чем-то сродни фильмам Квентина Тарантино — те же циничные шутки, та же кровь веером...
В 1960-х гг. де Камп был одним из основателей Гильдии мечников и чародеев Америки/Swordsmen and Sorcerers Guild of America (S.A.G.A.) — неформальной группы писателей Героической фантастики, способствующей популяризации фантастики о мечах и волшебстве, возглавляемой затем Лином Картером.
Но вот именно сочинительством де Камп занимался не очень охотно. Гораздо больше его занимали совсем другие вещи: популяризация науки, путешествия, иностранные языки (он говорил на нескольких из них), составление энциклопедий. Увлекался писатель также историей и даже издал книгу о великих городах прошлого и древней архитектуре. Был автором литературоведческих трудов и научно-популярных книг, в которых писал о научных открытиях и изобретениях, либо с позиций материализма выступал против лженауки, развенчивая псевдонаучные теории о сверхъестественном, «потерянных цивилизациях и континентах».
Из-под его пера вышли такие разные книги, как «Затерянные континенты: тема Атлантиды в истории, науке и литературе»/Lost Continents (1954), «Духи, звёзды и заговоры»/Spirits, Stars, and Spells (1966), «История науки в Америке»/The Story of Science in America (1967).
Историки литературы до сих пор ссылаются на его «Справочник по научной фантастике: как работать с литературой воображения»/Science Fiction Handbook: The Writing of Imaginative Fiction (1953).
В 1966 году писателя пригласили в качестве почётного гостя на Всемирный конвент научной фантастики/WorldCon Всемирного общества научной фантастики/World Science Fiction Society, (WSFS), а на съезде 1976 года он был назван 3-м, после Дж. Р.Р. Толкина и Фрица Лейбера (подробнее – здесь: Не только мечи и магия), Великим Магистром с вручением Премии «Гэндальф»/Gandalf Award за вклад в развитие жанра фэнтези.
Историки литературы до сих пор ссылаются на его «Справочник по научной фантастике: как работать с литературой воображения»/Science Fiction Handbook: The Writing of Imaginative Fiction (1953).
В 1966 году писателя пригласили в качестве почётного гостя на Всемирный конвент научной фантастики/WorldCon Всемирного общества научной фантастики/World Science Fiction Society, (WSFS), а на съезде 1976 года он был назван 3-м, после Дж. Р.Р. Толкина и Фрица Лейбера (подробнее – здесь: Не только мечи и магия), Великим Магистром с вручением Премии «Гэндальф»/Gandalf Award за вклад в развитие жанра фэнтези.
Де Камп имел аналитический склад ума, и тема многих его работ — корректирующий импульс по отношению к аналогичным работам других авторов. Будучи в высшей степени рациональным и логичным мыслителем, он был обеспокоен тем, что он считал логическими ошибками и нелепостями в сочинениях других. Некоторые, например, тот же Азимов, считали, что скрупулезность Лайона в отношении фактов ограничивала объём его рассказов: писатель не хотел использовать технологические или научные концепции (например, гиперпространство или путешествия на сверхсветовой скорости), если он не считал их в принципе возможными.
Писал Лайон и биографии: «Lovecraft: A Biography» — о жизни «отца историй ужасов», писателя Говарда Ф. Лавкрафта (подробнее – здесь: Услышавший зов Ктулху), и «Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard» — о жизни Р. Говарда (в соавторстве с женой Кэтрин и писательницей Джейн Гриффин), причём за последнюю в 1984 году был удостоен «Международной премии фэнтези»/World Fantasy Special Award.
К счастью, жена убедила Лайона уделять больше времени именно художественному литературному творчеству, и во многом благодаря ей читатели обязаны появлением более поздних сочинений писателя. Она стала его соавтором, написав вместе с ним такие романы, как «Кости Зоры»/The Bones of Zora (1983), «Мечи Зинджабана»/The Swords Of Zinjaban (1991) и несколько других, входящих в цикл о планете Кришна «Межпланетные туры».
В 1979 году Организация писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) назвала де Кампа 4-м Гранд-Мастером SFWA. А в 1984 году, ему была вручена Премия Sidewise, присуждаемая за произведения в жанре альтернативной истории, с формулировкой «за плодотворные работы в этой области».
В 1979 году Организация писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) назвала де Кампа 4-м Гранд-Мастером SFWA. А в 1984 году, ему была вручена Премия Sidewise, присуждаемая за произведения в жанре альтернативной истории, с формулировкой «за плодотворные работы в этой области».
Де Камп считается одним из основоположников сразу нескольких направлений фантастической литературы. Хроноопера, альтернативная история, героическое фэнтези — автор отметился в разных жанрах, но, пожалуй, наибольшую известность ему принесла юмористическая фантастика.
За свои фантастические произведения писатель снискал ряд литературных наград, в числе которых премии «Великий мастер»: «Гендальф»/Gandalf Award Grand Master of Fantasy и «Небьюла»/Nebula Award Grand Master. Кроме того дважды награждался и за свои не-фантастические исследования: «Международной премии фэнтези» за книгу «Lands Beyond» (1953, в соавторстве с немецким (затем американским) писателем, инженером и популяризатором науки Вилли Лейем) посвященную тайнам истории, и «Хьюго»/Hugo Award за автобиографическую работу «Время и обстоятельства: Автобиография»/Time & Chance: An Autobiography (1997).
В 1989 году Лайон Спрэг де Камп переехал в Плано (Техас), где скончался 6 ноября 2000 года, на 7 месяцев пережив свою любимую жену и всего за 3 недели до своего 93-летия. Тело его было кремировано, а прах захоронен на Арлингтонском национальном кладбище.
За свои фантастические произведения писатель снискал ряд литературных наград, в числе которых премии «Великий мастер»: «Гендальф»/Gandalf Award Grand Master of Fantasy и «Небьюла»/Nebula Award Grand Master. Кроме того дважды награждался и за свои не-фантастические исследования: «Международной премии фэнтези» за книгу «Lands Beyond» (1953, в соавторстве с немецким (затем американским) писателем, инженером и популяризатором науки Вилли Лейем) посвященную тайнам истории, и «Хьюго»/Hugo Award за автобиографическую работу «Время и обстоятельства: Автобиография»/Time & Chance: An Autobiography (1997).
В 1989 году Лайон Спрэг де Камп переехал в Плано (Техас), где скончался 6 ноября 2000 года, на 7 месяцев пережив свою любимую жену и всего за 3 недели до своего 93-летия. Тело его было кремировано, а прах захоронен на Арлингтонском национальном кладбище.
Личная библиотека де Кампа, насчитывающая около 1200 книг, была приобретена в 2005 году на аукционе компанией «Книги за полцены»/Hal f Price Books, Records, Magazines, Inc.. В коллекцию вошли книги с автографами известных писателей, таких как Азимов, Карл Саган, а также самого Лайона.
Термин «внеземной» (от «вне»+«земной»), означающий из-за пределов земли, засвидетельствованный как прилагательное в «Оксфордском словаре английского языка» (Oxford English Dictionary/OED) ещё в 1868 году,
использованный впервые для обозначения жизни за пределами земли, вероятно Гербертом Уэллсом (подробнее — здесь: Борьба его миров) в романе «Война миров»/The War of the Worlds (1898), приписывают де Кампу как первое использование в качестве существительного со значением «инопланетная жизнь» и создание аббревиатуры «E.T.» — в 1-ой части его статьи «Дизайн для жизни», состоящей из 2-х частей, опубликованной в майском номере журнала за 1939 год «Analog Science Fiction and Fact».
В апреле 2011 года на заседании исполнительного совета исследовательской организации Комитет по скептическим расследованиям/Committee for Skeptical Inquiry (CSI) в Денвере (Колорадо) де Камп был выбран для включения в Пантеон скептиков CSI. Пантеон этот был создан для сохранения памяти и наследия умерших сотрудников CSI за их вклад в дело научного скептицизма при расследовании свидетельств очевидцев паранормальных явлений и заявлений представителей маргинальных наук. CSI ранее был известен как Комитет по научному расследованию утверждений о паранормальных явлениях/Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranorma (CSICOP).
В России творчество писателя пользовалось не такой большой популярностью, как на Западе, но в последнее время ситуация меняется к лучшему — начинают выходить произведения, ранее не издававшиеся на русском.
Термин «внеземной» (от «вне»+«земной»), означающий из-за пределов земли, засвидетельствованный как прилагательное в «Оксфордском словаре английского языка» (Oxford English Dictionary/OED) ещё в 1868 году,
использованный впервые для обозначения жизни за пределами земли, вероятно Гербертом Уэллсом (подробнее — здесь: Борьба его миров) в романе «Война миров»/The War of the Worlds (1898), приписывают де Кампу как первое использование в качестве существительного со значением «инопланетная жизнь» и создание аббревиатуры «E.T.» — в 1-ой части его статьи «Дизайн для жизни», состоящей из 2-х частей, опубликованной в майском номере журнала за 1939 год «Analog Science Fiction and Fact».
В апреле 2011 года на заседании исполнительного совета исследовательской организации Комитет по скептическим расследованиям/Committee for Skeptical Inquiry (CSI) в Денвере (Колорадо) де Камп был выбран для включения в Пантеон скептиков CSI. Пантеон этот был создан для сохранения памяти и наследия умерших сотрудников CSI за их вклад в дело научного скептицизма при расследовании свидетельств очевидцев паранормальных явлений и заявлений представителей маргинальных наук. CSI ранее был известен как Комитет по научному расследованию утверждений о паранормальных явлениях/Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranorma (CSICOP).
В России творчество писателя пользовалось не такой большой популярностью, как на Западе, но в последнее время ситуация меняется к лучшему — начинают выходить произведения, ранее не издававшиеся на русском.
А ещё де Камп участвовал в качестве консультанта в создании фильма «Кулл-завоеватель»/Kull the Conqueror (США, 1997, реж. Джон Николелла).
Существует и отечественный диафильм «Мамонт Монтигомо» по мотивам фантастического рассказа 1939 года Л.С. де Кампа «Такая работа...»/Employment (1973, художник Е. Ведерникова).
Награды и премии Л.С. де Кампа:
1953 — The International Fantasy Award/«Международная премия по фантастике» — самая первая из наград, вручающихся за произведения в жанрах НФ и фэнтези, а также за научно-популярные произведения, представляющие интерес для читателей фантастики. Основана редакторами британского издательства «Nova Publications» (в том числе — Дж. Уиндемом), в жюри входили фэны и профессионалы из разных стран. Вручалась на ежегодных Британских конвентах НФ. Через несколько лет премия «Хьюго» (дебютировавшая на 2 года позже) вытеснила «IFA» — не в последнюю очередь потому, что британская премия была изначально заявлена как «недемократическая»: жюри отмечало высокохудожественные тексты вне зависимости от их популярности в фэндоме, а церемонии вручения происходили в узком кругу, куда допускали только по спецприглашениям. — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Lands Beyond» (1952).
1973 — Премия «Пэт Терри»/Pat Terry Award — Категория: «За юмор в НФ (США)» — «Демон, который ошибался»/The Fallible Fiend (1972)
1973 — Британская премия фэнтези/British Fantasy Award, существует почти так же давно, как и само Британское общество фэнтези/The British Fantasy Society. В 1971 Рэмси Кэмпбелл предложил Обществу учредить премию в честь недавно умершего Августа Дерлета. В следующем году на проводимом Британской ассоциацией научной фантастики конвенте Chessmancon (ежегодный «Пасхальный конвент»/Истеркон) М. Муркок получил Премию А. Дерлета/The August Derleth Fantasy Award за свой роман «Рыцарь Мечей». Хотя в названии премии и есть слово «фэнтези», в последние годы её чаще получают произведения в жанре литературы ужасов. Это, а также повторение одних и тех же имён в списке лауреатов, вызывало всё большую критику. Поэтому было принято решение с 2012 г. разделить романную номинацию на 2. За лучший роман хоррора по-прежнему вручается премия Августа Дерлета. Лучший же роман фэнтези стал отмечаться премией, учреждённой в память Роберта Холдстока. — Категория: «Малая форма» — «Демон, который ошибался» (1-я ч. романа)/The Fallible Fiend (1972).
Премия «Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award, учреждена в 1953 г. в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной НФ» (The Father of Magazine Science Fiction). Присуждается ежегодно «Всемирным обществом научной фантастики»/World Science Fiction Society (WSFS) за лучшие произведения. В голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники конвента, поэтому считается «читательской». Начиная с 1973 г. отдельно присуждалась и «Премия им. Д. Кэмпбелла»/Campbell Award — «самому многообещающему молодому автору года»/Most Promising New Author of the Year, которую мог получить только автор, впервые опубликовавший в этом году свои фантастические произведения. Вместе с «Хьюго» одно время присуждалась также Премия «Гэндальф»/Gandalf Award, которой награждали писателя, внесшего значительный вклад в развитие жанра фэнтези:
1976 — Гэндальф, «Гранд-мастер фэнтези»;
1997 — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Время и обстоятельства: Автобиография»/Time & Chance: An Autobiography (1996).
1977 — Премия «Форри»/Forry Award — вручается с 1966 г. Лос-Анджелесским обществом научной фантастики/Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS) — старейшим из непрерывно действующих клубов любителей фантастики, за прижизненные достижения в области НФ во время встречи на ЛосКоне (LOSCON). Названа в честь одного из «отцов-основателей» американского фэндома — Форреста («Форри») Дж. Экермана, возглавлявшего клуб до середины 1960-х гг. Лауреатами успела стать половина классиков американской фантастики, особенно велика доля представителей Калифорнии.
1978 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — учреждена в 1965 г. Организацией писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA), присуждается ежегодно голосованием членов SFWA, а не всех желающих, как «Хьюго». Идею предложил Ллойд Биггл-мл., в номинационные списки попадают произведения, предложенные не менее 10 членами SFWA. В рамках мероприятия присуждаются: «Грандмастер»/Grand Master Award — за особые заслуги в области НФ (с 2002 г. переименована в Damon Knight Memorial Grand Master Award в память об основателе SFWA Д. Найте); «Премия Рэя Брэдбери»/Bradbury Award — особая награда за киносценарии; награда «заслуженным авторам»/Author Emeritus, уже пережившим пик славы; «Солнцестояние»/Solstice Award, за общий вклад в фантастику — для тех, кто не получил ни «Грандмастера», ни «заслуженного автора» (может присуждаться посмертно); премия за службу Организации писателей-фантастов Америки/Service to SFWA Award. В отличие от «Хьюго», нумеруется по году выхода произведения, а не по году присуждения — «Грандмастер».
1979 — Мемориальная премия «Гроссмейстер фантастики» им. Деймона Найта/Damon Knight Memorial Grand Master Award — американская литературная премия, вручается за общий пожизненный вклад в жанр фантастики (НФ, фэнтези). Названа в честь основателя Американской ассоциации писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) — писателя-фантаста, редактора и литературного критика Деймона Найта (1922-2002). Вручается в рамках награждения премией «Небьюла».
1984 — Всемирная премия фэнтези/World Fantasy Award — присуждается ежегодно обновляемым жюри с 1975 г. на Всемирном конвенте фэнтези/World Fantasy Convention за произведения, написанные в жанре фэнтези и опубликованные на английском в жанре Светлой и Тёмной фэнтези. — «За заслуги перед жанром».
«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из самых известных рейтингов англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную британским писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном. Содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены и авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в книге — 110. Произведения в рейтинге располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия покрывает период с 1726 по 1987 г.:
1988 — The Compleat Enchanter: The Magical Misadventures of Harold Shea (1975),
1988 — «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951),
1988 — «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941).
1989 — Зал славы Первого фэндома/First Fandom Hall of Fame Award — неформальной ассоциации американских любителей фантастики. В Зал славы включают фэнов, писателей, редакторов, художников и литературных агентов, посвятивших фантастике 30 и более лет жизни.
1990 — Премия «AnLab»/AnLab award (Analog, Analytical Laboratory Award) — название происходит от традиции, которую в 1938 г. ввёл Джон В. Кэмпбелл. Ежемесячно он проводил опрос, какое произведение, напечатанное в журнале «Astounding» (первоначальное название журнала «Аналог»/Analog) за этот месяц, наиболее интересное, чтобы определить, какой автор получит дополнительную премию. После смерти Кэмпбелла церемония прекратила существование и была возобновлена в 1979 г. С. Шмидтом, который и вручал премию до 2012 г, являясь редактором журнала. C 2013 г. премию вручает новый редактор. Учитывая специфику журнала, премия вручается за повести, рассказы и научные статьи, написанные и посвящённые тематике НФ. На сайте журнала читателям предлагается проголосовать по этим номинациям и выбрать лучшее произведение из напечатанного в журнале за год. Премия вручается на ежегодном мероприятии, проводимом в конце банкета при вручении одной из главных наград Небьюла (вместе с другой премией журнала «Asimov's Science Fiction»). Категория: «Статья, посвящённая научному факту» — «The Ape-Man Within Us» (1989).
1993 — «Премии Ай-КОНа»/I-CON Award — Премия им. Раймонда З. Галлуна — американского писателя и популяризатора НФ-жанра, первого лауреата премии (1985), присуждается за лучшую беллетристику.
1995 — Премия «Сайдвайз»/Sidewise Awards — премия за лучшее произведение в жанре альтернативной истории учреждена в конце 1995 г. «Sidewise Awards» названа в честь рассказа Мюррея Лейнстера 1934 г. «Sidewise In Time» («Время побоку»), описывающего бурю, меняющую местами участки разных временных линий. Каждый год вручаются 2 приза. Для номинации произведение должно быть впервые опубликовано на английском или в Америке в течение календарного года, предшествующего году присуждения премии. Приз «Лучшее произведение малой формы» присуждается произведению объемом меньше 60 000 слов: рассказу (short story), короткой повести (novellette), повести (novella) или стихотворению (poem). Приз «Лучшее произведение крупной формы» присуждается произведению, объём которого превышает 60 000 слов. К категории относятся отдельные романы, а также многотомные серии. Если книга входит в серию, для отдельной номинации она должна иметь самостоятельную ценность. Если тома серии объединены сюжетом и не могут рассматриваться по отдельности, после публикации последнего тома в конкурсе может участвовать вся серия. Кроме того, на усмотрение жюри присуждается приз «За особый вклад в развитие жанра», которым награждаются произведения, опубликованные до 1995 г. — «За особый вклад в развитие жанра».
1998 — Премия Ассоциации исследователей научной фантастики/Science Fiction Research Association Awards, вручаются на ежегодной июньской конференции. Премия «Пилигрим» — названа в память об одной из первых работ, посвящённых фантастиковедению — «Pilgrims Through Space and Time» Джеймса Бэйли, вышедшей в 1947 г. Премия имени Томаса Д. Клэрсона — вручается критикам, пишущим о НФ, названа в честь Томаса Д. Клэрсона, основавшего «Extrapolation», первый журнал, посвящённый исследованиям НФ. — Премия «Пилигрим».
2003 — «Юго-восточная научно-фантастическая премия»/The Southeastern Science Fiction Achievement Award (SESFA) — ежегодная награда, основанная в 2001 г., призванная отметить достижения жителей юго-восточных штатов США в жанре НФ, фэнтези и хорроре. SESFA выдается под эгидой онлайн-журнала «Scifidimensions», который выходит с февраля 2000 г. Награды SESFA вручаются в 3-х номинациях: «За заслуги перед жанром», «Лучший роман» и «Лучшее произведение малой формы» (до 40 000 знаков). Рассматриваются романы и малая проза, опубликованные в предыдущем календарном году. — «За заслуги перед жанром».
Библиография Л.С. де Кампа:
Циклы произведений:
«Джонни Блэк»/Johnny Black: «Приказ»/The Command (1938), «Неисправимый»/The Incorrigible (1939), «Освобождённые»/The Emancipated (1940), «Медведь в колледже» («Экзальтированный»)/The Exalted (The Exhalted) (1940) + The Bear Who Saved the World (1977, с Кэтрин де Камп).
«Дипломированный чародей» («Приключения Гарольда Ши»)/The Compleat Enchanter (Enchanter; Harold Shea). Соавтор Ф. Прэтт: «Ревущая труба»/The Roaring Trumpet (1940), «Математика волшебства» («Математика магии»)/The Mathematics of Magic (1940), «Железный замок»/The Castle of Iron (1950), «Стена змей»/The Wall of Serpents (1953), «Волшебник зелёных холмов»/The Green Magician (1954), + «Возрождённый чародей»/The Enchanter Reborn (1992), «Сэр Гарольд и король гномов»/Sir Harold and the Gnome King (1990) + «Странствующий чародей»/The Exotic Enchanter (1995), «Сэр Гарольд из Зоданга»/Sir Harold of Zodanga (1995).
«Межпланетные туры»/Viagens Interplanetarias:
«Кришна»/Krishna: «Всё хорошо, что хорошо кончается»/Finished (1949), «Королева Замбы»/The Queen of Zamba (Cosmic Manhunt; A Planet Called Krishna) (1949), «Вечный двигатель»/Perpetual Motion (Wide-Open Planet) (1950), «Рука Зеи» («Поиски Зеи»)/The Hand of Zei (1950), The Virgin of Zesh (1953), «Башня Занида»/The Tower of Zanid (1958), The Hostage of Zir (1977), The Prisoner of Zhamanak (1982), «Кости Зоры»/The Bones of Zora (1983, с К. де Камп), The Swords of Zinjaban (1991, с К. де Камп).
«Вишну»/Vishnu: «Магические крекеры»/The Animal-Cracker Plot (1949), «Свисток Гальтона» («Гальтонский свисток»)/The Galton Whistle (Ultrasonic God) (1951).
«Осирис»/Osiris: «Летние одежды»/Summer Wear (1950), «А ну, вперед, телятки!»/Git Along! (1950)
«Земля»/Earth: «Зубы инспектора»/The Inspector's Teeth (1950), + The Colourful Character (1949), «Создатели континента»/The Continent Makers (1951).
«Ормазд»/Ormazd: «Королева изгоев» («Королева оборванцев»)/Rogue Queen (1951) .
«Кукулькан»/Kukulkan: The Stones of Nomuru (1988, с К. де Камп), The Venom Trees of Sunga (1992).
«Бар Гавагана»/Gavagan's Bar (с Ф. Прэттом): «Самый Странный Бар Во Вселенной»/Tales from Gavagan's Bar (1953), «Предисловие»/Preface (1953), «Теперь ещё и слоны…» («Самый маленький слоник»)/Elephas Frumenti (Elephas Frumenti) (1950), «Аметист в наследство»/The Ancestral Amethyst (1952), «Путци, сюда!»/Here, Putzi! (1953), «Сильное чувство»/More Than Skin Deep (1951), «Твари из бурбона»/Beasts of Bourbon (1951), «Дар божий»/The Gift of God (1950), «Самая лучшая мышеловка»/The Better Mousetrap (1950), «Адреса не оставил»/No Forwarding Address (1953) + «Не вовремя»/The Untimely Toper (The Untimely Toper: A Gavagan's Bar Story) (1950), «Канун Иванова дня»/The Eve of St. John (1953), «Любовное гнёздышко»/The Love Nest (1953), «Камень мудрецов»/The Stone of the Sages (1953), «Тело дивной красоты»/Corpus Delectable (1953) «Палимпсест Св. Августина»/The Palimpsest of St. Augustine (1953), «Куда изволите?»/Where to, Please? (1952), «Почудился мне голос...»/Methought I Heard a Voice (When the Night Wind Howls) (1951), + «Что одному еда...»/One Man's Meat (1952), «Сторож брату моему»/My Brother's Keeper (1953), «Гривенник принесёт вам успех»/A Dime Brings You Success (1953), + «Тот, кто её увидит»/Oh, Say! Can You See (Ward of the Argonaut) (1959), «Врата отворились»/The Rape of the Lock (1951), + «Колокольчик, книга и свеча»/Bell, Book, and Candle (1959), «Всё, что блестит»/All That Glitters (1953), «Джин в бутылке»/Gin Comes in Bottles (1953), + «Великое множество»/There'd Be Thousands in It (1978), «Чёрный шар»/The Black Ball (1952), «Чудеса кулинарии»/The Green Thumb (1953), «Покупатель, будь бдителен!»/Caveat Emptor (1953), + «Очки Вайсенброха»/The Weissenbroch Spectacles (1954), + «Вокруг да около» (вместо послесловия)/By and About (1976).
«Пусадские истории» («Пусадианские рассказы»)/The Pusadian series (Poseidonis series): «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951), «Глаз Тандилы»/The Eye of Tandyla (1951), «Самое сильное заклятье»/The Stronger Spell (1953).
«Гезун»/Gezun: «Сова и обезьяна»/The Owl and the Ape (1951), The Hungry Hercynian (1953), «Ка Ужасный»/Ka the Appalling (1958), The Rug and the Bull (1973), The Stone of the Witch Queen (1977). «Реки времени»/Reginald Rivers: «Ружье на динозавра»/A Gun for Dinosaur (1956), «Большой плюх»/The Big Splash (1992), «Суррогатный варвар»/The Synthetic Barbarian (1992), «В поисках крокомандра»/Crocamander Quest (1992), «Сатанинская иллюзия»/The Satanic Illusion (1992), «Потерянный мастодонт»/The Mislaid Mastodon (1993), «Медовый месяц с драконом»/The Honeymoon Dragon (1993), «Кейюз»/The Cayuse (1993), «Романтика в миоцене»/Miocene Romance (1993).
«Литературные рыцари и чародеи»/Literary Swordsmen and Sorcerers: William Morris, Jack of All Arts (1974), Two Men in One (1972), Eldritch Yankee Gentleman — Part One (1971), Eldritch Yankee Gentleman — Part Two (1971), Superman in a Derby (1974), Memories of R.E.H. (1966), Skald in the Post Oaks (1971), Pratt and His Parallel Worlds (Pratt's Parallel Worlds) (1965), Sierran Shaman (1972), White Wizard in Tweeds (1976), The Architect of Camelot (1975), Conan's Imitators (1962), El-Ron and the City of Brass (1968).
«Новария»/Novaria: «Король поневоле» («Король-отступник»)/The Reluctant King (Jorian), «Башня гоблинов» («Замок гоблинов»)/The Goblin Tower (1968), «Часы Ираза»/The Clocks of Iraz (1971), «Корона Ксилара»/The Unbeheaded King (1983), «Веер императора»/The Emperor’s Fan (1973), «Уважаемый варвар»/The Honorable Barbarian (1989), «Демон, который всегда ошибался»/The Fallible Fiend (1972).
«Вилли Ньюбери»/Willy Newbury: «Пурпурные птеродактили»/The Purple Pterodactyls (1980), «Предисловие»/Introduction (1980), «Зеркало Бальзамо»/Balsamo's Mirror (1976), «Лампа»/The Lamp (The Lamp from Atlantis) (1975), «Алджи»/Algy (1976), «Менгир»/The Menhir (1977), «Дариус»/Darius (1977), «Юнайтед Имп»/United Imp (1977), «Тики»/Tiki (1977), «Далёкий Вавилон»/Far Babylon (1976), «Жёлтый человек»/The Yellow Man (1978), «Послание змей»/A Sending of Serpents (1979).
«Гунны»/The Huns: «Сундук мертвеца»/Dead Man's Chest (1977), «Статуэтка»/The Figurine (1977), «Приап»/Priapus (1977), «Единорог Эвдорика» («Поймать единорога»)/Eudoric's Unicorn (1977), The Pixilated Peeress (1991, с К. де Камп).
Романы: «Да не опустится тьма»/Lest Darkness Fall (1939), «Никто, кроме Люцифера»/None But Lucifer (1939, с Горацием Голдом), Genus Homo (1941, с Питером Ш. Миллером), «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941, с Ф. Прэттом), Solomon's Stone (1942), «Отвергнутая принцесса»/The Undesired Princess (1942), The Carnelian Cube (1948, с Ф. Прэттом), The Glory That Was (1952), «Сокровища Траникоса» («Чёрный незнакомец»)/The Treasure of Tranicos (The Black Stranger (1953, с Робертом И. Говардом), «Огненный кинжал» («Кинжалы Джезма»)/The Flame Knife (1955, с Р. Говардом), Conan the Victorious (1957, с Бьёрном Нибергом), «Возвращение Конана» («Конан-мститель»)/The Return of Conan (Conan the Avenger) (1957, с Б. Нибергом), An Elephant for Aristotle (1958), The Bronze God of Rhodes (1960), The Dragon of the Ishtar Gate (1961), «Стрелы Геркулеса»/The Arrows of Hercules (1965), «Конан-островитянин» («Тени ужаса»)/Conan of the Isles (1968, с Л. Картером), The Golden Wind (1969), «Корона кобры» («Конан-корсар»)/Conan the Buccaneer (1971, с Л. Картером), «Великий фетиш»/The Great Fetish (1978), «Под знаменем чёрных драконов» («Под знаменем Льва»)/Conan the Liberator (1979, с Л. Картером), «Конан и бог-паук» («Подземелье смерти»)/Conan and the Spider God (1980), «Сталь и змея»/Conan the Barbarian (1982, с Л. Картером и К. де Камп), The Incorporated Knight (1988, с К. де Камп).
1953 — The International Fantasy Award/«Международная премия по фантастике» — самая первая из наград, вручающихся за произведения в жанрах НФ и фэнтези, а также за научно-популярные произведения, представляющие интерес для читателей фантастики. Основана редакторами британского издательства «Nova Publications» (в том числе — Дж. Уиндемом), в жюри входили фэны и профессионалы из разных стран. Вручалась на ежегодных Британских конвентах НФ. Через несколько лет премия «Хьюго» (дебютировавшая на 2 года позже) вытеснила «IFA» — не в последнюю очередь потому, что британская премия была изначально заявлена как «недемократическая»: жюри отмечало высокохудожественные тексты вне зависимости от их популярности в фэндоме, а церемонии вручения происходили в узком кругу, куда допускали только по спецприглашениям. — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Lands Beyond» (1952).
1973 — Премия «Пэт Терри»/Pat Terry Award — Категория: «За юмор в НФ (США)» — «Демон, который ошибался»/The Fallible Fiend (1972)
1973 — Британская премия фэнтези/British Fantasy Award, существует почти так же давно, как и само Британское общество фэнтези/The British Fantasy Society. В 1971 Рэмси Кэмпбелл предложил Обществу учредить премию в честь недавно умершего Августа Дерлета. В следующем году на проводимом Британской ассоциацией научной фантастики конвенте Chessmancon (ежегодный «Пасхальный конвент»/Истеркон) М. Муркок получил Премию А. Дерлета/The August Derleth Fantasy Award за свой роман «Рыцарь Мечей». Хотя в названии премии и есть слово «фэнтези», в последние годы её чаще получают произведения в жанре литературы ужасов. Это, а также повторение одних и тех же имён в списке лауреатов, вызывало всё большую критику. Поэтому было принято решение с 2012 г. разделить романную номинацию на 2. За лучший роман хоррора по-прежнему вручается премия Августа Дерлета. Лучший же роман фэнтези стал отмечаться премией, учреждённой в память Роберта Холдстока. — Категория: «Малая форма» — «Демон, который ошибался» (1-я ч. романа)/The Fallible Fiend (1972).
Премия «Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award, учреждена в 1953 г. в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной НФ» (The Father of Magazine Science Fiction). Присуждается ежегодно «Всемирным обществом научной фантастики»/World Science Fiction Society (WSFS) за лучшие произведения. В голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники конвента, поэтому считается «читательской». Начиная с 1973 г. отдельно присуждалась и «Премия им. Д. Кэмпбелла»/Campbell Award — «самому многообещающему молодому автору года»/Most Promising New Author of the Year, которую мог получить только автор, впервые опубликовавший в этом году свои фантастические произведения. Вместе с «Хьюго» одно время присуждалась также Премия «Гэндальф»/Gandalf Award, которой награждали писателя, внесшего значительный вклад в развитие жанра фэнтези:
1976 — Гэндальф, «Гранд-мастер фэнтези»;
1997 — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Время и обстоятельства: Автобиография»/Time & Chance: An Autobiography (1996).
1977 — Премия «Форри»/Forry Award — вручается с 1966 г. Лос-Анджелесским обществом научной фантастики/Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS) — старейшим из непрерывно действующих клубов любителей фантастики, за прижизненные достижения в области НФ во время встречи на ЛосКоне (LOSCON). Названа в честь одного из «отцов-основателей» американского фэндома — Форреста («Форри») Дж. Экермана, возглавлявшего клуб до середины 1960-х гг. Лауреатами успела стать половина классиков американской фантастики, особенно велика доля представителей Калифорнии.
1978 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — учреждена в 1965 г. Организацией писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA), присуждается ежегодно голосованием членов SFWA, а не всех желающих, как «Хьюго». Идею предложил Ллойд Биггл-мл., в номинационные списки попадают произведения, предложенные не менее 10 членами SFWA. В рамках мероприятия присуждаются: «Грандмастер»/Grand Master Award — за особые заслуги в области НФ (с 2002 г. переименована в Damon Knight Memorial Grand Master Award в память об основателе SFWA Д. Найте); «Премия Рэя Брэдбери»/Bradbury Award — особая награда за киносценарии; награда «заслуженным авторам»/Author Emeritus, уже пережившим пик славы; «Солнцестояние»/Solstice Award, за общий вклад в фантастику — для тех, кто не получил ни «Грандмастера», ни «заслуженного автора» (может присуждаться посмертно); премия за службу Организации писателей-фантастов Америки/Service to SFWA Award. В отличие от «Хьюго», нумеруется по году выхода произведения, а не по году присуждения — «Грандмастер».
1979 — Мемориальная премия «Гроссмейстер фантастики» им. Деймона Найта/Damon Knight Memorial Grand Master Award — американская литературная премия, вручается за общий пожизненный вклад в жанр фантастики (НФ, фэнтези). Названа в честь основателя Американской ассоциации писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) — писателя-фантаста, редактора и литературного критика Деймона Найта (1922-2002). Вручается в рамках награждения премией «Небьюла».
1984 — Всемирная премия фэнтези/World Fantasy Award — присуждается ежегодно обновляемым жюри с 1975 г. на Всемирном конвенте фэнтези/World Fantasy Convention за произведения, написанные в жанре фэнтези и опубликованные на английском в жанре Светлой и Тёмной фэнтези. — «За заслуги перед жанром».
«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из самых известных рейтингов англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную британским писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном. Содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены и авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в книге — 110. Произведения в рейтинге располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия покрывает период с 1726 по 1987 г.:
1988 — The Compleat Enchanter: The Magical Misadventures of Harold Shea (1975),
1988 — «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951),
1988 — «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941).
1989 — Зал славы Первого фэндома/First Fandom Hall of Fame Award — неформальной ассоциации американских любителей фантастики. В Зал славы включают фэнов, писателей, редакторов, художников и литературных агентов, посвятивших фантастике 30 и более лет жизни.
1990 — Премия «AnLab»/AnLab award (Analog, Analytical Laboratory Award) — название происходит от традиции, которую в 1938 г. ввёл Джон В. Кэмпбелл. Ежемесячно он проводил опрос, какое произведение, напечатанное в журнале «Astounding» (первоначальное название журнала «Аналог»/Analog) за этот месяц, наиболее интересное, чтобы определить, какой автор получит дополнительную премию. После смерти Кэмпбелла церемония прекратила существование и была возобновлена в 1979 г. С. Шмидтом, который и вручал премию до 2012 г, являясь редактором журнала. C 2013 г. премию вручает новый редактор. Учитывая специфику журнала, премия вручается за повести, рассказы и научные статьи, написанные и посвящённые тематике НФ. На сайте журнала читателям предлагается проголосовать по этим номинациям и выбрать лучшее произведение из напечатанного в журнале за год. Премия вручается на ежегодном мероприятии, проводимом в конце банкета при вручении одной из главных наград Небьюла (вместе с другой премией журнала «Asimov's Science Fiction»). Категория: «Статья, посвящённая научному факту» — «The Ape-Man Within Us» (1989).
1993 — «Премии Ай-КОНа»/I-CON Award — Премия им. Раймонда З. Галлуна — американского писателя и популяризатора НФ-жанра, первого лауреата премии (1985), присуждается за лучшую беллетристику.
1995 — Премия «Сайдвайз»/Sidewise Awards — премия за лучшее произведение в жанре альтернативной истории учреждена в конце 1995 г. «Sidewise Awards» названа в честь рассказа Мюррея Лейнстера 1934 г. «Sidewise In Time» («Время побоку»), описывающего бурю, меняющую местами участки разных временных линий. Каждый год вручаются 2 приза. Для номинации произведение должно быть впервые опубликовано на английском или в Америке в течение календарного года, предшествующего году присуждения премии. Приз «Лучшее произведение малой формы» присуждается произведению объемом меньше 60 000 слов: рассказу (short story), короткой повести (novellette), повести (novella) или стихотворению (poem). Приз «Лучшее произведение крупной формы» присуждается произведению, объём которого превышает 60 000 слов. К категории относятся отдельные романы, а также многотомные серии. Если книга входит в серию, для отдельной номинации она должна иметь самостоятельную ценность. Если тома серии объединены сюжетом и не могут рассматриваться по отдельности, после публикации последнего тома в конкурсе может участвовать вся серия. Кроме того, на усмотрение жюри присуждается приз «За особый вклад в развитие жанра», которым награждаются произведения, опубликованные до 1995 г. — «За особый вклад в развитие жанра».
1998 — Премия Ассоциации исследователей научной фантастики/Science Fiction Research Association Awards, вручаются на ежегодной июньской конференции. Премия «Пилигрим» — названа в память об одной из первых работ, посвящённых фантастиковедению — «Pilgrims Through Space and Time» Джеймса Бэйли, вышедшей в 1947 г. Премия имени Томаса Д. Клэрсона — вручается критикам, пишущим о НФ, названа в честь Томаса Д. Клэрсона, основавшего «Extrapolation», первый журнал, посвящённый исследованиям НФ. — Премия «Пилигрим».
2003 — «Юго-восточная научно-фантастическая премия»/The Southeastern Science Fiction Achievement Award (SESFA) — ежегодная награда, основанная в 2001 г., призванная отметить достижения жителей юго-восточных штатов США в жанре НФ, фэнтези и хорроре. SESFA выдается под эгидой онлайн-журнала «Scifidimensions», который выходит с февраля 2000 г. Награды SESFA вручаются в 3-х номинациях: «За заслуги перед жанром», «Лучший роман» и «Лучшее произведение малой формы» (до 40 000 знаков). Рассматриваются романы и малая проза, опубликованные в предыдущем календарном году. — «За заслуги перед жанром».
Библиография Л.С. де Кампа:
Циклы произведений:
«Джонни Блэк»/Johnny Black: «Приказ»/The Command (1938), «Неисправимый»/The Incorrigible (1939), «Освобождённые»/The Emancipated (1940), «Медведь в колледже» («Экзальтированный»)/The Exalted (The Exhalted) (1940) + The Bear Who Saved the World (1977, с Кэтрин де Камп).
«Дипломированный чародей» («Приключения Гарольда Ши»)/The Compleat Enchanter (Enchanter; Harold Shea). Соавтор Ф. Прэтт: «Ревущая труба»/The Roaring Trumpet (1940), «Математика волшебства» («Математика магии»)/The Mathematics of Magic (1940), «Железный замок»/The Castle of Iron (1950), «Стена змей»/The Wall of Serpents (1953), «Волшебник зелёных холмов»/The Green Magician (1954), + «Возрождённый чародей»/The Enchanter Reborn (1992), «Сэр Гарольд и король гномов»/Sir Harold and the Gnome King (1990) + «Странствующий чародей»/The Exotic Enchanter (1995), «Сэр Гарольд из Зоданга»/Sir Harold of Zodanga (1995).
«Межпланетные туры»/Viagens Interplanetarias:
«Кришна»/Krishna: «Всё хорошо, что хорошо кончается»/Finished (1949), «Королева Замбы»/The Queen of Zamba (Cosmic Manhunt; A Planet Called Krishna) (1949), «Вечный двигатель»/Perpetual Motion (Wide-Open Planet) (1950), «Рука Зеи» («Поиски Зеи»)/The Hand of Zei (1950), The Virgin of Zesh (1953), «Башня Занида»/The Tower of Zanid (1958), The Hostage of Zir (1977), The Prisoner of Zhamanak (1982), «Кости Зоры»/The Bones of Zora (1983, с К. де Камп), The Swords of Zinjaban (1991, с К. де Камп).
«Вишну»/Vishnu: «Магические крекеры»/The Animal-Cracker Plot (1949), «Свисток Гальтона» («Гальтонский свисток»)/The Galton Whistle (Ultrasonic God) (1951).
«Осирис»/Osiris: «Летние одежды»/Summer Wear (1950), «А ну, вперед, телятки!»/Git Along! (1950)
«Земля»/Earth: «Зубы инспектора»/The Inspector's Teeth (1950), + The Colourful Character (1949), «Создатели континента»/The Continent Makers (1951).
«Ормазд»/Ormazd: «Королева изгоев» («Королева оборванцев»)/Rogue Queen (1951) .
«Кукулькан»/Kukulkan: The Stones of Nomuru (1988, с К. де Камп), The Venom Trees of Sunga (1992).
«Бар Гавагана»/Gavagan's Bar (с Ф. Прэттом): «Самый Странный Бар Во Вселенной»/Tales from Gavagan's Bar (1953), «Предисловие»/Preface (1953), «Теперь ещё и слоны…» («Самый маленький слоник»)/Elephas Frumenti (Elephas Frumenti) (1950), «Аметист в наследство»/The Ancestral Amethyst (1952), «Путци, сюда!»/Here, Putzi! (1953), «Сильное чувство»/More Than Skin Deep (1951), «Твари из бурбона»/Beasts of Bourbon (1951), «Дар божий»/The Gift of God (1950), «Самая лучшая мышеловка»/The Better Mousetrap (1950), «Адреса не оставил»/No Forwarding Address (1953) + «Не вовремя»/The Untimely Toper (The Untimely Toper: A Gavagan's Bar Story) (1950), «Канун Иванова дня»/The Eve of St. John (1953), «Любовное гнёздышко»/The Love Nest (1953), «Камень мудрецов»/The Stone of the Sages (1953), «Тело дивной красоты»/Corpus Delectable (1953) «Палимпсест Св. Августина»/The Palimpsest of St. Augustine (1953), «Куда изволите?»/Where to, Please? (1952), «Почудился мне голос...»/Methought I Heard a Voice (When the Night Wind Howls) (1951), + «Что одному еда...»/One Man's Meat (1952), «Сторож брату моему»/My Brother's Keeper (1953), «Гривенник принесёт вам успех»/A Dime Brings You Success (1953), + «Тот, кто её увидит»/Oh, Say! Can You See (Ward of the Argonaut) (1959), «Врата отворились»/The Rape of the Lock (1951), + «Колокольчик, книга и свеча»/Bell, Book, and Candle (1959), «Всё, что блестит»/All That Glitters (1953), «Джин в бутылке»/Gin Comes in Bottles (1953), + «Великое множество»/There'd Be Thousands in It (1978), «Чёрный шар»/The Black Ball (1952), «Чудеса кулинарии»/The Green Thumb (1953), «Покупатель, будь бдителен!»/Caveat Emptor (1953), + «Очки Вайсенброха»/The Weissenbroch Spectacles (1954), + «Вокруг да около» (вместо послесловия)/By and About (1976).
«Пусадские истории» («Пусадианские рассказы»)/The Pusadian series (Poseidonis series): «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951), «Глаз Тандилы»/The Eye of Tandyla (1951), «Самое сильное заклятье»/The Stronger Spell (1953).
«Гезун»/Gezun: «Сова и обезьяна»/The Owl and the Ape (1951), The Hungry Hercynian (1953), «Ка Ужасный»/Ka the Appalling (1958), The Rug and the Bull (1973), The Stone of the Witch Queen (1977). «Реки времени»/Reginald Rivers: «Ружье на динозавра»/A Gun for Dinosaur (1956), «Большой плюх»/The Big Splash (1992), «Суррогатный варвар»/The Synthetic Barbarian (1992), «В поисках крокомандра»/Crocamander Quest (1992), «Сатанинская иллюзия»/The Satanic Illusion (1992), «Потерянный мастодонт»/The Mislaid Mastodon (1993), «Медовый месяц с драконом»/The Honeymoon Dragon (1993), «Кейюз»/The Cayuse (1993), «Романтика в миоцене»/Miocene Romance (1993).
«Литературные рыцари и чародеи»/Literary Swordsmen and Sorcerers: William Morris, Jack of All Arts (1974), Two Men in One (1972), Eldritch Yankee Gentleman — Part One (1971), Eldritch Yankee Gentleman — Part Two (1971), Superman in a Derby (1974), Memories of R.E.H. (1966), Skald in the Post Oaks (1971), Pratt and His Parallel Worlds (Pratt's Parallel Worlds) (1965), Sierran Shaman (1972), White Wizard in Tweeds (1976), The Architect of Camelot (1975), Conan's Imitators (1962), El-Ron and the City of Brass (1968).
«Новария»/Novaria: «Король поневоле» («Король-отступник»)/The Reluctant King (Jorian), «Башня гоблинов» («Замок гоблинов»)/The Goblin Tower (1968), «Часы Ираза»/The Clocks of Iraz (1971), «Корона Ксилара»/The Unbeheaded King (1983), «Веер императора»/The Emperor’s Fan (1973), «Уважаемый варвар»/The Honorable Barbarian (1989), «Демон, который всегда ошибался»/The Fallible Fiend (1972).
«Вилли Ньюбери»/Willy Newbury: «Пурпурные птеродактили»/The Purple Pterodactyls (1980), «Предисловие»/Introduction (1980), «Зеркало Бальзамо»/Balsamo's Mirror (1976), «Лампа»/The Lamp (The Lamp from Atlantis) (1975), «Алджи»/Algy (1976), «Менгир»/The Menhir (1977), «Дариус»/Darius (1977), «Юнайтед Имп»/United Imp (1977), «Тики»/Tiki (1977), «Далёкий Вавилон»/Far Babylon (1976), «Жёлтый человек»/The Yellow Man (1978), «Послание змей»/A Sending of Serpents (1979).
«Гунны»/The Huns: «Сундук мертвеца»/Dead Man's Chest (1977), «Статуэтка»/The Figurine (1977), «Приап»/Priapus (1977), «Единорог Эвдорика» («Поймать единорога»)/Eudoric's Unicorn (1977), The Pixilated Peeress (1991, с К. де Камп).
Романы: «Да не опустится тьма»/Lest Darkness Fall (1939), «Никто, кроме Люцифера»/None But Lucifer (1939, с Горацием Голдом), Genus Homo (1941, с Питером Ш. Миллером), «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941, с Ф. Прэттом), Solomon's Stone (1942), «Отвергнутая принцесса»/The Undesired Princess (1942), The Carnelian Cube (1948, с Ф. Прэттом), The Glory That Was (1952), «Сокровища Траникоса» («Чёрный незнакомец»)/The Treasure of Tranicos (The Black Stranger (1953, с Робертом И. Говардом), «Огненный кинжал» («Кинжалы Джезма»)/The Flame Knife (1955, с Р. Говардом), Conan the Victorious (1957, с Бьёрном Нибергом), «Возвращение Конана» («Конан-мститель»)/The Return of Conan (Conan the Avenger) (1957, с Б. Нибергом), An Elephant for Aristotle (1958), The Bronze God of Rhodes (1960), The Dragon of the Ishtar Gate (1961), «Стрелы Геркулеса»/The Arrows of Hercules (1965), «Конан-островитянин» («Тени ужаса»)/Conan of the Isles (1968, с Л. Картером), The Golden Wind (1969), «Корона кобры» («Конан-корсар»)/Conan the Buccaneer (1971, с Л. Картером), «Великий фетиш»/The Great Fetish (1978), «Под знаменем чёрных драконов» («Под знаменем Льва»)/Conan the Liberator (1979, с Л. Картером), «Конан и бог-паук» («Подземелье смерти»)/Conan and the Spider God (1980), «Сталь и змея»/Conan the Barbarian (1982, с Л. Картером и К. де Камп), The Incorporated Knight (1988, с К. де Камп).
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://fantlab.ru/autor24
https://dzen.ru/media/id/5dce236cf5a25e6c5ca75d94/grandmaster-fantastiki-laion-spreg-de-kamp-5e5fb04a894f9a4d70237dd1
https://postmodernism.livejournal.com/1901910.html
https://www.labirint.ru/now/sprague-de-camp/
https://ru.zahn-info-portal.de/wiki/L._Sprague_de_Camp
https://knigogid.ru/authors/1573-layon-spreg-de-kamp
https://fantlab.ru/autor24
https://dzen.ru/media/id/5dce236cf5a25e6c5ca75d94/grandmaster-fantastiki-laion-spreg-de-kamp-5e5fb04a894f9a4d70237dd1
https://postmodernism.livejournal.com/1901910.html
https://www.labirint.ru/now/sprague-de-camp/
https://ru.zahn-info-portal.de/wiki/L._Sprague_de_Camp
https://knigogid.ru/authors/1573-layon-spreg-de-kamp
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