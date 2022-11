Дипломированный чародей

Награды и премии Л.С. де Кампа:

1953 — The International Fantasy Award/«Международная премия по фантастике» — самая первая из наград, вручающихся за произведения в жанрах НФ и фэнтези, а также за научно-популярные произведения, представляющие интерес для читателей фантастики. Основана редакторами британского издательства «Nova Publications» (в том числе — Дж. Уиндемом), в жюри входили фэны и профессионалы из разных стран. Вручалась на ежегодных Британских конвентах НФ. Через несколько лет премия «Хьюго» (дебютировавшая на 2 года позже) вытеснила «IFA» — не в последнюю очередь потому, что британская премия была изначально заявлена как «недемократическая»: жюри отмечало высокохудожественные тексты вне зависимости от их популярности в фэндоме, а церемонии вручения происходили в узком кругу, куда допускали только по спецприглашениям. — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Lands Beyond» (1952).



1973 — Премия «Пэт Терри»/Pat Terry Award — Категория: «За юмор в НФ (США)» — «Демон, который ошибался»/The Fallible Fiend (1972)



1973 — Британская премия фэнтези/British Fantasy Award, существует почти так же давно, как и само Британское общество фэнтези/The British Fantasy Society. В 1971 Рэмси Кэмпбелл предложил Обществу учредить премию в честь недавно умершего Августа Дерлета. В следующем году на проводимом Британской ассоциацией научной фантастики конвенте Chessmancon (ежегодный «Пасхальный конвент»/Истеркон) М. Муркок получил Премию А. Дерлета/The August Derleth Fantasy Award за свой роман «Рыцарь Мечей». Хотя в названии премии и есть слово «фэнтези», в последние годы её чаще получают произведения в жанре литературы ужасов. Это, а также повторение одних и тех же имён в списке лауреатов, вызывало всё большую критику. Поэтому было принято решение с 2012 г. разделить романную номинацию на 2. За лучший роман хоррора по-прежнему вручается премия Августа Дерлета. Лучший же роман фэнтези стал отмечаться премией, учреждённой в память Роберта Холдстока. — Категория: «Малая форма» — «Демон, который ошибался» (1-я ч. романа)/The Fallible Fiend (1972).



Премия «Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award, учреждена в 1953 г. в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной НФ» (The Father of Magazine Science Fiction). Присуждается ежегодно «Всемирным обществом научной фантастики»/World Science Fiction Society (WSFS) за лучшие произведения. В голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники конвента, поэтому считается «читательской». Начиная с 1973 г. отдельно присуждалась и «Премия им. Д. Кэмпбелла»/Campbell Award — «самому многообещающему молодому автору года»/Most Promising New Author of the Year, которую мог получить только автор, впервые опубликовавший в этом году свои фантастические произведения. Вместе с «Хьюго» одно время присуждалась также Премия «Гэндальф»/Gandalf Award, которой награждали писателя, внесшего значительный вклад в развитие жанра фэнтези:

1976 — Гэндальф, «Гранд-мастер фэнтези»;

1997 — Категория: «Нехудожественное произведение» — «Время и обстоятельства: Автобиография»/Time & Chance: An Autobiography (1996).

1977 — Премия «Форри»/Forry Award — вручается с 1966 г. Лос-Анджелесским обществом научной фантастики/Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS) — старейшим из непрерывно действующих клубов любителей фантастики, за прижизненные достижения в области НФ во время встречи на ЛосКоне (LOSCON). Названа в честь одного из «отцов-основателей» американского фэндома — Форреста («Форри») Дж. Экермана, возглавлявшего клуб до середины 1960-х гг. Лауреатами успела стать половина классиков американской фантастики, особенно велика доля представителей Калифорнии.



1978 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — учреждена в 1965 г. Организацией писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA), присуждается ежегодно голосованием членов SFWA, а не всех желающих, как «Хьюго». Идею предложил Ллойд Биггл-мл., в номинационные списки попадают произведения, предложенные не менее 10 членами SFWA. В рамках мероприятия присуждаются: «Грандмастер»/Grand Master Award — за особые заслуги в области НФ (с 2002 г. переименована в Damon Knight Memorial Grand Master Award в память об основателе SFWA Д. Найте); «Премия Рэя Брэдбери»/Bradbury Award — особая награда за киносценарии; награда «заслуженным авторам»/Author Emeritus, уже пережившим пик славы; «Солнцестояние»/Solstice Award, за общий вклад в фантастику — для тех, кто не получил ни «Грандмастера», ни «заслуженного автора» (может присуждаться посмертно); премия за службу Организации писателей-фантастов Америки/Service to SFWA Award. В отличие от «Хьюго», нумеруется по году выхода произведения, а не по году присуждения — «Грандмастер».



1979 — Мемориальная премия «Гроссмейстер фантастики» им. Деймона Найта/Damon Knight Memorial Grand Master Award — американская литературная премия, вручается за общий пожизненный вклад в жанр фантастики (НФ, фэнтези). Названа в честь основателя Американской ассоциации писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) — писателя-фантаста, редактора и литературного критика Деймона Найта (1922-2002). Вручается в рамках награждения премией «Небьюла».



1984 — Всемирная премия фэнтези/World Fantasy Award — присуждается ежегодно обновляемым жюри с 1975 г. на Всемирном конвенте фэнтези/World Fantasy Convention за произведения, написанные в жанре фэнтези и опубликованные на английском в жанре Светлой и Тёмной фэнтези. — «За заслуги перед жанром».



«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из самых известных рейтингов англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную британским писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном. Содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены и авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в книге — 110. Произведения в рейтинге располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия покрывает период с 1726 по 1987 г.:

1988 — The Compleat Enchanter: The Magical Misadventures of Harold Shea (1975),

1988 — «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951),

1988 — «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941).



1989 — Зал славы Первого фэндома/First Fandom Hall of Fame Award — неформальной ассоциации американских любителей фантастики. В Зал славы включают фэнов, писателей, редакторов, художников и литературных агентов, посвятивших фантастике 30 и более лет жизни.

1990 — Премия «AnLab»/AnLab award (Analog, Analytical Laboratory Award) — название происходит от традиции, которую в 1938 г. ввёл Джон В. Кэмпбелл. Ежемесячно он проводил опрос, какое произведение, напечатанное в журнале «Astounding» (первоначальное название журнала «Аналог»/Analog) за этот месяц, наиболее интересное, чтобы определить, какой автор получит дополнительную премию. После смерти Кэмпбелла церемония прекратила существование и была возобновлена в 1979 г. С. Шмидтом, который и вручал премию до 2012 г, являясь редактором журнала. C 2013 г. премию вручает новый редактор. Учитывая специфику журнала, премия вручается за повести, рассказы и научные статьи, написанные и посвящённые тематике НФ. На сайте журнала читателям предлагается проголосовать по этим номинациям и выбрать лучшее произведение из напечатанного в журнале за год. Премия вручается на ежегодном мероприятии, проводимом в конце банкета при вручении одной из главных наград Небьюла (вместе с другой премией журнала «Asimov's Science Fiction»). Категория: «Статья, посвящённая научному факту» — «The Ape-Man Within Us» (1989).



1993 — «Премии Ай-КОНа»/I-CON Award — Премия им. Раймонда З. Галлуна — американского писателя и популяризатора НФ-жанра, первого лауреата премии (1985), присуждается за лучшую беллетристику.



1995 — Премия «Сайдвайз»/Sidewise Awards — премия за лучшее произведение в жанре альтернативной истории учреждена в конце 1995 г. «Sidewise Awards» названа в честь рассказа Мюррея Лейнстера 1934 г. «Sidewise In Time» («Время побоку»), описывающего бурю, меняющую местами участки разных временных линий. Каждый год вручаются 2 приза. Для номинации произведение должно быть впервые опубликовано на английском или в Америке в течение календарного года, предшествующего году присуждения премии. Приз «Лучшее произведение малой формы» присуждается произведению объемом меньше 60 000 слов: рассказу (short story), короткой повести (novellette), повести (novella) или стихотворению (poem). Приз «Лучшее произведение крупной формы» присуждается произведению, объём которого превышает 60 000 слов. К категории относятся отдельные романы, а также многотомные серии. Если книга входит в серию, для отдельной номинации она должна иметь самостоятельную ценность. Если тома серии объединены сюжетом и не могут рассматриваться по отдельности, после публикации последнего тома в конкурсе может участвовать вся серия. Кроме того, на усмотрение жюри присуждается приз «За особый вклад в развитие жанра», которым награждаются произведения, опубликованные до 1995 г. — «За особый вклад в развитие жанра».



1998 — Премия Ассоциации исследователей научной фантастики/Science Fiction Research Association Awards, вручаются на ежегодной июньской конференции. Премия «Пилигрим» — названа в память об одной из первых работ, посвящённых фантастиковедению — «Pilgrims Through Space and Time» Джеймса Бэйли, вышедшей в 1947 г. Премия имени Томаса Д. Клэрсона — вручается критикам, пишущим о НФ, названа в честь Томаса Д. Клэрсона, основавшего «Extrapolation», первый журнал, посвящённый исследованиям НФ. — Премия «Пилигрим».



2003 — «Юго-восточная научно-фантастическая премия»/The Southeastern Science Fiction Achievement Award (SESFA) — ежегодная награда, основанная в 2001 г., призванная отметить достижения жителей юго-восточных штатов США в жанре НФ, фэнтези и хорроре. SESFA выдается под эгидой онлайн-журнала «Scifidimensions», который выходит с февраля 2000 г. Награды SESFA вручаются в 3-х номинациях: «За заслуги перед жанром», «Лучший роман» и «Лучшее произведение малой формы» (до 40 000 знаков). Рассматриваются романы и малая проза, опубликованные в предыдущем календарном году. — «За заслуги перед жанром».



Библиография Л.С. де Кампа:

Циклы произведений:

«Джонни Блэк»/Johnny Black: «Приказ»/The Command (1938), «Неисправимый»/The Incorrigible (1939), «Освобождённые»/The Emancipated (1940), «Медведь в колледже» («Экзальтированный»)/The Exalted (The Exhalted) (1940) + The Bear Who Saved the World (1977, с Кэтрин де Камп).

«Дипломированный чародей» («Приключения Гарольда Ши»)/The Compleat Enchanter (Enchanter; Harold Shea). Соавтор Ф. Прэтт: «Ревущая труба»/The Roaring Trumpet (1940), «Математика волшебства» («Математика магии»)/The Mathematics of Magic (1940), «Железный замок»/The Castle of Iron (1950), «Стена змей»/The Wall of Serpents (1953), «Волшебник зелёных холмов»/The Green Magician (1954), + «Возрождённый чародей»/The Enchanter Reborn (1992), «Сэр Гарольд и король гномов»/Sir Harold and the Gnome King (1990) + «Странствующий чародей»/The Exotic Enchanter (1995), «Сэр Гарольд из Зоданга»/Sir Harold of Zodanga (1995).

«Межпланетные туры»/Viagens Interplanetarias:

«Кришна»/Krishna: «Всё хорошо, что хорошо кончается»/Finished (1949), «Королева Замбы»/The Queen of Zamba (Cosmic Manhunt; A Planet Called Krishna) (1949), «Вечный двигатель»/Perpetual Motion (Wide-Open Planet) (1950), «Рука Зеи» («Поиски Зеи»)/The Hand of Zei (1950), The Virgin of Zesh (1953), «Башня Занида»/The Tower of Zanid (1958), The Hostage of Zir (1977), The Prisoner of Zhamanak (1982), «Кости Зоры»/The Bones of Zora (1983, с К. де Камп), The Swords of Zinjaban (1991, с К. де Камп).

«Вишну»/Vishnu: «Магические крекеры»/The Animal-Cracker Plot (1949), «Свисток Гальтона» («Гальтонский свисток»)/The Galton Whistle (Ultrasonic God) (1951).

«Осирис»/Osiris: «Летние одежды»/Summer Wear (1950), «А ну, вперед, телятки!»/Git Along! (1950)

«Земля»/Earth: «Зубы инспектора»/The Inspector's Teeth (1950), + The Colourful Character (1949), «Создатели континента»/The Continent Makers (1951).

«Ормазд»/Ormazd: «Королева изгоев» («Королева оборванцев»)/Rogue Queen (1951) .

«Кукулькан»/Kukulkan: The Stones of Nomuru (1988, с К. де Камп), The Venom Trees of Sunga (1992).

«Бар Гавагана»/Gavagan's Bar (с Ф. Прэттом): «Самый Странный Бар Во Вселенной»/Tales from Gavagan's Bar (1953), «Предисловие»/Preface (1953), «Теперь ещё и слоны…» («Самый маленький слоник»)/Elephas Frumenti (Elephas Frumenti) (1950), «Аметист в наследство»/The Ancestral Amethyst (1952), «Путци, сюда!»/Here, Putzi! (1953), «Сильное чувство»/More Than Skin Deep (1951), «Твари из бурбона»/Beasts of Bourbon (1951), «Дар божий»/The Gift of God (1950), «Самая лучшая мышеловка»/The Better Mousetrap (1950), «Адреса не оставил»/No Forwarding Address (1953) + «Не вовремя»/The Untimely Toper (The Untimely Toper: A Gavagan's Bar Story) (1950), «Канун Иванова дня»/The Eve of St. John (1953), «Любовное гнёздышко»/The Love Nest (1953), «Камень мудрецов»/The Stone of the Sages (1953), «Тело дивной красоты»/Corpus Delectable (1953) «Палимпсест Св. Августина»/The Palimpsest of St. Augustine (1953), «Куда изволите?»/Where to, Please? (1952), «Почудился мне голос...»/Methought I Heard a Voice (When the Night Wind Howls) (1951), + «Что одному еда...»/One Man's Meat (1952), «Сторож брату моему»/My Brother's Keeper (1953), «Гривенник принесёт вам успех»/A Dime Brings You Success (1953), + «Тот, кто её увидит»/Oh, Say! Can You See (Ward of the Argonaut) (1959), «Врата отворились»/The Rape of the Lock (1951), + «Колокольчик, книга и свеча»/Bell, Book, and Candle (1959), «Всё, что блестит»/All That Glitters (1953), «Джин в бутылке»/Gin Comes in Bottles (1953), + «Великое множество»/There'd Be Thousands in It (1978), «Чёрный шар»/The Black Ball (1952), «Чудеса кулинарии»/The Green Thumb (1953), «Покупатель, будь бдителен!»/Caveat Emptor (1953), + «Очки Вайсенброха»/The Weissenbroch Spectacles (1954), + «Вокруг да около» (вместо послесловия)/By and About (1976).

«Пусадские истории» («Пусадианские рассказы»)/The Pusadian series (Poseidonis series): «Кольцо тритона»/The Tritonian Ring (1951), «Глаз Тандилы»/The Eye of Tandyla (1951), «Самое сильное заклятье»/The Stronger Spell (1953).

«Гезун»/Gezun: «Сова и обезьяна»/The Owl and the Ape (1951), The Hungry Hercynian (1953), «Ка Ужасный»/Ka the Appalling (1958), The Rug and the Bull (1973), The Stone of the Witch Queen (1977). «Реки времени»/Reginald Rivers: «Ружье на динозавра»/A Gun for Dinosaur (1956), «Большой плюх»/The Big Splash (1992), «Суррогатный варвар»/The Synthetic Barbarian (1992), «В поисках крокомандра»/Crocamander Quest (1992), «Сатанинская иллюзия»/The Satanic Illusion (1992), «Потерянный мастодонт»/The Mislaid Mastodon (1993), «Медовый месяц с драконом»/The Honeymoon Dragon (1993), «Кейюз»/The Cayuse (1993), «Романтика в миоцене»/Miocene Romance (1993).

«Литературные рыцари и чародеи»/Literary Swordsmen and Sorcerers: William Morris, Jack of All Arts (1974), Two Men in One (1972), Eldritch Yankee Gentleman — Part One (1971), Eldritch Yankee Gentleman — Part Two (1971), Superman in a Derby (1974), Memories of R.E.H. (1966), Skald in the Post Oaks (1971), Pratt and His Parallel Worlds (Pratt's Parallel Worlds) (1965), Sierran Shaman (1972), White Wizard in Tweeds (1976), The Architect of Camelot (1975), Conan's Imitators (1962), El-Ron and the City of Brass (1968).

«Новария»/Novaria: «Король поневоле» («Король-отступник»)/The Reluctant King (Jorian), «Башня гоблинов» («Замок гоблинов»)/The Goblin Tower (1968), «Часы Ираза»/The Clocks of Iraz (1971), «Корона Ксилара»/The Unbeheaded King (1983), «Веер императора»/The Emperor’s Fan (1973), «Уважаемый варвар»/The Honorable Barbarian (1989), «Демон, который всегда ошибался»/The Fallible Fiend (1972).

«Вилли Ньюбери»/Willy Newbury: «Пурпурные птеродактили»/The Purple Pterodactyls (1980), «Предисловие»/Introduction (1980), «Зеркало Бальзамо»/Balsamo's Mirror (1976), «Лампа»/The Lamp (The Lamp from Atlantis) (1975), «Алджи»/Algy (1976), «Менгир»/The Menhir (1977), «Дариус»/Darius (1977), «Юнайтед Имп»/United Imp (1977), «Тики»/Tiki (1977), «Далёкий Вавилон»/Far Babylon (1976), «Жёлтый человек»/The Yellow Man (1978), «Послание змей»/A Sending of Serpents (1979).

«Гунны»/The Huns: «Сундук мертвеца»/Dead Man's Chest (1977), «Статуэтка»/The Figurine (1977), «Приап»/Priapus (1977), «Единорог Эвдорика» («Поймать единорога»)/Eudoric's Unicorn (1977), The Pixilated Peeress (1991, с К. де Камп).

Романы: «Да не опустится тьма»/Lest Darkness Fall (1939), «Никто, кроме Люцифера»/None But Lucifer (1939, с Горацием Голдом), Genus Homo (1941, с Питером Ш. Миллером), «Безумный мир»/The Land of Unreason (1941, с Ф. Прэттом), Solomon's Stone (1942), «Отвергнутая принцесса»/The Undesired Princess (1942), The Carnelian Cube (1948, с Ф. Прэттом), The Glory That Was (1952), «Сокровища Траникоса» («Чёрный незнакомец»)/The Treasure of Tranicos (The Black Stranger (1953, с Робертом И. Говардом), «Огненный кинжал» («Кинжалы Джезма»)/The Flame Knife (1955, с Р. Говардом), Conan the Victorious (1957, с Бьёрном Нибергом), «Возвращение Конана» («Конан-мститель»)/The Return of Conan (Conan the Avenger) (1957, с Б. Нибергом), An Elephant for Aristotle (1958), The Bronze God of Rhodes (1960), The Dragon of the Ishtar Gate (1961), «Стрелы Геркулеса»/The Arrows of Hercules (1965), «Конан-островитянин» («Тени ужаса»)/Conan of the Isles (1968, с Л. Картером), The Golden Wind (1969), «Корона кобры» («Конан-корсар»)/Conan the Buccaneer (1971, с Л. Картером), «Великий фетиш»/The Great Fetish (1978), «Под знаменем чёрных драконов» («Под знаменем Льва»)/Conan the Liberator (1979, с Л. Картером), «Конан и бог-паук» («Подземелье смерти»)/Conan and the Spider God (1980), «Сталь и змея»/Conan the Barbarian (1982, с Л. Картером и К. де Камп), The Incorporated Knight (1988, с К. де Камп).