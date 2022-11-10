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Было ли у Гоголя психическое заболевание

Было ли у Гоголя психическое заболевание

Автор:
10 ноября 2022 18:03
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   биография   интересное   литература   писатели   русские писатели   факты   
1095
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Николай Васильевич Гоголь считается одним из самых загадочных русских писателей. Вся его жизнь была полна мистики и даже после смерти о нём постоянно ходили самые разные слухи.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   литература   писатели   русские писатели   факты   
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3  комментария
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ChePaev Час назад
Но то что полностью нормальным он не был, это точно. Кукуху ему что то подорвало, как и Стивену Кингу, потому что у нормального человека такого трэша в башке не заведется.
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