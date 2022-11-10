Было ли у Гоголя психическое заболевание

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Николай Васильевич Гоголь считается одним из самых загадочных русских писателей. Вся его жизнь была полна мистики и даже после смерти о нём постоянно ходили самые разные слухи.
Начать стоит с детства писателя, которое тоже было довольно-таки мистическим. Отец мальчика всех уверял в том, что увидел свою будущую жену во сне. И что вскоре после сна, где о её рождении ему указала Богородица, Василий Афанасьевич пошёл в гости к знакомым, у которых родилась девочка. Через 14 лет он женился на этой самой девочке.
Маму писателя звали Мария Ивановна и она родила своему мужу двенадцать детей. Николай Васильевич стал третьим, а вот первые два ребёнка, к сожалению, скончались. Верующая Мария Ивановна перед рождением маленького Коли долго молилась Николаю Угоднику, в честь которого, кстати, и назвали Гоголя. Вот так, родившийся третьим мальчик стал в семье старшим.
До трёх лет малыш часто болел и практически не говорил, вырос впечатлительным и ранимым, подверженным множеству страхов, некоторых из которых остались с ним до конца жизни.
До трёх лет малыш часто болел и практически не говорил, вырос впечатлительным и ранимым, подверженным множеству страхов, некоторых из которых остались с ним до конца жизни.
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В пять лет маленький Коля ужасно испугался кошки, которая залезла к нему в комнату через окно. Так случилось, что и родители, и няня куда-то ушли. Глаза у кошки были зелёные и "искрились недобрым светом". В полной тишине кошка кралась к мальчику, выпустив когти и стуча ими по половицам, что в полной тишине нагоняло панику.
"Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. “Киса, киса”, — пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на воде разбежались, — водворились полный покой и тишина, — мне вдруг стало ужасно жалко “кисы”. Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек."
Эти воспоминания о глазах кошки преследовали Гоголя всю жизнь и нашли отражение практически во всех своих произведениях.
Эти воспоминания о глазах кошки преследовали Гоголя всю жизнь и нашли отражение практически во всех своих произведениях.
В юности Николай очень страшился телесных наказаний.
В 1825 году, когда он был гимназистом, решил избежать наказания, прикинувшись сумасшедшим. У него это вышло так хорошо, что пришлось позвать четырёх слуг, чтобы они с ним справились.
Будущий писатель был помещён в особое отделение больницы, где он пробыл целых два месяца, старательно играя свою роль.
Психиатры уверены, что так долго симулировать психомоторное возбуждение полностью здоровый человек не может. Так что, не исключено, что это был приступ маниакально-депрессивного психоза, который сопровождал Николая Васильевича всю жизнь.
После больницы сверстники Николая его не узнавали. Он приехал "совершенно другим человеком".
В 1825 году, когда он был гимназистом, решил избежать наказания, прикинувшись сумасшедшим. У него это вышло так хорошо, что пришлось позвать четырёх слуг, чтобы они с ним справились.
Будущий писатель был помещён в особое отделение больницы, где он пробыл целых два месяца, старательно играя свою роль.
Психиатры уверены, что так долго симулировать психомоторное возбуждение полностью здоровый человек не может. Так что, не исключено, что это был приступ маниакально-депрессивного психоза, который сопровождал Николая Васильевича всю жизнь.
После больницы сверстники Николая его не узнавали. Он приехал "совершенно другим человеком".
Гоголь начинает писать уже в гимназии и самые первые его произведения были сказочными и комедийными.
"Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих… заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать."
"Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих… заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать."
А вот что писал Николай Васильевич о своих персонажах, об их характерах:
"…во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу… я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью."
"…во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу… я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью."
Заболевание писателя странным образом мешала ему писать и в то же время помогала его таланту. Гоголь на уровне интуиции понимал, что болезненные переживания ему просто необходимы для творчества.
Большинство психиатров склоняются к тому, что у Гоголя не было никакого серьёзного расстройства на тот момент и в сейчас его состояние легко бы вылечили таблетками и походами к психотерапевту. Но тогда, скорее всего, не было бы его величайших произведений.
Большинство психиатров склоняются к тому, что у Гоголя не было никакого серьёзного расстройства на тот момент и в сейчас его состояние легко бы вылечили таблетками и походами к психотерапевту. Но тогда, скорее всего, не было бы его величайших произведений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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