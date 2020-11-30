Янки с Миссисипи

Речь Твена «„Рыцари труда“ — новая династия», с которой он 22 марта 1886 года выступил в Хартфорде на заседании клуба «В понедельник вечером» характеризует взгляды на идеальную форму правления и политический режим. Впервые эта речь под заглавием «Новая династия»/Тhe New Dynasty была опубликована в сентябре 1957 года в журнале New England Quarterly. Писатель придерживался позиции, что власть должна принадлежать народу и только народу:

«Власть одного человека над другими означает угнетение — неизменно и всегда угнетение; пусть не всегда сознательное, преднамеренное, обдуманное, не всегда суровое, или тяжкое, или жестокое, или огульное, — но так или иначе — всегда угнетение в том или ином виде. Кому ни вручи власть, она непременно проявится в угнетении. Дайте власть дагомейскому царьку — и он тут же начнет проверять меткость своей новенькой скорострельной винтовки на каждом, кто проходит мимо его дворца; люди будут падать один за другим, но ни ему, ни его придворным и в голову не придет, что он совершает нечто неподобающее. Дайте власть главе христианской церкви в России — императору, — и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкару, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил. Дайте власть Константину или Эдуарду IV, или Петру Великому, или Ричарду III, — я мог бы назвать ещё сотню монархов, — и они перебьют своих ближайших родичей, после чего отлично заснут, даже без снотворного… Дайте власть кому угодно — и эта власть будет угнетать».

Автор подразделял людей на 2 категории: угнетателей и угнетённых. Первых немного — король, горстка надсмотрщиков и подручных, а вторых множество — это народы мира: лучшие представители человечества, рабочие люди — те, кто трудом добывает свой хлеб. Твен считал, что все правители, какие правили в мире, сочувствовали и покровительствовали классам и кланам бездельников, казнокрадов и интриганов, думающих только о своей выгоде. По его мнению, единственным правителем или королём должен быть сам народ.