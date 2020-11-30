Янки с Миссисипи

185 лет назад родился Марк Твен
Американский писатель, журналист и общественный деятель Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный всему миру, как Марк Твен, родился 30 ноября 1835 года в пос. Флорида (Миссури, США). Как сам он позже шутил, родившись, увеличил его население на 1%. Родители — Джон Маршалл Клеменс (1798-1847) и Джейн Лэмптон (1803-1890) — имели корнские, английские и шотландско-ирландские корни. Познакомились они когда отец, уроженец Вирджинии, переехал в Миссури, и поженились в 1823 году в Колумбии (Кентукки). Всего у них было 7 детей, но выжили лишь 4: Сэмюэл, его братья Орион (1825-1897) и Генри (1838-1858), и сестра Памела (1827-1904). Старшая сестра Маргарет (1833-1839) умерла, когда Сэму было 3 года, а спустя ещё 3 года, умер старший брат Бенджамин (1832-1842). Ещё один старший брат — Плизант (1828-1829) умер в возрасте 6 месяцев ещё до рождения Сэмюэла.
Когда Сэму было 4 года, семья в поисках лучшей жизни переехала в г. Ганнибал (Миссури). Именно он и его жители позже были описаны Твеном в произведениях, особенно в «Приключениях Тома Сойера»/The Adventures of Tom Sawyer (1876) под именем Сент-Петербург.
Клеменсу было 11 лет, когда отец умер от пневмонии, оставив много долгов. Чтобы помочь семье с деньгами, молодой Сэмюэл начал работать продавцом и курьером. Он также устроился в типографию – старший брат, Орион, начал издавать газету, и Сэм стал вносить туда посильный вклад, как наборщик, иногда и как автор статей. Самые живые и спорные статьи газеты выходили как раз из-под пера младшего (обычно, когда Орион был в отъезде). И в 17 лет будущий писатель опубликовал свой первый комический скетч The Dandy Frightening the Squatter.
Клеменсу было 11 лет, когда отец умер от пневмонии, оставив много долгов. Чтобы помочь семье с деньгами, молодой Сэмюэл начал работать продавцом и курьером. Он также устроился в типографию – старший брат, Орион, начал издавать газету, и Сэм стал вносить туда посильный вклад, как наборщик, иногда и как автор статей. Самые живые и спорные статьи газеты выходили как раз из-под пера младшего (обычно, когда Орион был в отъезде). И в 17 лет будущий писатель опубликовал свой первый комический скетч The Dandy Frightening the Squatter.
А в 18 лет Сэмуэл отправляется путешествовать по стране. Он много читает, причём книги берёт в лучших библиотеках – юноше, бросившему школу, хотелось восполнить пробелы в образовании.
Но зов Миссисипи всё-таки привёл Клеменса к работе лоцмана на пароходе. Пройдя 2-годичную учёбу и получив лицензию, он убедил брата Генри присоединиться к нему. Но вскоре после прибытия, тот гибнет в 19 лет в результате взрыва котла на пароходе "Пенсильвания"/Pennsylvania 13 июня 1858 года близ Мемфиса (Теннеси). Смерть брата вызвала у молодого человека тяжёлое чувство и всю оставшуюся жизнь он винил себя в случившемся.
Но зов Миссисипи всё-таки привёл Клеменса к работе лоцмана на пароходе. Пройдя 2-годичную учёбу и получив лицензию, он убедил брата Генри присоединиться к нему. Но вскоре после прибытия, тот гибнет в 19 лет в результате взрыва котла на пароходе "Пенсильвания"/Pennsylvania 13 июня 1858 года близ Мемфиса (Теннеси). Смерть брата вызвала у молодого человека тяжёлое чувство и всю оставшуюся жизнь он винил себя в случившемся.
Однако, это была профессия, которой, по признанию самого Сэма, он занимался бы всю жизнь, если бы гражданская война не положила конец частному пароходству. Когда в 1861 году она началась, и перевозки по реке сократилось, Клеменс записался в местное подразделение Конфедерации (за 2 недели до его расформирования). Позже, в 1885 году, он написал скетч «Частная история провалившейся кампании», где рассказал, как он и его друзья были добровольцами.
22 мая 1861 года он вступил в масонство, в ложу «Полярная Звезда» №79 в Сент-Луисе. Во время одного из путешествий, он прислал из Палестины в её адрес «молоточек», с приложенным, выдержанным в юмористическом духе, письмом, извещавшем братьев о том, что «рукоятка молоточка вырезана братом Клеменсом из ствола ливанского кедра, в своё время посаженного братом Гоффредом Бульонским возле стен Иерусалима».
После недолгого знакомства с народным ополчением, Клеменс в июле 1861 года был вынужден искать работу, и уехал от войны на Запад. Тогда Ориону предложили должность секретаря губернатора Территории Невада, и Сэм с братом 2 недели ехал по прериям к г. Вирджинии (Невада), где тогда добывали серебро. Путешествие было им описано в 1871 году в романе «Налегке»/Roughing It.
В Неваде, надеясь разбогатеть, Сэмуэл стал шахтёром. Ему приходилось подолгу жить в лагере со старателями, и этот образ жизни он также описал. Но Клеменс так и не смог поймать удачу, и ему пришлось оставить добычу серебра и устроиться там же, в Вирджинии в газету Territorial Enterprise. В ней, в 1864 году, он впервые и использовал псевдоним «Марк Твен».
В переводе с английского mark twain — «метка двойка» — термин речной навигации, отметка на глубиномере, оповещающая о том, что судно достигло минимальной глубины для прохождения — 2 морские сажени (ок. 4 м).
И этот знаменитый псевдоним был высечен на надгробии под его настоящим именем. Однако он не был единственным. В разные годы писатель использовал и другие литературные имена: Томас Джефферсон Снодграсс, У. Эпаминондс Адрастус Блаб, Сержант Фатом и Рамблер.
В переводе с английского mark twain — «метка двойка» — термин речной навигации, отметка на глубиномере, оповещающая о том, что судно достигло минимальной глубины для прохождения — 2 морские сажени (ок. 4 м).
И этот знаменитый псевдоним был высечен на надгробии под его настоящим именем. Однако он не был единственным. В разные годы писатель использовал и другие литературные имена: Томас Джефферсон Снодграсс, У. Эпаминондс Адрастус Блаб, Сержант Фатом и Рамблер.
Клеменс говорил, что если бы не война, он всю жизнь занимался бы делом, далёким от писательства.
В 1864 году он переехал в Сан-Франциско, где начал писать для нескольких газет сразу. И в 1865 году к нему пришёл первый литературный успех — юмористический рассказ о пари и спорщиках «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса»/The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County был перепечатан по всей стране и назван «лучшим произведением юмористической литературы, созданным в Америке к этому моменту». Эта история послужила поводом для организации в 1928 году «лягушачьих скачек», которые проводятся ежегодно в Энджелс Кемп (Калифорния). Мероприятие собирает до 35 тыс. зрителей, а приз победителю составляет $5000. В его программе не только состязание земноводных, но и чтение рассказа Твена.
Весной 1866 года начинающий автор был командирован газетой Sacramento Union на Гавайи. По ходу путешествия он должен был писать заметки о своих приключениях. По возвращении в Сан-Франциско эти письма ждал оглушительный успех. Полковник Джон Мак-Комб, издатель газеты Alta California, предложил Твену поехать в турне по штату, читая лекции. И тот показал себя настоящим рассказчиком и оратором. Его лекции сразу же стали очень популярны, и он исколесил весь штат, развлекая публику и собирая по $1 с каждого слушателя.
Первого же успеха, именно как писатель, Твен добился в другом своём путешествии — в 1867 году он упросил Мак-Комба спонсировать поездку в Европу и на Ближний Восток. В июне, в качестве корреспондента газет Alta California и New-York Tribune, Марк отправился в один из первых трансатлантических круизов на пароходе «Quaker City» в Европу. А в августе того же года посетил Одессу, Ялту и Севастополь («Одесский вестник» 24.09.1867 г. разместил «Адрес» американских туристов, написанный Твеном). В составе делегации корабля он посетил в Ливадии и резиденцию императора Александра II.
Заметки, написанные во время путешествия, отправлялись в редакцию, где печатались, а позже легли в основу книги «Простаки за границей, или Путь новых паломников»/The Innocents Abroad, or The New Pilgrims' Progress. Она вышла в 1869 году, распространялась по подписке и имела огромный успех. До самого конца его жизни многие знали Твена именно как автора этой книги.
На пике успеха «Простаков…», Марк женился на Оливии Лэнгдон (1845-1904), уроженке г. Эльмира, расположенного в районе Пальчиковых озёр (округ Чемунг, Нью-Йорк). С ней он познакомился в декабре 1867 года через её брата и своего друга Чарльза. Твен ухаживал за Оливией в течение года, в основном через письма. Помолвка произошла в феврале 1869 года, а свадьба состоялась в Эльмире в феврале 1870 года. Хотя и были они слишком разными — юноша из бедной семьи, рано научившийся пить, курить и нецензурно выражаться, и набожная девушка, получившая прекрасное образование.
После свадьбы семья переехала в Баффало (Нью-Йорк), где жили в доме, купленном для них Джервисом Лэнгдоном, отцом Оливии. Поначалу было трудно: в августе 1870 года скончался от рака Джервис, а Лэнгдон Клеменс — их первый ребёнок, родившийся в ноябре, был недоношенным. Затем жена заболела брюшным тифом, поэтому Клеменсы вернулись в Эльмиру, чтобы семья Оливии могла присматривать и за ней, и за Лэнгдоном.
После свадьбы семья переехала в Баффало (Нью-Йорк), где жили в доме, купленном для них Джервисом Лэнгдоном, отцом Оливии. Поначалу было трудно: в августе 1870 года скончался от рака Джервис, а Лэнгдон Клеменс — их первый ребёнок, родившийся в ноябре, был недоношенным. Затем жена заболела брюшным тифом, поэтому Клеменсы вернулись в Эльмиру, чтобы семья Оливии могла присматривать и за ней, и за Лэнгдоном.
В 1871 году они перебрались в Хартфорд (Коннектикут), где арендовали большой дом в районе Нук-Фарм и быстро стали важными участниками общественной и литературной жизни. В этот период Твен часто читал лекции в США и Англии. А затем начал писать острую сатиру, резко критикуя американское общество и политиков. Благодаря доходам от книг и лекций, а также наследству Оливии, жизнь семьи стала налаживаться. В 1874 году Клеменсы переехали в дом, который они построили на купленном участке, где прожили до 1891 года.
Самым большим вкладом Твена в американскую и мировую литературу считают роман «Приключения Гекльберри Финна»/Adventures of Huckleberry Finn. Очень популярными стали и «Приключения Тома Сойера»/The Adventures of Tom Sawyer (1876) , «Принц и нищий»/The Prince and the Pauper (1882) , «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»/A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) , а также сборник автобиографических рассказов «Жизнь на Миссисипи»/Life on the Mississippi (1883). Писатель начал карьеру с непритязательных юмористических куплетов, а заканчивал полными тонкой иронии очерками человеческих нравов, остро-сатирическими памфлетами на социально-политическую тематику и философскими и, при этом, весьма пессимистическими размышлениями о судьбе человеческой цивилизации.
Но многие его публичные выступления и лекции были или утрачены, или не были записаны, а отдельные произведения и письма были запрещены к печати самим автором при его жизни.
Получив признание и известность, Твен много времени стал уделять поиску молодых талантов, которым помогал пробиться, используя своё влияние и приобретённую им издательскую компанию.
Получив признание и известность, Твен много времени стал уделять поиску молодых талантов, которым помогал пробиться, используя своё влияние и приобретённую им издательскую компанию.
Так же Марк увлекался наукой, был дружен с великим физиком и изобретателем Николой Теслой. Они много времени проводили в его лаборатории, вместе ставили эксперименты. Их отношениям не мешала даже разница в возрасте почти в 20 лет.
Твен часто шутил над молодым приятелем. Никола долго это терпел, но однажды ему представился случай подшутить и над Марком. «По секрету» он рассказал ему, что изобрёл средство, мгновенно омолаживающее человека, и предложил писателю испытать его. Твен с радостью схватил пробирку, он уже предчувствовал возвращение молодости в увядающее тело, как вдруг живот прорезала острая боль. Оказалось, что изобретатель дал приятелю слабительное, хорошенько прочистившее тому организм.
Твен часто шутил над молодым приятелем. Никола долго это терпел, но однажды ему представился случай подшутить и над Марком. «По секрету» он рассказал ему, что изобрёл средство, мгновенно омолаживающее человека, и предложил писателю испытать его. Твен с радостью схватил пробирку, он уже предчувствовал возвращение молодости в увядающее тело, как вдруг живот прорезала острая боль. Оказалось, что изобретатель дал приятелю слабительное, хорошенько прочистившее тому организм.
В своего «Янки из Коннектикута…» писатель ввёл путешествие во времени, в результате которого современные технологии оказались в Англии времён короля Артура. Приводимые технические подробности свидетельствуют о хорошем знакомстве Твена с достижениями современной ему науки.
Так в 1882 году — более чем за 10 лет до того, как методы дактилоскопии стали известны в Штатах — Твен описал в «Жизни на Миссисипи» поиск преступника по отпечатку пальца.
Так в 1882 году — более чем за 10 лет до того, как методы дактилоскопии стали известны в Штатах — Твен описал в «Жизни на Миссисипи» поиск преступника по отпечатку пальца.
Другими наиболее известными увлечениями писателя были бильярд и курение. Он очень хорошо играл сам и научил виртуозно владеть кием дочерей. А посетители его дома иногда говорили, что в кабинете Твена стоял такой густой табачный дым, что самого хозяина нельзя было разглядеть.
А ещё, писатель был заядлым кошатником. В одно время у него насчитывалось до 19 кошек. Своим питомцам он давал фантастические и весёлые имена: Аполлинарис, Сатана, Грех, Бизон Бил, Кислое месиво, Мыльное сало, Пепел, Мешковина и др. Любимицей же писателя была кошка Бамбино. Однажды она потерялась, и Твен подал объявление с её описанием и обещанием вознаграждения нашедшему. В итоге, Бамбино вернулась сама, но не раньше, чем появилось множество людей с похожими на неё кошками. Но путешествовать со своими питомцами он не мог, поэтому, брал кошек в аренду, чтобы они составляли ему компанию. А затем оставлял деньги на уход за ними в течение всей их жизни.
Однажды Твен сказал: «Я просто не могу устоять перед кошкой, особенно если она мурлычет. Они самые чистые, хитрые и самые умные создания, которых я знаю, кроме девушки, которую вы любите, конечно".
Писатель был также видной фигурой Американской антиимперской лиги/American Anti-Imperialist League — организации, протестовавшей против американской аннексии Филиппин. В ответ на события, в которых погибло около 600 человек, он написал памфлет «Инцидент на Филиппинах», опубликованный лишь в 1924 году — через 14 лет после смерти автора.
Время от времени некоторые его произведения по разным причинам американской цензурой запрещались. В основном это объяснялось активной гражданской и социальной позицией писателя. Некоторые же произведения, которые могли бы оскорбить религиозные чувства, Марк сам не печатал по просьбам семьи.
Жена Твена, глубоко верующая протестантка, так и не смогла «обратить» мужа, и он старался при её жизни избегать острых религиозных тем. Немало его романов (например, «Янки…») содержат резкие выпады в адрес католической церкви. В последние свои годы писатель издал и немало рассказов на религиозную тематику, высмеивающих протестантскую этику (например, «Любознательная Бесси»/Little Bessie would Assist Providence, 1906).
Жена Твена, глубоко верующая протестантка, так и не смогла «обратить» мужа, и он старался при её жизни избегать острых религиозных тем. Немало его романов (например, «Янки…») содержат резкие выпады в адрес католической церкви. В последние свои годы писатель издал и немало рассказов на религиозную тематику, высмеивающих протестантскую этику (например, «Любознательная Бесси»/Little Bessie would Assist Providence, 1906).
Из посмертно опубликованных материалов ясно, что Твен был далёк от любой религиозной конфессии. Свои же взгляды он подытожил в 1906 году в «Размышлениях о религии»:
«Теперь давайте поговорим об истинном Боге, настоящем Боге, великом Боге, высочайшем и верховном Боге, подлинном творце реальной вселенной… — вселенной, не изготовленной вручную для астрономической детской, но возникшей в безграничной протяжённости пространства по повелению только что упомянутого Бога, Бога невообразимо великого и величественного, по сравнению с которым все другие боги, мириадами кишащие в жалком людском воображении, подобны рою комаров, затерявшемуся в бесконечности пустого неба… Когда мы исследуем бесчисленные чудеса, великолепие, блеск и совершенство этой бесконечной вселенной (теперь мы знаем, что вселенная бесконечна) и убеждаемся, что всё в ней, от стебелька травы до лесных великанов Калифорнии, от неведомого горного ручейка до безграничного океана, от хода приливов и отливов до величественного движения планет, беспрекословно подчиняется строгой системе точных, не знающих исключения законов, мы постигаем — не предполагаем, не заключаем, но постигаем, — что Бог, который единой мыслью сотворил этот неимоверно сложный мир, а другой мыслью создал управляющие им законы, — этот Бог наделён безграничным могуществом…»
Его «Таинственный незнакомец»/The Mysterious Stranger оставался неопубликованным до 1916 года. А ещё несколько антирелигиозных произведений оставались неопубликованными вплоть до 1940-х гг.
«Теперь давайте поговорим об истинном Боге, настоящем Боге, великом Боге, высочайшем и верховном Боге, подлинном творце реальной вселенной… — вселенной, не изготовленной вручную для астрономической детской, но возникшей в безграничной протяжённости пространства по повелению только что упомянутого Бога, Бога невообразимо великого и величественного, по сравнению с которым все другие боги, мириадами кишащие в жалком людском воображении, подобны рою комаров, затерявшемуся в бесконечности пустого неба… Когда мы исследуем бесчисленные чудеса, великолепие, блеск и совершенство этой бесконечной вселенной (теперь мы знаем, что вселенная бесконечна) и убеждаемся, что всё в ней, от стебелька травы до лесных великанов Калифорнии, от неведомого горного ручейка до безграничного океана, от хода приливов и отливов до величественного движения планет, беспрекословно подчиняется строгой системе точных, не знающих исключения законов, мы постигаем — не предполагаем, не заключаем, но постигаем, — что Бог, который единой мыслью сотворил этот неимоверно сложный мир, а другой мыслью создал управляющие им законы, — этот Бог наделён безграничным могуществом…»
Его «Таинственный незнакомец»/The Mysterious Stranger оставался неопубликованным до 1916 года. А ещё несколько антирелигиозных произведений оставались неопубликованными вплоть до 1940-х гг.
Одной из наиболее противоречивых работ Твена была юмористическая лекция 1879 года в парижском "Стомак Клубе"/Stomach Club — обществе писателей и художников, опубликованная под названием «Размышления о науке онанизма». Центральная идея лекции была такой: «Если уж нужно рискнуть жизнью на сексуальном фронте, то не мастурбируйте слишком много». Эссе было опубликовано лишь в 1943 году и ограниченным тиражом в 50 экземпляров.
Сам Твен относился к цензуре c иронией. Так в 1885 году, когда публичная библиотека Массачусетса решила изъять из своего фонда «Гекльберри Финна», он написал своему издателю:
«Они исключили Гека из библиотеки как «мусор, пригодный только для трущоб», из-за этого мы несомненно продадим ещё 25 тысяч экземпляров».
«Они исключили Гека из библиотеки как «мусор, пригодный только для трущоб», из-за этого мы несомненно продадим ещё 25 тысяч экземпляров».
Попытки запретить «Гекльберри Финна» из-за натуралистичных описаний и выражений, оскорбительных для негров, были вновь предприняты в США в 2000-е гг. Хотя Твен был противником расизма и империализма, и в своём неприятии зашёл гораздо дальше многих своих современников, многие слова, бывшие во всеобщем употреблении в годы его жизни, и использованные в романе, сейчас звучат для многих, как расовые оскорбления.
Так в феврале 2011 года в США вышло издание «Гекльберри Финна» и «Тома Сойера», в котором подобные слова и выражения заменены на более политкорректные (например, «nigger» (негр) заменено в тексте на «slave» (раб), что лично по мне, так не на много лучше!).
Так в феврале 2011 года в США вышло издание «Гекльберри Финна» и «Тома Сойера», в котором подобные слова и выражения заменены на более политкорректные (например, «nigger» (негр) заменено в тексте на «slave» (раб), что лично по мне, так не на много лучше!).
Его творчество охватывает множество жанров — юмор, сатиру, публицистику, философскую фантастику, и во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа.
Речь Твена «„Рыцари труда“ — новая династия», с которой он 22 марта 1886 года выступил в Хартфорде на заседании клуба «В понедельник вечером» характеризует взгляды на идеальную форму правления и политический режим. Впервые эта речь под заглавием «Новая династия»/Тhe New Dynasty была опубликована в сентябре 1957 года в журнале New England Quarterly. Писатель придерживался позиции, что власть должна принадлежать народу и только народу:
«Власть одного человека над другими означает угнетение — неизменно и всегда угнетение; пусть не всегда сознательное, преднамеренное, обдуманное, не всегда суровое, или тяжкое, или жестокое, или огульное, — но так или иначе — всегда угнетение в том или ином виде. Кому ни вручи власть, она непременно проявится в угнетении. Дайте власть дагомейскому царьку — и он тут же начнет проверять меткость своей новенькой скорострельной винтовки на каждом, кто проходит мимо его дворца; люди будут падать один за другим, но ни ему, ни его придворным и в голову не придет, что он совершает нечто неподобающее. Дайте власть главе христианской церкви в России — императору, — и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкару, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил. Дайте власть Константину или Эдуарду IV, или Петру Великому, или Ричарду III, — я мог бы назвать ещё сотню монархов, — и они перебьют своих ближайших родичей, после чего отлично заснут, даже без снотворного… Дайте власть кому угодно — и эта власть будет угнетать».
Автор подразделял людей на 2 категории: угнетателей и угнетённых. Первых немного — король, горстка надсмотрщиков и подручных, а вторых множество — это народы мира: лучшие представители человечества, рабочие люди — те, кто трудом добывает свой хлеб. Твен считал, что все правители, какие правили в мире, сочувствовали и покровительствовали классам и кланам бездельников, казнокрадов и интриганов, думающих только о своей выгоде. По его мнению, единственным правителем или королём должен быть сам народ.
«Власть одного человека над другими означает угнетение — неизменно и всегда угнетение; пусть не всегда сознательное, преднамеренное, обдуманное, не всегда суровое, или тяжкое, или жестокое, или огульное, — но так или иначе — всегда угнетение в том или ином виде. Кому ни вручи власть, она непременно проявится в угнетении. Дайте власть дагомейскому царьку — и он тут же начнет проверять меткость своей новенькой скорострельной винтовки на каждом, кто проходит мимо его дворца; люди будут падать один за другим, но ни ему, ни его придворным и в голову не придет, что он совершает нечто неподобающее. Дайте власть главе христианской церкви в России — императору, — и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкару, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил. Дайте власть Константину или Эдуарду IV, или Петру Великому, или Ричарду III, — я мог бы назвать ещё сотню монархов, — и они перебьют своих ближайших родичей, после чего отлично заснут, даже без снотворного… Дайте власть кому угодно — и эта власть будет угнетать».
Автор подразделял людей на 2 категории: угнетателей и угнетённых. Первых немного — король, горстка надсмотрщиков и подручных, а вторых множество — это народы мира: лучшие представители человечества, рабочие люди — те, кто трудом добывает свой хлеб. Твен считал, что все правители, какие правили в мире, сочувствовали и покровительствовали классам и кланам бездельников, казнокрадов и интриганов, думающих только о своей выгоде. По его мнению, единственным правителем или королём должен быть сам народ.
За свои последние 10 лет писатель пережил потерю 3-х из 4-х детей, смерть жены. В связи с чем находился в глубокой депрессии, никуда не выходил, практически ни с кем не общался, но всё ещё мог шутить. Именно тогда, в ответ на ошибочный свой некролог в New York Journal, он произнёс знаменитую фразу: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».
Благодаря писательской деятельности, Твен не бедствовал и любил пускать деньги в дело, к сожалению, не всегда удачно. Однажды он отказался инвестировать в перспективную технологию, предложенную Александром Бэллом. И технологией этой был телефон.
А из-за ряда неудачных инвестиций писатель в итоге разорился и объявил о банкротстве. Но, не смотря на это, ему удалось несколько изобретений и запатентовать: самоклеящийся альбом для фотографий или открыток с вырезами, напоминающий конверт, или регулируемый съёмный ремешок для одежды (он не любил подтяжки), который затем нашёл применение в бюстгальтере.
Также писатель разработал настольную историческую игру, названную им «Построитель памяти». А ещё, по некоторым источникам, Твен был автором идеи услуги «муж на час»!
А из-за ряда неудачных инвестиций писатель в итоге разорился и объявил о банкротстве. Но, не смотря на это, ему удалось несколько изобретений и запатентовать: самоклеящийся альбом для фотографий или открыток с вырезами, напоминающий конверт, или регулируемый съёмный ремешок для одежды (он не любил подтяжки), который затем нашёл применение в бюстгальтере.
Также писатель разработал настольную историческую игру, названную им «Построитель памяти». А ещё, по некоторым источникам, Твен был автором идеи услуги «муж на час»!
Но всё-таки его материальное положение пошатнулось: издательская компания, созданная им в 1880-х гг., разорилась, своё состояние и наследство жены он вложил в наборную машину Пейджа, которая, проиграв конкуренцию линотипу, оказалась финансовым провалом, и к тому же плагиаторы украли права на несколько его книг.
Но в 1893 году писатель был представлен нефтяному магнату Генри Роджерсу, одному из директоров компании Standard Oil. Он помог Твену выгодно реорганизовать финансовые дела, и они стали близкими друзьями. Марк часто гостил у Роджерса, они выпивали, играли в покер. Можно сказать, Твен даже стал для Роджерсов членом их семьи, и внезапная смерть Генри в 1909 году глубоко потрясла писателя. Твен многократно публично благодарил Роджерса за спасение от финансового краха, но тут оказалось, что их дружба имела и взаимовыгодный характер – писатель в какой-то мере повлиял на смягчение крутого нрава нефтяника, которого звали не иначе, как «Цербер Роджерс». После смерти магната его бумаги показали, что дружба со знаменитым автором сделала из безжалостного скряги настоящего благотворителя и мецената. Во время их дружбы Роджерс начал активно поддерживать образование, организовывал образовательные программы, особенно для негров и талантливых людей с ограниченными физическими возможностями.
Но в 1893 году писатель был представлен нефтяному магнату Генри Роджерсу, одному из директоров компании Standard Oil. Он помог Твену выгодно реорганизовать финансовые дела, и они стали близкими друзьями. Марк часто гостил у Роджерса, они выпивали, играли в покер. Можно сказать, Твен даже стал для Роджерсов членом их семьи, и внезапная смерть Генри в 1909 году глубоко потрясла писателя. Твен многократно публично благодарил Роджерса за спасение от финансового краха, но тут оказалось, что их дружба имела и взаимовыгодный характер – писатель в какой-то мере повлиял на смягчение крутого нрава нефтяника, которого звали не иначе, как «Цербер Роджерс». После смерти магната его бумаги показали, что дружба со знаменитым автором сделала из безжалостного скряги настоящего благотворителя и мецената. Во время их дружбы Роджерс начал активно поддерживать образование, организовывал образовательные программы, особенно для негров и талантливых людей с ограниченными физическими возможностями.
Последние произведения писателя были чаще всего не столь успешны, как ранние, хоть и написаны они уже были не пылким юношей, а мастером. Но именно в это время Твен получает докторскую степень практически во всех ведущих университетах Штатов. Это было особенно приятно, если учесть, что он так и не получил даже среднего образования.
В 1896 году Твен опубликовал свой последний завершенный роман «Личные воспоминания о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, её пажа и секретаря»/Personal Recollections of Joan of Arc by the Sieur Louis de Conte. Изначально он сделал это анонимно, считая, что так публика воспримет его более серьёзно. Но стратегия не сработала, поклонники хитрость быстро раскрыли.
Умер Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс от стенокардии 21 апреля 1910 года в Реддинге (Коннектикут) на 75-м году жизни.
За год до смерти он сказал: «Я пришёл с кометой Галлея в 1835. Она появится снова в следующем году, и я рассчитываю уйти вместе с ней. Если я не уйду с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни. Всевышний, несомненно, сказал: «Вот эти два необъяснимых урода; они пришли вместе, они должны вместе уйти». Так и случилось, Марка Твена не стало на следующий день после приближения кометы к Земле в 1910 году...
Похоронен писатель на кладбище Вудлон/Woodlawn Cemetery в Эльмире (Нью-Йорк).
Похоронен писатель на кладбище Вудлон/Woodlawn Cemetery в Эльмире (Нью-Йорк).
Его жена умерла на 6 лет раньше – в 1904 году, в возрасте 58 лет. Их единственный выживший ребенок Клара умерла в 1962 году в возрасте 88 лет. У Клары была дочь – Нина Габрилович, скончавшаяся в 1966 году бездетной. Таким образом, прямых потомков у писателя не осталось.
С 1870 по 1909 гг. с перерывами Твен писал автобиографию. Условие писателя по поводу её публикации было жёстким: книга должна увидеть свет не ранее чем через 100 лет после его смерти.
«Книга, которой не суждено быть опубликованной в течение целого столетия, даёт автору свободу, которую он не мог бы обеспечить никаким иным способом. В этих условиях ты можешь изобразить человека без предубеждения, в точности таким, каким ты его знал, и при этом не бояться задеть его чувства либо чувства его детей и внуков» — объяснял своё решение сам Твен.
Заметки писателя всё же были частично опубликованы раньше срока. Но отдельной книгой вышли именно в 2010 году. На обложке русскоязычной версии поверх портрета писателя символично стоит гриф «Рассекречено».
«Книга, которой не суждено быть опубликованной в течение целого столетия, даёт автору свободу, которую он не мог бы обеспечить никаким иным способом. В этих условиях ты можешь изобразить человека без предубеждения, в точности таким, каким ты его знал, и при этом не бояться задеть его чувства либо чувства его детей и внуков» — объяснял своё решение сам Твен.
Заметки писателя всё же были частично опубликованы раньше срока. Но отдельной книгой вышли именно в 2010 году. На обложке русскоязычной версии поверх портрета писателя символично стоит гриф «Рассекречено».
Уильям Фолкнер писал, что Марк Твен был «первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор — его наследники», а Эрнест Хемингуэй считал, что «вся современная американская литература вышла из одной книги Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна». Из русских писателей о нём особенно тепло отзывались Максим Горький и Александр Куприн.
Память о М. Твене
В городе Ганнибал (Миссури), сохранился дом, в котором мальчишкой играл Сэм. Дом Твена в Хартфорде (Коннектикут) превращён в его музей и объявлен в США национальным историческим достоянием.
В городе Ганнибал (Миссури), сохранился дом, в котором мальчишкой играл Сэм. Дом Твена в Хартфорде (Коннектикут) превращён в его музей и объявлен в США национальным историческим достоянием.
В штате Миссури так же есть: национальный лес, парк штата и водохранилище «Марк-Твен»/Mark-Twain. А в пещеры близ Ганнибала («Пещера Марка Твена»/Mark-Twain-cave), которые писатель исследовал в детстве, и которые описал потом в «Приключениях Тома Сойера», теперь водят туристов.
В настоящее время по Миссисипи ходит и экскурсионное судно «Mark Twain», стилизованное под старый пароход «Большая Миссури»/Big Missouri, упоминавшийся в книгах Твена. Стоит отметить, что впервые один из пароходов на Миссисипи был назван именем писателя ещё при его жизни.
В российских Волгограде и Дербенте существуют улицы, названные именем Марка Твена.
В честь М. Твена назван кратер на Меркурии (бассейн Пик-кольцо, 11,2 ° С 137,9 ° W, диаметр 149 км). Название принято Международным астрономическим союзом (МАС) в 1976 году.
А 8 ноября 1984 года астероиду, открытому 24 сентября 1976 года между орбитами Марса и Юпитера советским астрономом Н.С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории, присвоено наименование «(2362) Марк Твен».
М. Твен в мировой литературе и искусстве:
Марк Твен оказал огромное влияние на журналистику и многие литературные жанры. Его хвалили как «величайшего юмориста, которого произвела страна». По произведениям писателя снято немало фильмов. Больше всего экранизаций ожидаемо, получили романы о Томе Сойере и Геке Финне, как у нас, так и за рубежом.
Марк Твен оказал огромное влияние на журналистику и многие литературные жанры. Его хвалили как «величайшего юмориста, которого произвела страна». По произведениям писателя снято немало фильмов. Больше всего экранизаций ожидаемо, получили романы о Томе Сойере и Геке Финне, как у нас, так и за рубежом.
Однако были и ленты, снятые про самого писателя. Так в 1976 году вышел советский х/ф «Марк Твен против…» с Олегом Табаковым в главной роли.
В пластилиновом м/ф «Приключения Марка Твена»/The Adventures of Mark Twain (США, реж. У. Винтон, 1985) Твен — персонаж-рассказчик, а действие его состоит из фрагментов его произведений и в нём фигурируют герои Клеменса.
В пластилиновом м/ф «Приключения Марка Твена»/The Adventures of Mark Twain (США, реж. У. Винтон, 1985) Твен — персонаж-рассказчик, а действие его состоит из фрагментов его произведений и в нём фигурируют герои Клеменса.
Детство Сэмюэля описывается в биографической повести Мириам Мэйсон «Мальчик с великой Миссисипи»/Mark Twain: boy of old Missouri (1942).
В качестве героя Твен (под настоящим именем) появляется во 2-й и 3-й чч. НФ-пенталогии «Мир Реки»/Riverworld Филипа Х. Фармера (подробнее здесь: Создатель Миров): в книгах «Сказочный корабль»/The Fabulous Riverboat (1972) и «Тёмные замыслы»/The Dark Design (1977), Клеменс, возрождённый в Мире Реки вместе с другими умершими в разные времена на Земле людьми, становится исследователем и искателем приключений, и дважды пытается построить пароход, чтобы проплыть на нём до самого истока Реки. (В 2-х канадско-американских экранизациях цикла, в 2003 и 2010 гг., роль Клеменса сыграли актёры К. Дейду и М. Деклин).
В романе Роберта Хайнлайна (подробнее здесь: Философ) «Уплыть за закат: Жизнь и любови Морин Джонсон»/To Sail Beyond the Sunset: The Life and Loves of Maureen Johnson (1987) главная героиня несколько раз упоминает свои встречи с Клеменсом, в том числе приводятся и его слова о комете Галлея.
Дэн Симмонс в романе «Костры Эдема» («Горящий Эдем»)/Fires of Eden (1994) также упоминает Клеменса, используя реальный эпизод его биографии — поездку на Гавайи.
В качестве героя Твен (под настоящим именем) появляется во 2-й и 3-й чч. НФ-пенталогии «Мир Реки»/Riverworld Филипа Х. Фармера (подробнее здесь: Создатель Миров): в книгах «Сказочный корабль»/The Fabulous Riverboat (1972) и «Тёмные замыслы»/The Dark Design (1977), Клеменс, возрождённый в Мире Реки вместе с другими умершими в разные времена на Земле людьми, становится исследователем и искателем приключений, и дважды пытается построить пароход, чтобы проплыть на нём до самого истока Реки. (В 2-х канадско-американских экранизациях цикла, в 2003 и 2010 гг., роль Клеменса сыграли актёры К. Дейду и М. Деклин).
В романе Роберта Хайнлайна (подробнее здесь: Философ) «Уплыть за закат: Жизнь и любови Морин Джонсон»/To Sail Beyond the Sunset: The Life and Loves of Maureen Johnson (1987) главная героиня несколько раз упоминает свои встречи с Клеменсом, в том числе приводятся и его слова о комете Галлея.
Дэн Симмонс в романе «Костры Эдема» («Горящий Эдем»)/Fires of Eden (1994) также упоминает Клеменса, используя реальный эпизод его биографии — поездку на Гавайи.
В повести В.П. Крапивина (подробнее здесь: Рыцарь с Площади Карронад) «Давно закончилась осада…» (2001) описывается встреча главного героя с Клеменсом во время посещения тем Севастополя в 1867 году.
Клеменс фигурирует и в качестве одного из главных персонажей в рассказе Джеффри Лэндиса «Глаза Америки»/The Eyes of America (2004), где описывается выдуманная история борьбы за пост президента США между Томасом Эдисоном и Уильямом Брайаном (упомянут и Н. Тесла).
В романе Сергея Лукьяненко «Порог» (2019) в честь писателя назван межпланетный корабль и его квантовый компьютер с искусственным интеллектом Марк — синтетическая личность с имитацией характера немолодого ироничного мужчины, разговаривающая с экипажем хрипловатым баритоном.
Клеменс фигурирует и в качестве одного из главных персонажей в рассказе Джеффри Лэндиса «Глаза Америки»/The Eyes of America (2004), где описывается выдуманная история борьбы за пост президента США между Томасом Эдисоном и Уильямом Брайаном (упомянут и Н. Тесла).
В романе Сергея Лукьяненко «Порог» (2019) в честь писателя назван межпланетный корабль и его квантовый компьютер с искусственным интеллектом Марк — синтетическая личность с имитацией характера немолодого ироничного мужчины, разговаривающая с экипажем хрипловатым баритоном.
Премия имени Марка Твена
Поскольку Твен был больше известен публике как юморист и сатирик, американский Центр исполнительских искусств им. Джона Кеннеди/The John F. Kennedy Center for the Performing Arts в 1998 году учредил ежегодную «Премию Марка Твена за американский юмор»/Mark Twain Prize for American Humor — награду, вручаемую людям, оказавшим «влияние на американское общество подобно Марку Твену» в качестве сатирика или комментатора. Обладателями приза в разные годы были: Вупи Голдберг (2001), Стив Мартин (2005), Джордж Карлин (2008), Уилл Феррелл (2011), Эдди Мерфи (2015), Билл Мюррей (2016), Дэвид Леттерман (2017).
Статуэткой приза является копия бюста Твена, созданная скульптором К. Герхардтом в 1884 году.
Поскольку Твен был больше известен публике как юморист и сатирик, американский Центр исполнительских искусств им. Джона Кеннеди/The John F. Kennedy Center for the Performing Arts в 1998 году учредил ежегодную «Премию Марка Твена за американский юмор»/Mark Twain Prize for American Humor — награду, вручаемую людям, оказавшим «влияние на американское общество подобно Марку Твену» в качестве сатирика или комментатора. Обладателями приза в разные годы были: Вупи Голдберг (2001), Стив Мартин (2005), Джордж Карлин (2008), Уилл Феррелл (2011), Эдди Мерфи (2015), Билл Мюррей (2016), Дэвид Леттерман (2017).
Статуэткой приза является копия бюста Твена, созданная скульптором К. Герхардтом в 1884 году.
В 2008 году и в России на собрании инициативного совета СП России, в рамках сотрудничества с Центром им. Д. Кеннеди, была учреждена «Премия имени Марка Твена». Цели Премии — выявление, популяризация и материальная поддержка русскоязычных писателей, создающих приключенческую литературу в жанрах флэш-фикшн, нон-фикшн, новелла, детектив.
Существует так же «Премия Марка Твена читателей»/Mark Twain Readers Award, или просто «Премия Марка Твена» — награда за детские книги, ежегодно присуждаемая книге, выбранной голосованием школьников штата Миссури из списка, подготовленного библиотекарями и читателями-добровольцами. В настоящее время, это одна из 4-х наград Ассоциации школьных библиотекарей Миссури (MASL) для читателей, присуждаемая школьниками с 4-го по 6-й классов.
Существует так же «Премия Марка Твена читателей»/Mark Twain Readers Award, или просто «Премия Марка Твена» — награда за детские книги, ежегодно присуждаемая книге, выбранной голосованием школьников штата Миссури из списка, подготовленного библиотекарями и читателями-добровольцами. В настоящее время, это одна из 4-х наград Ассоциации школьных библиотекарей Миссури (MASL) для читателей, присуждаемая школьниками с 4-го по 6-й классов.
Премии и награды М. Твена:
2015 — «100 лучших книг, написанных на английском языке»/The Guardian's 100 Best Novels Written in English — список книг, когда-либо написанных на английском, отобранных для газеты The Guardian британским писателем и редактором Р. Маккрамом. Отбор книг занял 2 года и был опубликован в сентябре 2015 г. Все произведения в рейтинге располагаются в хронологическом порядке. Перечень охватывает период с 1678 по 2000 гг.: — «Приключения Гекльберри Финна»/Adventures of Huckleberry Finn (1884);
Почётный доктор Йельского университета (американский исследовательский университет Лиги плюща в Нью-Хейвене, Коннектикут)/h.c. of Yale University (YU).
2015 — «100 лучших книг, написанных на английском языке»/The Guardian's 100 Best Novels Written in English — список книг, когда-либо написанных на английском, отобранных для газеты The Guardian британским писателем и редактором Р. Маккрамом. Отбор книг занял 2 года и был опубликован в сентябре 2015 г. Все произведения в рейтинге располагаются в хронологическом порядке. Перечень охватывает период с 1678 по 2000 гг.: — «Приключения Гекльберри Финна»/Adventures of Huckleberry Finn (1884);
Почётный доктор Йельского университета (американский исследовательский университет Лиги плюща в Нью-Хейвене, Коннектикут)/h.c. of Yale University (YU).
Библиография:
«Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (сборник рассказов, 1867), «История Мэйми Грант, девочки-миссионера» (1868), «Простаки за границей, или Путь новых паломников» (1869), «Закалённые» (1871, русский перевод «Налегке», 1959)«Позолоченный век» (совместно с Ч. Д. Уорнером, 1873), «Старые и новые очерки» (1875), «Старые времена на Миссисипи» (сб. рассказов, 1875), «Приключения Тома Сойера» (1876), «Пешком по Европе» (1880), «Принц и нищий» (1881), «Жизнь на Миссисипи» (1883), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Рыцари труда» — новая династия» (1886), «Письмо ангела-хранителя» (1887, опубликовано в 1946), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889), «Дневник Адама» (1893), «Простофиля Вильсон» (1894), «Том Сойер за границей» (1894), «Том Сойер — сыщик» (1896), «Личные воспоминания о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, её пажа и секретаря» (1896; кл. пер. З. Александровой, пер. И. Семежона, Н. Тимофеевой, «Школьная горка», 1898, не завершена), «Человек, который совратил Гедлиберг» (1900), «Рассказ собаки» (1903), «Сделка с Сатаной» (1904), «Дневник Евы» (1905), «Три тысячи лет среди микробов (Жизнеописание микроба с примечаниями, сделанными той же рукой семь тысяч лет спустя). Перевод с микробского Марка Твена. 1905 г.» (1905), «Письма с Земли» (1909), «Таинственный незнакомец. Старинная рукопись, найденная в кувшине. Вольный перевод из кувшина» (1902-08, не завершена, 1907), «Христианская наука»/Christian Science (док. произведение, 1907), «A Horse’s Tale» (1907), «Is Shakespeare Dead?» (док., 1924), «Mark Twain’s Autobiography» (главы из автобиографии, опубликованы в 1967), «Tom Sawyer’s Conspiracy» (опубликована после смерти).
Собрания сочинений на русском:
Марк Твен. С/с в 11 тт. (СПб.: Тип. Бр. Пантелеевых, 1896-99): 1: «Американский претендент» (юмористические очерки и рассказы); 2: «Янки при дворе короля Артура»; 3: «Похождения Тома Соуэра», «Том Соуэр за границей»; 4: «Жизнь на Миссисипи»; 5: «Приключения Финна Геккльберри, товарища Тома Соуэра»; 6: «Прогулка за границей»; 7: «Принц и нищий, Сыскные подвиги Тома Соуэра в передаче Гекка Финна»; 8: «Рассказы»; 9: «Простодушные у себя дома и заграницею»; 10: «Простодушные у себя дома и заграницею (заключение)»; 11: «Вильсон Мякинная голова» из «Новых странствований вокруг света»;
Марк Твен. С/с в 12 тт. (М.: ГИХЛ, 1959-61): 1: «Простаки за границей, или путь новых паломников», 2: «Налегке», 3: «Позолоченный век», 4: «Приключения Тома Сойера, Жизнь на Миссисипи», 5: «Пешком по Европе. Принц и нищий», 6: «Приключения Гекльберри Финна. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, 7: «Американский претендент. Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон», 8: «Личные воспоминания о Жанне Д`Арк», 9: «По экватору. Таинственный незнакомец», 10: «Рассказы. Очерки. Публицистика» (1863-1893), 11: «Рассказы. Очерки. Публицистика» (1894-1909), 12:. «Из «Автобиографии». Из «Записных книжек»»;
Марк Твен. С/с в 8 тт. (М.: «Правда», серия «Библиотека „Огонёк“, 1980);
Марк Твен. С/с в 8 тт. (М.: «Голос», «Глагол», 1994);
Марк Твен. С/с в 18 тт. (М.: «Терра», 2002).
«Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (сборник рассказов, 1867), «История Мэйми Грант, девочки-миссионера» (1868), «Простаки за границей, или Путь новых паломников» (1869), «Закалённые» (1871, русский перевод «Налегке», 1959)«Позолоченный век» (совместно с Ч. Д. Уорнером, 1873), «Старые и новые очерки» (1875), «Старые времена на Миссисипи» (сб. рассказов, 1875), «Приключения Тома Сойера» (1876), «Пешком по Европе» (1880), «Принц и нищий» (1881), «Жизнь на Миссисипи» (1883), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Рыцари труда» — новая династия» (1886), «Письмо ангела-хранителя» (1887, опубликовано в 1946), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889), «Дневник Адама» (1893), «Простофиля Вильсон» (1894), «Том Сойер за границей» (1894), «Том Сойер — сыщик» (1896), «Личные воспоминания о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, её пажа и секретаря» (1896; кл. пер. З. Александровой, пер. И. Семежона, Н. Тимофеевой, «Школьная горка», 1898, не завершена), «Человек, который совратил Гедлиберг» (1900), «Рассказ собаки» (1903), «Сделка с Сатаной» (1904), «Дневник Евы» (1905), «Три тысячи лет среди микробов (Жизнеописание микроба с примечаниями, сделанными той же рукой семь тысяч лет спустя). Перевод с микробского Марка Твена. 1905 г.» (1905), «Письма с Земли» (1909), «Таинственный незнакомец. Старинная рукопись, найденная в кувшине. Вольный перевод из кувшина» (1902-08, не завершена, 1907), «Христианская наука»/Christian Science (док. произведение, 1907), «A Horse’s Tale» (1907), «Is Shakespeare Dead?» (док., 1924), «Mark Twain’s Autobiography» (главы из автобиографии, опубликованы в 1967), «Tom Sawyer’s Conspiracy» (опубликована после смерти).
Собрания сочинений на русском:
Марк Твен. С/с в 11 тт. (СПб.: Тип. Бр. Пантелеевых, 1896-99): 1: «Американский претендент» (юмористические очерки и рассказы); 2: «Янки при дворе короля Артура»; 3: «Похождения Тома Соуэра», «Том Соуэр за границей»; 4: «Жизнь на Миссисипи»; 5: «Приключения Финна Геккльберри, товарища Тома Соуэра»; 6: «Прогулка за границей»; 7: «Принц и нищий, Сыскные подвиги Тома Соуэра в передаче Гекка Финна»; 8: «Рассказы»; 9: «Простодушные у себя дома и заграницею»; 10: «Простодушные у себя дома и заграницею (заключение)»; 11: «Вильсон Мякинная голова» из «Новых странствований вокруг света»;
Марк Твен. С/с в 12 тт. (М.: ГИХЛ, 1959-61): 1: «Простаки за границей, или путь новых паломников», 2: «Налегке», 3: «Позолоченный век», 4: «Приключения Тома Сойера, Жизнь на Миссисипи», 5: «Пешком по Европе. Принц и нищий», 6: «Приключения Гекльберри Финна. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, 7: «Американский претендент. Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон», 8: «Личные воспоминания о Жанне Д`Арк», 9: «По экватору. Таинственный незнакомец», 10: «Рассказы. Очерки. Публицистика» (1863-1893), 11: «Рассказы. Очерки. Публицистика» (1894-1909), 12:. «Из «Автобиографии». Из «Записных книжек»»;
Марк Твен. С/с в 8 тт. (М.: «Правда», серия «Библиотека „Огонёк“, 1980);
Марк Твен. С/с в 8 тт. (М.: «Голос», «Глагол», 1994);
Марк Твен. С/с в 18 тт. (М.: «Терра», 2002).
Экранизации:
«Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. У. Тейлор, 1920), «Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. Н. Торог, 1931), «Том Сойер» (СССР, «Киевская киностудия», реж. Г. Затворницкий, Л. Френкель, 1936), «Принц и нищий»/The Prince and the Pauper (США, реж. У. Кили, У. Дитерле, 1937), «Приключения Гекльберри Финна»/The Adventures of Huckleberry Finn (США, реж. Р. Торп 1939) , «Принц и нищий» (СССР, «Союздетфильм» (Сталинабад), реж. Э. Гарин, Х. Локшина, 1943) , «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»/The Million Pound Note (Великобритания, реж. Р. Ним, 1954), «Принц и нищий» (СССР, «Ленфильм, Объединение телевизионных фильмов», реж. В. Гаузнер, 1972), «Совсем пропащий» (СССР, «Мосфильм», реж. Г. Данелия, 1973), «Том Сойер»/Tom Sawyer (США, реж. Д. Тейлор, 1973), «Гекльберри Финн и его друзья»/Huckleberry Finn and His Friends (т/с, Канада-ФРГ, реж. Д.С. Уильямс, М. Берри, К. Джабенвиль, Дж. Хайвли, 1979-80), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (3 с., СССР, «Одесская киностудия», реж. С. Говорухин, 1981), «Укрощение велосипеда» (м/ф, СССР, ТО «Экран», реж. Р. Страутмане, 1982), «Новые приключения янки при дворе короля Артура. Фантазии на тему Марка Твена» (СССР, к/с им. А. Довженко, реж. В. Гресь, 1988), «Филипп Траум» («Хроника сатаны-младшего») (2 с., СССР-ЧССР, реж. И. Масленников, 1989), «Хак и король червей» («Гек и червовый король»)/Huck And The King Of Hearts (США, реж. М. Койш,1993), «Волшебное приключение Эвы»/Ava's Magical Adventure (США, реж. П. Демпси, Р. Паркер, 1994), «Миллион для Хуана»/A Million to Juan (США, реж. П. Родригес, 1994), «Том и Гек»/Tom and Huck (США, реж. П. Хьюитт, 1995), «Рыцарь Камелота»/A Knight in Camelot (США, реж. Р. Янг, 1998), «Том Сойер»/Tom Sawyer (м/ф, США, MGM, реж. Ф. Мендез, П. Сабелла, 2000), «Том Сойер»/Tom Sawyer (Германия, реж. Г. Хунтгебурт, 2011), «Банда грабителей»/Band of Robbers (США, реж. Адам и Аарон Ни, 2015)
«Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. У. Тейлор, 1920), «Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. Н. Торог, 1931), «Том Сойер» (СССР, «Киевская киностудия», реж. Г. Затворницкий, Л. Френкель, 1936), «Принц и нищий»/The Prince and the Pauper (США, реж. У. Кили, У. Дитерле, 1937), «Приключения Гекльберри Финна»/The Adventures of Huckleberry Finn (США, реж. Р. Торп 1939) , «Принц и нищий» (СССР, «Союздетфильм» (Сталинабад), реж. Э. Гарин, Х. Локшина, 1943) , «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»/The Million Pound Note (Великобритания, реж. Р. Ним, 1954), «Принц и нищий» (СССР, «Ленфильм, Объединение телевизионных фильмов», реж. В. Гаузнер, 1972), «Совсем пропащий» (СССР, «Мосфильм», реж. Г. Данелия, 1973), «Том Сойер»/Tom Sawyer (США, реж. Д. Тейлор, 1973), «Гекльберри Финн и его друзья»/Huckleberry Finn and His Friends (т/с, Канада-ФРГ, реж. Д.С. Уильямс, М. Берри, К. Джабенвиль, Дж. Хайвли, 1979-80), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (3 с., СССР, «Одесская киностудия», реж. С. Говорухин, 1981), «Укрощение велосипеда» (м/ф, СССР, ТО «Экран», реж. Р. Страутмане, 1982), «Новые приключения янки при дворе короля Артура. Фантазии на тему Марка Твена» (СССР, к/с им. А. Довженко, реж. В. Гресь, 1988), «Филипп Траум» («Хроника сатаны-младшего») (2 с., СССР-ЧССР, реж. И. Масленников, 1989), «Хак и король червей» («Гек и червовый король»)/Huck And The King Of Hearts (США, реж. М. Койш,1993), «Волшебное приключение Эвы»/Ava's Magical Adventure (США, реж. П. Демпси, Р. Паркер, 1994), «Миллион для Хуана»/A Million to Juan (США, реж. П. Родригес, 1994), «Том и Гек»/Tom and Huck (США, реж. П. Хьюитт, 1995), «Рыцарь Камелота»/A Knight in Camelot (США, реж. Р. Янг, 1998), «Том Сойер»/Tom Sawyer (м/ф, США, MGM, реж. Ф. Мендез, П. Сабелла, 2000), «Том Сойер»/Tom Sawyer (Германия, реж. Г. Хунтгебурт, 2011), «Банда грабителей»/Band of Robbers (США, реж. Адам и Аарон Ни, 2015)
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/berech_rech/mark-tven--eto-ne-imia-uznala-skrytyi-smysl-etih-slov-i-misticheskuiu-istoriiu-smerti-pisatelia-5f8c68324ab7c3765af6fb9b?&utm_campaign=dbr
https://biographe.ru/znamenitosti/mark-tven/
https://fantlab.ru/autor1540
https://kulturologia.ru/blogs/041120/48045/
https://konkursy.pishi.pro/vse-literaturnye-konkursy/premiya-marka-tvena-obyavlyaet-priem-zayavok-v-2020-godu-29375.html
https://ru.qaz.wiki/wiki/Mark_Twain_Readers_Award
http://mark-twain.ru/pamyat/parohod-mark-tven-na-reke-missisipi
https://zen.yandex.ru/media/id/5f6aebe7433638614ca71425/14-maloizvestnyh-faktov-iz-jizni-marka-tvena-5f96a31a24d0d15a6685f2b5
https://stoneforest.ru/look/culture/books/mark-tven/
https://zen.yandex.ru/media/berech_rech/mark-tven--eto-ne-imia-uznala-skrytyi-smysl-etih-slov-i-misticheskuiu-istoriiu-smerti-pisatelia-5f8c68324ab7c3765af6fb9b?&utm_campaign=dbr
https://biographe.ru/znamenitosti/mark-tven/
https://fantlab.ru/autor1540
https://kulturologia.ru/blogs/041120/48045/
https://konkursy.pishi.pro/vse-literaturnye-konkursy/premiya-marka-tvena-obyavlyaet-priem-zayavok-v-2020-godu-29375.html
https://ru.qaz.wiki/wiki/Mark_Twain_Readers_Award
http://mark-twain.ru/pamyat/parohod-mark-tven-na-reke-missisipi
https://zen.yandex.ru/media/id/5f6aebe7433638614ca71425/14-maloizvestnyh-faktov-iz-jizni-marka-tvena-5f96a31a24d0d15a6685f2b5
https://stoneforest.ru/look/culture/books/mark-tven/
Авторский пост
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