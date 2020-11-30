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Янки с Миссисипи

Янки с Миссисипи (55 фото + 1 тянучка + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2020 01:20
Метки: даты   литература   юбилеи   
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185 лет назад родился Марк Твен

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Метки: даты   литература   юбилеи   
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−187
Васек повесил трубача 5 часов назад
Автор забыл упомянуть, что Твен один из организаторов "Общества друзей русской свободы", которое (общество) занималось идеологической и финансовой поддержкой разной революционно-террористической сволочи, и было направленно на уничтожение России.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Янки при дворе короля Артура, похоже, вообще самая первая книга про "попаданца".
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Бу Час назад
Спасибо.
Очень познавательно
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Прекрасная вещь у него: Путешествие капитана Стормфилда в рай! Церковники кипятком пИсали! Самое смешное, что отрывки из книги были в России опубликованы в церковном журнале!
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