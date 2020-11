Янки с Миссисипи

Экранизации:

«Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. У. Тейлор, 1920), «Гекльберри Финн»/Huckleberry Finn (США, реж. Н. Торог, 1931), «Том Сойер» (СССР, «Киевская киностудия», реж. Г. Затворницкий, Л. Френкель, 1936), «Принц и нищий»/The Prince and the Pauper (США, реж. У. Кили, У. Дитерле, 1937), «Приключения Гекльберри Финна»/The Adventures of Huckleberry Finn (США, реж. Р. Торп 1939) , «Принц и нищий» (СССР, «Союздетфильм» (Сталинабад), реж. Э. Гарин, Х. Локшина, 1943) , «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»/The Million Pound Note (Великобритания, реж. Р. Ним, 1954), «Принц и нищий» (СССР, «Ленфильм, Объединение телевизионных фильмов», реж. В. Гаузнер, 1972), «Совсем пропащий» (СССР, «Мосфильм», реж. Г. Данелия, 1973), «Том Сойер»/Tom Sawyer (США, реж. Д. Тейлор, 1973), «Гекльберри Финн и его друзья»/Huckleberry Finn and His Friends (т/с, Канада-ФРГ, реж. Д.С. Уильямс, М. Берри, К. Джабенвиль, Дж. Хайвли, 1979-80), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (3 с., СССР, «Одесская киностудия», реж. С. Говорухин, 1981), «Укрощение велосипеда» (м/ф, СССР, ТО «Экран», реж. Р. Страутмане, 1982), «Новые приключения янки при дворе короля Артура. Фантазии на тему Марка Твена» (СССР, к/с им. А. Довженко, реж. В. Гресь, 1988), «Филипп Траум» («Хроника сатаны-младшего») (2 с., СССР-ЧССР, реж. И. Масленников, 1989), «Хак и король червей» («Гек и червовый король»)/Huck And The King Of Hearts (США, реж. М. Койш,1993), «Волшебное приключение Эвы»/Ava's Magical Adventure (США, реж. П. Демпси, Р. Паркер, 1994), «Миллион для Хуана»/A Million to Juan (США, реж. П. Родригес, 1994), «Том и Гек»/Tom and Huck (США, реж. П. Хьюитт, 1995), «Рыцарь Камелота»/A Knight in Camelot (США, реж. Р. Янг, 1998), «Том Сойер»/Tom Sawyer (м/ф, США, MGM, реж. Ф. Мендез, П. Сабелла, 2000), «Том Сойер»/Tom Sawyer (Германия, реж. Г. Хунтгебурт, 2011), «Банда грабителей»/Band of Robbers (США, реж. Адам и Аарон Ни, 2015)