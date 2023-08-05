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Золото Сталина: сколько драгметалла оставил в казне вождь после смерти

Золото Сталина: сколько драгметалла оставил в казне вождь после смерти

Автор:
05 августа 2023 01:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Керенский   Драгметаллы   Октябрьская революция   СССР   владимир ленин   вторая мировая война   золото   золотой запас   иосиф сталин   казна   
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Не зря ведь его называли главным архитектором и казначеем страны - и в этом легко убедиться.

В 1917 году случилась февральская революция и Российская Империя перестала существовать. На смену царю пришло Временное правительство - история показывает, что с управлением страной оно не справилось. Не было внятности, решительности, быстрых и чётких действий. Поэтому грянула новая революция - Октябрьская. К власти пришли большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Какое наследство им досталось?

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Уставшее и деморализованное население - Первая Мировая выпила из людей все соки. Крайне низкая промышленная база. Угроза голода в масштабах страны и разворованная казна: после Николая II осталась 1000 тонн золота, после Временного правительства - 500 тонн. Остальное вывезли за границу.

После тяжелейшей Гражданской войны, страна стала постепенно восстанавливаться. Часть необходимой техники, продуктов и прочего стали закупать за рубежом. Там быстро поняли, что к чему и резко задрали цены. Например, 60 паровозов закупили у Англии и Швеции за 120 тонн золота. Сумма космическая, но делать было нечего. А с учётом других расходов, золотой запас стремительно таял

В 1931 году власти создали Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР» («Торгсин»). В каждой из торговых точек сети можно было обменять золото, серебро или антиквариат и получить взамен потребительские товары. Понятно, что не хлеб с маслом - это был магазин для обеспеченных, поэтому - деликатесы, дорогой иностранный алкоголь и прочие радости жизни. Это была временная мера, лишь для скорейшего пополнения казны. И она сработала - в первый же год она получила 22 тонны золота, а в 1933 - уже 45 тонн благородного металла.

Товарищ Сталин отлично понимал, что на масштабную индустриализацию нужны огромные деньги. Так что практичный и дальновидный руководитель убрал все преграды и разрешил свободную добычу золота. И вскоре количество золотодобытчиков в СССР достигло 120. Через какое-то время, добыча драгметалла достигла уровня в 320 000 тонн в год. На индустриализацию шли и другие деньги: от продажи леса, зерна, пушнины и других ресурсов. Но золото сыграло огромную роль в развитии советской промышленности и победе во Второй Мировой войне. Кстати, в 1941 году, в казне было 2 800 тонн драгметалла.

После победы, Сталину удалось восстановить страну, построить десятки предприятий, создать ещё больше рабочих мест и отменить карточки на еду. Естественно, казна от этого серьёзно уменьшилась. Но как только стало чуть полегче, Иосиф Виссарионович начал вновь “пополнять кубышку”. И на момент его смерти в казне было 2 500 тонн золота.

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Метки: Александр Керенский   Драгметаллы   Октябрьская революция   СССР   владимир ленин   вторая мировая война   золото   золотой запас   иосиф сталин   казна   
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2k
Rulzen 2 часа назад
Без такой таблички пост неполноценен
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Дмитрий 55 минут назад
Через какое-то время, добыча драгметалла достигла уровня в 320 000 тонн в год.

320 килограмм в год.
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Трям 2 часа назад
Заголовок такой же уйэбанский как и сам пост!
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