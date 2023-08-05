Золото Сталина: сколько драгметалла оставил в казне вождь после смерти

После тяжелейшей Гражданской войны, страна стала постепенно восстанавливаться. Часть необходимой техники, продуктов и прочего стали закупать за рубежом. Там быстро поняли, что к чему и резко задрали цены. Например, 60 паровозов закупили у Англии и Швеции за 120 тонн золота. Сумма космическая, но делать было нечего. А с учётом других расходов, золотой запас стремительно таял

В 1931 году власти создали Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР» («Торгсин»). В каждой из торговых точек сети можно было обменять золото, серебро или антиквариат и получить взамен потребительские товары. Понятно, что не хлеб с маслом - это был магазин для обеспеченных, поэтому - деликатесы, дорогой иностранный алкоголь и прочие радости жизни. Это была временная мера, лишь для скорейшего пополнения казны. И она сработала - в первый же год она получила 22 тонны золота, а в 1933 - уже 45 тонн благородного металла.