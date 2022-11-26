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Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше

Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше

Автор:
26 ноября 2022 11:56
Сообщество : Кино
Метки: Пуаро   актер   интересное   кино   лучшие фильмы   роль   фильм   эркюль пуаро   
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Актер Дэвид Суше почти 25 лет гениально воплощал детектива Эркюля Пуаро в телесериале "Пуаро Агаты Кристи". Ему удалось создать столь точный и достоверный образ, что его сложно представить в другой роли. На самом деле Дэвид Суше и сейчас с большим успехом продолжает свою кинокарьеру и выступает на сцене театра.

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Дэвид Суше родился 2 мая 1946 года в Лондоне, его отец был врачом, а мать — театральной актрисой. Отец хотел, чтобы дети пошли по его стопам — в медицину. В итоге врачом стал только младший из трех братьев, старший — известным журналистом, ну а средний — Дэвид — пошел по стопам матери.


Дэвид с братьями учились в школе-интернате Grenham House. Мальчики изнывали там от тоски, грызть гранит науки им было не по душе. «Только гандбол, теннис и регби не давали нам окончательно впасть в уныние», — вспоминал годы спустя актер. Мальчик часто бывал с мамой в театре, и все увиденное его завораживало. В первый раз он вышел на сцену в пятилетнем возрасте.

Окончив театральную академию, Дэвид Суше стал актером Watermill Theatre. Зрители называли его игру гениальной. Талант позволил ему войти в труппу «Королевской шекспировской компании» (состоит в ней и поныне).

Его дебютом на сцене театра стала постановка «Ромео и Джульетта», где ему досталась роль Меркуцио. Играл Суше и на Бродвее. За роль Сальери его выдвинули на премию Лоуренса Оливье. Всего в театре актер исполнил более полусотни ролей.


С середины 1960-х годов Дэвид Суше периодически начал появляться на телевидении, но в проходных ролях. Однако его великолепные работы в театре все же привели к тому, что вскоре и в кино актеру стали поступать достойные предложения. Одно из них можно назвать судьбоносным – Суше предложили роль в экранизации романа Агаты Кристи «Ужин для тринадцати». Он согласился и блестяще сыграл… инспектора лондонской полиции Джеппа.

Дело в том, что с конца 1970-х годов компания EMI Films Ltd выпускала полнометражные экранизации английской писательницы, в которых роль Эркюля Пуаро вплоть до 1988 года играл английский актер Питер Устинов. Именно он рассмотрел в Дэвиде Суше идеального исполнителя роли Пуаро в готовящемся сериале, который должен был переосмыслить героя.

Примечательно, что сам Дэвид Суше считает роль инспектора Джеппа самой неудачной в своей карьере.

В 1988 году продюсер Брайан Истмэн приступил к поиску актеров для сериала об Эркюле Пуаро. Над проектом работала также дочь Агаты Кристи Розалинда Хикс. Истмэн видел в главной роли только Дэвида Суше, с которым был давно знаком. Однако, сделав актеру предложение, получил в ответ волну негодования: Суше тогда считал себя прежде всего театральным актером, и участие в сериале его не вдохновляло.. Но после непродолжительных уговоров согласился, и не зря: критики и зрители назвали его Эркюля Пуаро лучшим в мире.

Дэвид Суше подошел к подготовке к роли с особой тщательностью. Он прочел все произведения о персонаже, сделал список с его характеристиками, запротоколировав все — от манер говорить до черт характера. Актер изучил историю Бельгии, нанял репетиторов, чтобы те научили говорить с нужным акцентом. Особое внимание Суше уделил походке своего героя, который передвигался короткими и быстрыми шагами. Чтобы добиться мастерства в движениях, актер зажимал меж бедер монету и шел так, чтобы ее не уронить.

Перед началом съемок очередного эпизода Дэвид Суше на несколько дней перевоплощался в образ, разговаривая и действуя как Пуаро даже дома. Актер отмечал, что у него во многом непростой характер, такой же педантичный, как и у его персонажа.

Сериал адаптировал абсолютно все рассказы Агаты Кристи и закончился только в 2013 году. В экранизации романа «Занавес» 67-летний Дэвид Суше исполнил роль бельгийского детектива в последний раз. Пуаро умер, актер попрощался со зрителями.

Дэвид Суше сказал, что со смертью своего героя потерял по-настоящему близкого человека.

В интервью актер признавался, что его жене было непросто находиться с ним долгие годы. Но ее любовь стерла все шероховатости. Дэвид Суше и театральная актриса Шейла Феррис поженились в 1976-м через четыре года после начала их романа. Дэвид влюбился в девушку с первого взгляда, и ему стоило немалых усилий уговорить ее на первое свидание.

У супругов есть 41-летний сын Роберт и 39-летняя дочь Кэтрин. В 2015-м у актера родился внук Тодд, но счастье омрачила болезнь мальчика. У малыша диагностировали неизлечимый туберозный склероз.


Актер входит в ассоциацию помощи больным с этим диагнозом. «Лекарства, способные облегчить состояние пациента, есть, но их не получить бесплатно, — рассказывал актер. — Находится миллион поводов для отказа, а лечение нужно начинать как можно раньше. Люди, не имеющие возможности заплатить высокую цену за препараты, становятся жертвами царящих в страховой медицине бардака и некомпетентности».

Дэвиду Суше в 2022 году исполнилось 76 лет. Он по-прежнему востребованный актер. За последнее десятилетие зрители увидели множество сериалов и фильмов с его участием. И, конечно, он, как и раньше, радует театралов своими работами.

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Метки: Пуаро   актер   интересное   кино   лучшие фильмы   роль   фильм   эркюль пуаро   
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Cornho 55 минут назад
Как Шерлок Холмс железно ассоциируется с Василием Ливановым, так Эркюль Пуаро с Дэвидом Суше. Он и только он! Прекрасный актёр и прекрасный фильм!
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