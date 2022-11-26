Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше

Дэвид Суше родился 2 мая 1946 года в Лондоне, его отец был врачом, а мать — театральной актрисой. Отец хотел, чтобы дети пошли по его стопам — в медицину. В итоге врачом стал только младший из трех братьев, старший — известным журналистом, ну а средний — Дэвид — пошел по стопам матери.





Дэвид с братьями учились в школе-интернате Grenham House. Мальчики изнывали там от тоски, грызть гранит науки им было не по душе. «Только гандбол, теннис и регби не давали нам окончательно впасть в уныние», — вспоминал годы спустя актер. Мальчик часто бывал с мамой в театре, и все увиденное его завораживало. В первый раз он вышел на сцену в пятилетнем возрасте.