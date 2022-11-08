Главные злодеи Голливуда, которыми мы восхищались

Помните знаменитую цитату: хорошими делами прославиться нельзя? Вот и эти актеры сделали себя имя в весьма специфическом амплуа. Благодаря своеобразной внешности, а порой и выдающимся физическим данным, большую часть кинокарьеры они играли плохих парней. И надо отдать им должное, делали это мастерски. Многие из них просто восхищали своей игрой.
Дэнни Трехо
Троюродный брат режиссера Роберта Родригеса – не только плохой парень в кино. Он был таким и по жизни. Вдоволь похулиганил в юности и за свои проделки не раз оказывался за решеткой. В местах лишения свободы он провел 11 лет. А в 1985 году парня с колоритной внешностью заметил режиссер Андрей Кончаловский и пригласил его в свой захватывающий триллер «Поезд-беглец». Так стартовала карьера Трехо в кино.
Востребованность актера колоссальная – за его плечами более четырехсот (!) проектов. Играет он, в основном, отрицательных персонажей. А наибольшую известность получил в фильмах Родригеса. С этим брутальным парнем шутки плохи и на экране, и в реальной жизни.
Брайан Томпсон
В силу его оригинальной внешности этому брутальному артисту на роду было написано играть злодеев. В 80-х годах он крепко отхватывал от всех главных героев боевиков. С ним жестко разобрался Терминатор. Ему противостоял лейтенант полиции Марион Кобретти. А Ван Дамм отработал на нем свой коронный удар ногой. Однако самый мощный злодей в исполнении Томпсона получился во второй части экранизации одноименной видеоигры «Смертельная битва». Это император Шао Кан.
Генри Сильва
Если в фильме появлялся этот актер, то можно было не сомневаться: перед нами абсолютный злодей. Этот американский актер итальянского происхождения начинал свою карьеру еще в 50-х годах. В молодости играл индейцев. Зато в зрелом возрасте радикально сменил амплуа. Гангстеры, мафиози, коррумпированные политики – во всех этих образах артист был до жути убедителен. Его плохих парней способен был одолеть далеко не каждый. На экране с Генри Сильвой бились Стивен Сигал, Чак Норрис, Фрэнк Загарино и другие герои боевиков 80-х. И даже Жан-Поль Бельмондо с ним тоже мерился силой. А в сентябре 2022 года Генри Сильвы не стало. Актер дожил до 95 лет.
Малкольм МакДауэлл
Британский актер построил отличную карьеру в Голливуде. Но прославился, в основном, резко отрицательными персонажами. Порой, до неприличия жестокими. Чего стоит один лишь Калигула из одноименного фильма Тинто Брасса. Актер часто воплощает на экране маньяков, психопатов и прочих больных на голову личностей. А вот положительных героев в его фильмографии очень немного. МакДауэллу скоро стукнет 80 лет, а он и не думает уходить на пенсию. Играет в кино даже больше, чем в молодые годы.
Билли Зейн
Этого актера с мощнейшим отрицательным обаянием многие из нас наверняка запомнили по триллеру «Мертвый штиль», ужастику «Байки из склепа: Демон ночи», фантастическому сериалу «Зачарованные». А уж когда он сыграл в «Титанике» Джеймса Кэмерона, то навсегда вписал свое имя в историю кино. Его богатей Каледон Хокли получился восхитительно мерзким. Сегодня актер по-прежнему нарасхват и может сниматься в нескольких фильмах одновременно.
Лэнс Хенриксен
Старый приятель режиссера Джеймса Кэмерона начал пробивать себе дорогу в Голливуде еще в 70-х годах. За почти пятьдесят лет работы на фабрике грез он сыграл множество отрицательных ролей. Плохие парни – привычное амплуа этого актера. Весной 2022-го ему исполнилось 82 года. Но, несмотря на почтенный возраст, Хенриксен снимается до сих пор. Самый запоминающийся злодей в его исполнении – Эмиль Фушон из классического боевика Джона Ву «Трудная мишень». Сам Жан-Клод Ван Дамм одолел его с трудом.
Вернон Уэллс
До своей голливудской карьеры он перепробовал массу разных профессий. Играл в рок-группе, работал в каменоломне, трудился продавцом. А потом стал участвовать театральных постановках, сниматься в рекламных роликах. И решил податься в артисты. Имя он себе сделал в типичных для 80-х годов «бэшечках».
Громко заявил о себе в фантастическом боевике Джорджа Миллера «Безумный Макс-2: Воин дороги», сыграв убийцу-байкера Веза. Далее последовали небольшие роли в сериалах. А потом была самая звездная роль Уэллса – Беннет в культовом боевике Марка Лестера «Коммандо». Сегодня в фильмографии актера – более двухсот фильмов. Ему давно перевалило за 70 лет. Но Уэллс по-прежнему в строю. Судя по плотному графику, работой на ближайшие несколько лет он точно обеспечен.
Патрик Килпатрик
Впервые на экране он появился в 1985 году и снимается до сих пор. В его послужном списке – более 150 фильмов и сериалов. С такой специфической внешностью он часто играет брутальных злодеев. С ним сражался Жан-Клод Ван Дамм. Актер пытался противостоять Стивену Сигалу и Арнольду Шварценеггеру. Благодаря высокому росту и крепкому телосложению на экране он всегда выглядит убедительно.
Боло Йен
Многократный обладатель титула «Мистер Гонконг» громко заявил о себе в боевике «Выход дракона», куда попал по протекции Брюса Ли. Роли крепких плохих парней вскоре стали его обычным амплуа. «Кровавый спорт», «Двойной удар», где он хорошенько отделал Ван Дамма – самые известные фильмы с участием мастера боевых искусств.
Были в его карьере и положительные герои. Например, в фильмах «Полицейский 2000 года» и «Сильнейший удар». Однако сам актер признает, что славу ему принесли именно роли злодеев. И ничуть этого не стесняется. Сегодня в силу возраста он уже оставил кинематограф. Занимается тренерской работой. Живет в Калифорнии, руководит спортивными организациями. Не курит и не употребляет алкоголь. И как в молодости каждое утро начинает с двухчасовой тренировки.
Билли Драго
Благодаря своей угрожающей и порочной внешности этот актер идеально смотрелся в роли злодеев. Поклонники шутили, что помнили его даже в тех фильмах, в которых его не было. А там, где он был, не запоминали никого другого. Билли Драго действительно являлся актером с мощнейшей харизмой. Внешне он чем-то напоминал злую пародию на Дэвида Боуи. И пусть фильмы, в которых он играл, не блистали качеством. Зато в них блистал он сам.
За его плечами – более ста работ. Снимался он не только в фильмах, но и в телесериалах. Причем, телевидение прославило его даже больше, чем большое кино. Билли засветился в «Детективном агентстве «Лунный свет», «Секретных материалах», «Крутом Уокере» и даже в «Зачарованных». Забавно, что его демон страха Барбас должен был мелькнуть лишь в одной серии. Но и зрителям, и продюсерам он приглянулся настолько, что регулярно появлялся аж в пяти сезонах.
Один из его немногих положительных героев – стрелок по прозвищу Черная Рука Келли в продолжении культового комедийного ужастика «Дрожь земли 4: Легенда начинается». И даже там актер смотрелся гораздо эффектнее, чем остальные персонажи. К сожалению, новых проектов с этим актером мы больше не увидим. Летом 2019 года Билли Драго не стало. Сказались последствия перенесенного инсульта.
А каких голливудских злодеев знаете вы? Какие эмоции они у вас вызывали?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики
- Почему «Земля Санникова» самый скандальный фильм в истории советского кино
- 50 голливудских фильмов о России
- 12 плохих фильмов с 0% положительных отзывов от критиков
- Как изменились 15 известных французских актёров с тех пор, как они впервые попали на большой экран
По западным меркам, страшнее злодея нет!
Арнольд Вослу тоже кучу злодеев сыграл и это чуть не его амплуа в голливуде.