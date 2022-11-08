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Главные злодеи Голливуда, которыми мы восхищались

Главные злодеи Голливуда, которыми мы восхищались

Автор:
08 ноября 2022 10:21
Сообщество : Кино
Метки: актер   голливуд   злодеи   кино   роль   фильм   фото   
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Помните знаменитую цитату: хорошими делами прославиться нельзя? Вот и эти актеры сделали себя имя в весьма специфическом амплуа. Благодаря своеобразной внешности, а порой и выдающимся физическим данным, большую часть кинокарьеры они играли плохих парней. И надо отдать им должное, делали это мастерски. Многие из них просто восхищали своей игрой.

Дэнни Трехо

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Троюродный брат режиссера Роберта Родригеса – не только плохой парень в кино. Он был таким и по жизни. Вдоволь похулиганил в юности и за свои проделки не раз оказывался за решеткой. В местах лишения свободы он провел 11 лет. А в 1985 году парня с колоритной внешностью заметил режиссер Андрей Кончаловский и пригласил его в свой захватывающий триллер «Поезд-беглец». Так стартовала карьера Трехо в кино.

Востребованность актера колоссальная – за его плечами более четырехсот (!) проектов. Играет он, в основном, отрицательных персонажей. А наибольшую известность получил в фильмах Родригеса. С этим брутальным парнем шутки плохи и на экране, и в реальной жизни.


Брайан Томпсон

В силу его оригинальной внешности этому брутальному артисту на роду было написано играть злодеев. В 80-х годах он крепко отхватывал от всех главных героев боевиков. С ним жестко разобрался Терминатор. Ему противостоял лейтенант полиции Марион Кобретти. А Ван Дамм отработал на нем свой коронный удар ногой. Однако самый мощный злодей в исполнении Томпсона получился во второй части экранизации одноименной видеоигры «Смертельная битва». Это император Шао Кан.


Генри Сильва

Если в фильме появлялся этот актер, то можно было не сомневаться: перед нами абсолютный злодей. Этот американский актер итальянского происхождения начинал свою карьеру еще в 50-х годах. В молодости играл индейцев. Зато в зрелом возрасте радикально сменил амплуа. Гангстеры, мафиози, коррумпированные политики – во всех этих образах артист был до жути убедителен. Его плохих парней способен был одолеть далеко не каждый. На экране с Генри Сильвой бились Стивен Сигал, Чак Норрис, Фрэнк Загарино и другие герои боевиков 80-х. И даже Жан-Поль Бельмондо с ним тоже мерился силой. А в сентябре 2022 года Генри Сильвы не стало. Актер дожил до 95 лет.


Малкольм МакДауэлл

Британский актер построил отличную карьеру в Голливуде. Но прославился, в основном, резко отрицательными персонажами. Порой, до неприличия жестокими. Чего стоит один лишь Калигула из одноименного фильма Тинто Брасса. Актер часто воплощает на экране маньяков, психопатов и прочих больных на голову личностей. А вот положительных героев в его фильмографии очень немного. МакДауэллу скоро стукнет 80 лет, а он и не думает уходить на пенсию. Играет в кино даже больше, чем в молодые годы.


Билли Зейн

Этого актера с мощнейшим отрицательным обаянием многие из нас наверняка запомнили по триллеру «Мертвый штиль», ужастику «Байки из склепа: Демон ночи», фантастическому сериалу «Зачарованные». А уж когда он сыграл в «Титанике» Джеймса Кэмерона, то навсегда вписал свое имя в историю кино. Его богатей Каледон Хокли получился восхитительно мерзким. Сегодня актер по-прежнему нарасхват и может сниматься в нескольких фильмах одновременно.

Лэнс Хенриксен

Старый приятель режиссера Джеймса Кэмерона начал пробивать себе дорогу в Голливуде еще в 70-х годах. За почти пятьдесят лет работы на фабрике грез он сыграл множество отрицательных ролей. Плохие парни – привычное амплуа этого актера. Весной 2022-го ему исполнилось 82 года. Но, несмотря на почтенный возраст, Хенриксен снимается до сих пор. Самый запоминающийся злодей в его исполнении – Эмиль Фушон из классического боевика Джона Ву «Трудная мишень». Сам Жан-Клод Ван Дамм одолел его с трудом.


Вернон Уэллс

До своей голливудской карьеры он перепробовал массу разных профессий. Играл в рок-группе, работал в каменоломне, трудился продавцом. А потом стал участвовать театральных постановках, сниматься в рекламных роликах. И решил податься в артисты. Имя он себе сделал в типичных для 80-х годов «бэшечках».

Громко заявил о себе в фантастическом боевике Джорджа Миллера «Безумный Макс-2: Воин дороги», сыграв убийцу-байкера Веза. Далее последовали небольшие роли в сериалах. А потом была самая звездная роль Уэллса – Беннет в культовом боевике Марка Лестера «Коммандо». Сегодня в фильмографии актера – более двухсот фильмов. Ему давно перевалило за 70 лет. Но Уэллс по-прежнему в строю. Судя по плотному графику, работой на ближайшие несколько лет он точно обеспечен.


Патрик Килпатрик

Впервые на экране он появился в 1985 году и снимается до сих пор. В его послужном списке – более 150 фильмов и сериалов. С такой специфической внешностью он часто играет брутальных злодеев. С ним сражался Жан-Клод Ван Дамм. Актер пытался противостоять Стивену Сигалу и Арнольду Шварценеггеру. Благодаря высокому росту и крепкому телосложению на экране он всегда выглядит убедительно.


Боло Йен

Многократный обладатель титула «Мистер Гонконг» громко заявил о себе в боевике «Выход дракона», куда попал по протекции Брюса Ли. Роли крепких плохих парней вскоре стали его обычным амплуа. «Кровавый спорт», «Двойной удар», где он хорошенько отделал Ван Дамма – самые известные фильмы с участием мастера боевых искусств.

Были в его карьере и положительные герои. Например, в фильмах «Полицейский 2000 года» и «Сильнейший удар». Однако сам актер признает, что славу ему принесли именно роли злодеев. И ничуть этого не стесняется. Сегодня в силу возраста он уже оставил кинематограф. Занимается тренерской работой. Живет в Калифорнии, руководит спортивными организациями. Не курит и не употребляет алкоголь. И как в молодости каждое утро начинает с двухчасовой тренировки.


Билли Драго

Благодаря своей угрожающей и порочной внешности этот актер идеально смотрелся в роли злодеев. Поклонники шутили, что помнили его даже в тех фильмах, в которых его не было. А там, где он был, не запоминали никого другого. Билли Драго действительно являлся актером с мощнейшей харизмой. Внешне он чем-то напоминал злую пародию на Дэвида Боуи. И пусть фильмы, в которых он играл, не блистали качеством. Зато в них блистал он сам.

За его плечами – более ста работ. Снимался он не только в фильмах, но и в телесериалах. Причем, телевидение прославило его даже больше, чем большое кино. Билли засветился в «Детективном агентстве «Лунный свет», «Секретных материалах», «Крутом Уокере» и даже в «Зачарованных». Забавно, что его демон страха Барбас должен был мелькнуть лишь в одной серии. Но и зрителям, и продюсерам он приглянулся настолько, что регулярно появлялся аж в пяти сезонах.

Один из его немногих положительных героев – стрелок по прозвищу Черная Рука Келли в продолжении культового комедийного ужастика «Дрожь земли 4: Легенда начинается». И даже там актер смотрелся гораздо эффектнее, чем остальные персонажи. К сожалению, новых проектов с этим актером мы больше не увидим. Летом 2019 года Билли Драго не стало. Сказались последствия перенесенного инсульта.


А каких голливудских злодеев знаете вы? Какие эмоции они у вас вызывали?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актер   голливуд   злодеи   кино   роль   фильм   фото   
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14  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Главный Злодей моего детства )
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27k
Квантовый переход 14 минут назад
Вот злодеи.А эти просто мимо проходили.
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11k
Сергей 21 минуту назад
А Дольф Лундгрен, вообще иногда русских играл!
По западным меркам, страшнее злодея нет!
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17k
_Tango_ Полчаса назад
С типично злодейской внешностью и харизмой сыграть достаточно просто, а вот попробуй из милой мордашки сделать лицо дьявола. У Тарковского с Тереховой на это ушло ровно пять секунд.
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1k
DDM Полчаса назад
Скорее Шапокляк, чем настоящий злодей, но тем не менее яркий отрицательный персонаж - Сол Гудман он же Чарльз МакГилл
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1k
DDM 38 минут назад
Мистер Уайт, он же Гейзенберг
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1k
DDM 39 минут назад
Густаво Фринг
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4k
Денис Час назад
До чего бесячая сука

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4k
Денис Час назад
Злодеев вам в ленту.
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4k
Frank Borman Час назад
Ну и хари. Что называется, протокольные морды.
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9k
SSD Час назад
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9k
Shtoppi Час назад
А как же он?
Арнольд Вослу тоже кучу злодеев сыграл и это чуть не его амплуа в голливуде.
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20k
Сергей Шишкин Час назад
Вот злодей так злодей, но я им не восхищался.
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Энтони Хопкинс восхищал своей игрой!
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