Главные злодеи Голливуда, которыми мы восхищались

Троюродный брат режиссера Роберта Родригеса – не только плохой парень в кино. Он был таким и по жизни. Вдоволь похулиганил в юности и за свои проделки не раз оказывался за решеткой. В местах лишения свободы он провел 11 лет. А в 1985 году парня с колоритной внешностью заметил режиссер Андрей Кончаловский и пригласил его в свой захватывающий триллер «Поезд-беглец». Так стартовала карьера Трехо в кино.

Востребованность актера колоссальная – за его плечами более четырехсот (!) проектов. Играет он, в основном, отрицательных персонажей. А наибольшую известность получил в фильмах Родригеса. С этим брутальным парнем шутки плохи и на экране, и в реальной жизни.

Брайан Томпсон