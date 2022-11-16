Топ лучших персонажей из сериалов от HBO

За полвека HBO (расшифровывается Home Box Office) выпустил сотни известнейших телевизионных проектов, таких как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов».

Как вы понимаете, персонажей тут прорва и выбрать лучших крайне сложно, поэтому за нас это сделали обозреватели из Variety, которые взяли героев только из завершившихся сериалов.

Демонстрируем вам первые 15 мест из их топа.

15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)