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Топ лучших персонажей из сериалов от HBO

Топ лучших персонажей из сериалов от HBO

Автор:
16 ноября 2022 09:31
Сообщество : Кино
Метки: НВО   актер   кино   персонажи   роль   сериал   топ   фильм   
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Американское издание Variety выпустило топ-50 персонажей из сериалов, выходивших на канале HBO. 8 ноября 2022 года эта телевизионная сеть с аудиторией в 40 миллионов человек по всему миру отметила своё 50-летие.

За полвека HBO (расшифровывается Home Box Office) выпустил сотни известнейших телевизионных проектов, таких как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов».

Как вы понимаете, персонажей тут прорва и выбрать лучших крайне сложно, поэтому за нас это сделали обозреватели из Variety, которые взяли героев только из завершившихся сериалов.

Демонстрируем вам первые 15 мест из их топа.


15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)

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Роли: Ханна Питт / Этель Розенберг / раввин / Ангел Австралии.


14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)

Роль: Эл Сверенджен.


13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

Роль: Серсея Ланнистер.


12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

Роль: Кармела Сопрано.


11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)

Роль: Билл Хенриксон.


10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)

Роль: Валери Чериш.


9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)

Роль: Ларри Сандерс.


8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)

Роль: Селеста Райт.


7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)

Роль: Раст Коул.


6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)

Роль: Арабелла Эссиеду.


5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

Роль: Тирион Ланнистер.


4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)

Роль: Омар Литтл.


3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)

Роль: Селина Майер.


2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)

Роль: Нора Дёрст.


1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

Роль: Тони Сопрано.


Согласны ли вы с таким распределением мест? Кого по вашему мнению здесь не хватает?


Кто ещё вошёл в топ-50 персонажей по мнению Variety вы можете узнать на сайте издания.

Источник:

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Метки: НВО   актер   кино   персонажи   роль   сериал   топ   фильм   
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8  комментариев
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5k
sedoisever 2 часа назад
По каким критериям оценивали именно персонажей?
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16k
Александр 38 минут назад
ХЗ, но сопрано годный сериал, из всех что тут упомянуты, я только пару смотрел.
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7k
Пуриц Жорж 57 минут назад
Кроме Игр Престолов про другие даже не слышал
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9k
Александр 58 минут назад
"Сопрано" RULEZZZZ!!!!
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272
Flint Час назад
Джеймс Гандольфини - вполне себе белый мужик. 1ое место.
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8k
hairov 2 часа назад
Чисто пендосовский рейтинг.
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