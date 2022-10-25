Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях Электроника»

В кино этот парень оказался по чистой случайности. Сыграл роль такой фактор как рост.
Дело в том, что когда искали подходящего парнишку на роль хулигана, то выбранный кандидат оказался ниже ростом братьев Торсуевых. Что выглядело бы комично. И в спешном порядке пришлось искать замену.
А замена нашлась сама. Скатилась на ассистента режиссера по перилам школы-интерната и предстала в виде веснушчатого крепыша Васи Скромного.
Юлия Константинова сразу поняла что паренек – это то, что нужно. И 15-летнего Василия утвердили на роль Макара Гусева.
Спустя год юношу пригласили на роль второго плана в фильм «Школа».
Еще через год Василий возмужал, что позволило задействовать его для роли более взрослого человека. Так он сыграл матроса Николая в картине «Третье измерение».
В то же период, в 1981 году, была еще одна роль – Христофор в ленте «Я –Хортица».
Роль рядового в госпитале в картине «Комбаты» в 1983 году стала для Скромного последней в кинокарьере.
Несмотря на то, что у него были неплохие перспективы, Скромный решил не связывать жизнь с творчеством и выбрал земную и серьезную профессию – окончил мореходку и стал моряком.
Впрочем, вполне может быть, что Василий Михайлович сделал правильный выбор. Ведь приближались перестроечные времена, в период которых искусство пришло в упадок. И не факт, что он не стал бы одним из многих коллег по цеху, которые от безысходности торговали на рынке и собирали бутылки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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