Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях Электроника»

Впрочем, вполне может быть, что Василий Михайлович сделал правильный выбор. Ведь приближались перестроечные времена, в период которых искусство пришло в упадок. И не факт, что он не стал бы одним из многих коллег по цеху, которые от безысходности торговали на рынке и собирали бутылки.