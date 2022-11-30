18 фильмов братьев Коэн — от худшего к лучшему

Давайте сразу оговоримся — у Коэнов нет плохих фильмов. Однако подобный рейтинг предполагает, что какое-то кино все-таки окажется худшим — и даже самые ярые фанаты братьев согласятся, что на этом ремейке великой британской черной комедии 1955 года что-то пошло не так.

Том Хэнкс напрашивается на сравнение с легендой Алеком Гиннессом в роли псевдо-профессора, снимающего комнату у одной старушки и вынашивающего дьявольские планы. Сравнение оказывается не в его пользу — как и, увы, в случае Коэнов и режиссера оригинала Александра Маккендрика.

17. «Невыносимая жестокость» (Intolerable Cruelty, 2003)