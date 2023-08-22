10 популярных сериалов, чья внезапная отмена повергла зрителей в шок и расстроила

Представленные сериалы, несмотря на успех среди широкой публики, не получили продолжения, оставив зрителей без ожидаемого финала.
Сценаристы держат зрителей в напряжении умелым сюжетом, закидывая в конце сезона неожиданные клиффхэнгеры, стриминговые платформы и телевидение знают толк в том, как и когда показывать сериал. Но помимо их опыта и профессионализма, для успеха проекта требуется умение сотрудничать. Нередко именно это является ахиллесовой пятой производственного процесса.
«ОА» (2016-2019)
Мистический сериал из двух сезонов о возвращении исчезнувшей девушки с детективной историей расследования сверхъестественных происшествий. Причина отмены не озвучивается.
Самый захватывающий клиффхэнгер в истории телевидения.
«Диета из Санта-Клариты» (2017–2019)
Комедийный ужастик о вполне счастливой семье. Но с матерью и женой семейства начинают происходить странные вещи: пристрастие к сырому мясу и отсутствие сердцебиения. На Netflix, где выпускался сериал, просмотры и оценки были достаточно высоки, а причиной закрытия после второго сезона стала проблема с бюджетом.
«1899» (2022)
Европейские мигранты отправляются на пароходе в новую жизнь, но внезапно их пребывание в открытом море превращается в кошмар. Причины закрытия проекта неизвестны.
Мне так грустно, что его отменили. Было приятно познакомиться с разными культурами и языками.
«Охотник за разумом» (2017–2019)
Исполнительным продюсером сериала об агентах ФБР, которые расследуют замысловатые убийства, выступил Дэвид Финчер. Но это не спасло сериал от закрытия, причиной Netflix назвал отсутствие возможности оправдать большие инвестиции в проект.
«Марко Поло» (2014–2016)
Исторический сериал о путешествии венецианского торговца Марко Поло в Китай. Помимо сюжета, в картине привлекает внимание колорит культур. Съёмки проходили в Италии, Казахстане и Малайзии. Причина закрытия: убытки из-за низких просмотров.
Корпорация «Заговор» (2021-2022)
Этот анимационный сериал со всей остротой взрослого юмора и абсурда расскажет о Теневом правительстве и его теориях заговора, которые вовсе не являются выдумкой. Причина закрытия после первого же сезона остаётся неизвестной, но отмена больно ударила по поклонникам.
«Блеск» (2017-2019)
Сериал рассказывает о первых женщинах, занимавшихся рестлингом в 1980-х. Причина закрытия: пандемия коронавируса.
Это шоу было намного лучше, чем я предполагала. Меня до сих пор чертовски раздражает, что его отменили из-за Covid-19.
«Мёртвые, как я» (2003-2004)
Главная героиня, Джорджия, ведущая заурядную жизнь, внезапно умирает, причём весьма нелепо. Ей приходится стать собирательницей душ, и только тогда к ней начинает приходить осознание значения человеческой жизни. Причина закрытия драматической комедии: разногласия между сценаристом Брайаном Фуллером и кинокомпанией MGM Television.
«Хорас и Пит» (2016)
Американский веб-сериал, снятый под руководством известного на весь мир комика Луи Си Кея. Он же и сыграл одного из кузенов, держащих бар, второго — Стив Бушеми. Причина закрытия: скорее всего оно связано с личными средствами комика, на которые и снимался сериал, но официальной точки зрения нет.
«Светлячок» (2002-2003)
Это единственный сериал в нашей подборке, который входит в топ 250 по версии IMDb. Главный герой (Нэйтан Филлиан) — ветеран гражданских войн, сражавшийся на проигравшей стороне. Он занимается мелкой торговлей и преступлениями, используя свой космический корабль, в котором живёт и его небольшая команда. Приключения, фантастика, последствия гражданских войн и семейные драмы гармонично сочетал в себе сериал до преждевременного закрытия. Причина: разногласия транслирующего канала (Fox) и сценаристов.
Источник:
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Так что не расстроился.