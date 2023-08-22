10 популярных сериалов, чья внезапная отмена повергла зрителей в шок и расстроила

Европейские мигранты отправляются на пароходе в новую жизнь, но внезапно их пребывание в открытом море превращается в кошмар. Причины закрытия проекта неизвестны.

Мне так грустно, что его отменили. Было приятно познакомиться с разными культурами и языками.

«Охотник за разумом» (2017–2019)