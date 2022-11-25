17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд

Иногда зрение нас подводит, и в результате, что только не привидится! В этом виноват непривычный угол фотографии, игра света и тени, которая создаёт оптическую иллюзию и перспектива. Изображения, которые вы увидите в этом посте, требуют более пристального взгляда.

0

Это похоже на искусственный газон из игры. На самом деле, это настоящее кресло для отдыха 0 Источник:

×

×

Ну очень длинная корова 0 Источник:

Страшный случай в метро, где хозяйка ноги? 0 Источник:

Очень странная собака 0 Источник:

Женщину сейчас унесет чайка 0 Источник:

Одна утка или две? 0 Источник:

У меня кошка сломалась 0 Источник:

Зубастая улыбка попугая 0 Источник:

Они слишком маленькие 0 Источник:

Цветок банана может реально напугать 0 Источник:

Мужчина - робот на выставке лего 0 Источник:

Всё смешалось 0 Источник:

Что здесь происходит? 0 Источник:

Ну и шевелюра! 0 Источник:

Очень теплолюбивая собака 0 Источник:

Ремонт робота 0 Источник: