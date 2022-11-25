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17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд

17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд

Автор:
25 ноября 2022 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Оптическая   Подводит   зрение   иллюзия   кажется   угол зрения   
1503
18
Иногда зрение нас подводит, и в результате, что только не привидится! В этом виноват непривычный угол фотографии, игра света и тени, которая создаёт оптическую иллюзию и перспектива. Изображения, которые вы увидите в этом посте, требуют более пристального взгляда.
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Метки: Изображения   Оптическая   Подводит   зрение   иллюзия   кажется   угол зрения   
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1  комментарий
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 44 минуты назад
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