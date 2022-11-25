17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд

1503
18
Иногда зрение нас подводит, и в результате, что только не привидится! В этом виноват непривычный угол фотографии, игра света и тени, которая создаёт оптическую иллюзию и перспектива. Изображения, которые вы увидите в этом посте, требуют более пристального взгляда.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 изображений, которые заставят усомниться в реальности
- 12 изображений, которые не то, что кажется на первый взгляд
- 20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд
- 20 фотографий, доказывающих, что наши глаза очень легко обмануть
- 15 изображений, доказывающих, что реальность может вызывать много вопросов
Новости партнёров
реклама