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20 изображений, которые совсем не то, что кажется на первый взгляд

20 изображений, которые совсем не то, что кажется на первый взгляд

Автор:
29 августа 2022 23:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Обмануть   Оптическая   взгляд   иллюзия   кажется   обзор   
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Мир полон вещей, которые своим видом могут обмануть наше зрение. Либо из-за угла обзора фотографии, либо из-за того, что просто происходит что-то необычное, что создало “оптическую иллюзию”. В это посте вы увидите запутанные изображения.
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Источник:

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Метки: Изображения   Обмануть   Оптическая   взгляд   иллюзия   кажется   обзор   
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