20 изображений, которые совсем не то, что кажется на первый взгляд

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Мир полон вещей, которые своим видом могут обмануть наше зрение. Либо из-за угла обзора фотографии, либо из-за того, что просто происходит что-то необычное, что создало “оптическую иллюзию”. В это посте вы увидите запутанные изображения.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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