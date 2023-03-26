18 изображений, которые легко введут в заблуждение

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Реальность может быть очень обманчива. Поэтому мы не всегда должны доверять своим глазам и лучше взглянуть ещё раз. Угол зрения, перспектива, освещение: все эти факторы могут ввести в заблуждение. В этом посте вы увидите обманчивые картинки, к которым нужно приглядеться повнимательнее.
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Реальность может быть только реальной. А это иллюзия.