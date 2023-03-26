FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8001 пост • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 изображений, которые легко введут в заблуждение

18 изображений, которые легко введут в заблуждение

Автор:
26 марта 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Запутанные   Изображения   Приглядеться   обманчива   реальность   угол зрения   
2310
19

Реальность может быть очень обманчива. Поэтому мы не всегда должны доверять своим глазам и лучше взглянуть ещё раз. Угол зрения, перспектива, освещение: все эти факторы могут ввести в заблуждение. В этом посте вы увидите обманчивые картинки, к которым нужно приглядеться повнимательнее.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Заблуждение   Запутанные   Изображения   Приглядеться   обманчива   реальность   угол зрения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ss 59 минут назад
"Реальность может быть очень обманчива. "
-
Реальность может быть только реальной. А это иллюзия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256181



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту
В Красноярске фельдшер сломал шлагбаум, чтобы скорая смогла проехать к пациенту
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год
Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#сарказм#животные#Приколы
#Юмор#забавно#люди#факты#картинки#актеры
#история#США#Фотографии#подборка#криминал
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти 17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд 17 изображений, которые не такие, какими кажутся на первый взгляд 22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься 22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься 15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе 15 изображений, которые доказывают, что всё дело в перспективе 20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее 20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее 17 изображений, которые заставят усомниться в реальности 17 изображений, которые заставят усомниться в реальности

На что жалуетесь?

Вернуться