18 изображений, которые легко введут в заблуждение

Реальность может быть очень обманчива. Поэтому мы не всегда должны доверять своим глазам и лучше взглянуть ещё раз. Угол зрения, перспектива, освещение: все эти факторы могут ввести в заблуждение. В этом посте вы увидите обманчивые картинки, к которым нужно приглядеться повнимательнее.