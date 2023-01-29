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20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд

20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд

Автор:
29 января 2023 21:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Как кажутся   Не такие   Оптическая   взгляд   иллюзия   необычное   
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Мир полон вещей, которые часто требуют второго взгляда. Либо из-за угла обзора фотографии, либо из-за того, что просто происходит что-то необычное, что создало “оптическую иллюзию”. Изображения, которые вы увидите ниже, не такие, какими кажутся на первый взгляд. Взгляните!
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Метки: Изображения   Как кажутся   Не такие   Оптическая   взгляд   иллюзия   необычное   
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