20 изображений, которые совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд

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Мир полон вещей, которые часто требуют второго взгляда. Либо из-за угла обзора фотографии, либо из-за того, что просто происходит что-то необычное, что создало “оптическую иллюзию”. Изображения, которые вы увидите ниже, не такие, какими кажутся на первый взгляд. Взгляните!
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