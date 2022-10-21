20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее

Вы часто не доверяете собственным глазам? На некоторых фотографиях происходит большая путаница, это получается и-за разных причин: перспектива, оптическая иллюзия или угол съёмки. В этом посте вы увидите снимки, которые введут вас в заблуждение, и заставят внимательнее присмотреться.

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Котошарик 0 Источник:

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Крупная девушка 0 Источник:

Это статуэтка Снегурочки, и нет - это не то, что вы подумали 0 Источник:

Тётя с подругой, и фантомные руки 0 Источник:

Воинственный котик 0 Источник:

Тыквоголовый человек 0 Источник:

Большие ноги 0 Источник:

Вы заметили машину? 0 Источник:

Очень запутанная поза 0 Источник:

Человек-конус 0 Источник:

Женщина левитирует 0 Источник:

Какие губки! 0 Источник:

Моя дочь уснула, и я ужасно испугалась 0 Источник:

Это не бассейн 0 Источник:

Я впервые вижу игру в бильярд на машине 0 Источник:

Это не очень большая рыба 0 Источник:

Мастер, совершенно нормального роста, чинит фонарь 0 Источник:

На этой картинке четыре руки 0 Источник:

Это не носок, а камень 0 Источник: