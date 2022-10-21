20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее

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Вы часто не доверяете собственным глазам? На некоторых фотографиях происходит большая путаница, это получается и-за разных причин: перспектива, оптическая иллюзия или угол съёмки. В этом посте вы увидите снимки, которые введут вас в заблуждение, и заставят внимательнее присмотреться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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