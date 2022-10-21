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20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее

20 замысловатых изображений, на которые нужно взглянуть повнимательнее

Автор:
21 октября 2022 22:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Замысловатые   Изображения   иллюзия   перспектива   присмотрись   путаница   
709
21
Вы часто не доверяете собственным глазам? На некоторых фотографиях происходит большая путаница, это получается и-за разных причин: перспектива, оптическая иллюзия или угол съёмки. В этом посте вы увидите снимки, которые введут вас в заблуждение, и заставят внимательнее присмотреться.
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Источник:

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Метки: Заблуждение   Замысловатые   Изображения   иллюзия   перспектива   присмотрись   путаница   
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4  комментария
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1k
S__D 8 часов назад
Комментарий к фото
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
На картинке 5 рук.
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1k
S__D 7 часов назад
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1k
S__D 7 часов назад
Комментарий к фото
Так и это не котики.
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