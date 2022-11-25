Игрушки родом из СССР: может их было и не много, зато сколько было радости

Мечта каждого мальчишки - железная дорога. А ещё были солдатики и машинки. Наверное, у нас было лучшее детство из всех возможных.
Сейчас можно купить ребёнку любую игрушку. Бывает, что детские комнаты завалены всяким хламом буквально до потолка. В советские времена всё было несколько иначе. Не хуже - вовсе нет, просто такого изобилия товаров не было. И от этого каждая игрушка становилась настоящим подарком.
Конструктор
Основа основ и обязательный атрибут в доме каждого советского ребёнка. Уж мальчишки так точно. Как правило, покупали конструктор со множеством металлических деталей, винтиков, шайб и хомутов. Из такого богатства можно было собрать что угодно - от домика до вертолёта.
Солдатики
Сокровенная мечта - собрать настоящую армию. Причём разношёрстную: с гусарами, рыцарями времён ледового побоища и даже индейцами, были и такие солдатики. А потом устроить с другом настоящую «войнушку» и захватить в плен всех его «бойцов».
Машинки
Многие прямо в детстве становились настоящими коллекционерами: собирали «легковушки» и «грузовики». Со временем, этот «автопарк» рос и превращался в настоящую выставку миниатюрных автомобилей.
Настольные игры
Были наборы для игры с костями - когда кидаешь их и делаешь ход по полю. А были и настоящие «монстры» вроде хоккея или футбола.
Можно было часами играть с друзьями на таком агрегате, а в компании даже устраивать мини-чемпионаты.
Железная дорога
Получить такую в подарок - настоящее чудо и несбыточная мечта для большинства советских пацанов. Но если у кого-то она появлялась, он немедленно становился главным человеком, к которому надо было напроситься в гости. Такое чудо инженерной мысли можно было разложить по всей комнате, выстроить безупречный маршрут и смотреть, как состав бодро несётся по проложенным тобой путям. И это было здорово.
Большинство людей в СССР жили довольно скромно и не могли постоянно баловать детей игрушками. Но если уж дарили что-то - этот подарок затирался буквально до дыр, а иногда и переходил по наследству.
Возможно, сейчас это смотрится немного наивно. Когда все залипают в телефонах, режутся в компьютерные игрушки, а любой товар можно купить или заказать прямиком из Китая. Но вот этой магии больше нет - когда ты сидишь с другом и целый день выкладываешь рельсы для поезда. А потом смотришь, как он нарезает круги по железной дороге и тебе больше ничего не надо.
Источник:
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