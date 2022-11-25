Игрушки родом из СССР: может их было и не много, зато сколько было радости

Возможно, сейчас это смотрится немного наивно. Когда все залипают в телефонах, режутся в компьютерные игрушки, а любой товар можно купить или заказать прямиком из Китая. Но вот этой магии больше нет - когда ты сидишь с другом и целый день выкладываешь рельсы для поезда. А потом смотришь, как он нарезает круги по железной дороге и тебе больше ничего не надо.