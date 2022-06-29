Железный конструктор из СССР. Как он появился?

В 1901 году изобретатель получил патент на набор Meccano. Сама по себе игрушка сначала называлась Mechanics Made Easy, но название для международных рынков оказалось слишком длинным и сложным.

Уже к 1913 году почти такие же конструкторы появились на рынках в США. Их начала выпускать компания Erector, и их автором стал врач и изобретатель Альфред Карлтон Гилберт. Утверждается, что придумал он их независимо от британца, но правда ли это — неизвестно.