Железный конструктор из СССР. Как он появился?

Сейчас со всех телеэкранов нам кричат, что Lego - это детство. Да и современные дети играют по большей части пластиковыми конструкторами. Но в настоящем советском детстве не было всяких Lego. Зато были железные конструкторы. А как они вообще появились?
Начать стоит с того, что появился конструктор вообще не в Советском Союзе. Будущая "Техническая игра "Конструктор" (или "Юность") появилась в Британии.
Её придумал Фрэнк Хорнби в далёком 1898 году для своих сыновей. В игрушке тогда были несколько металлических полос, колёс, осей, болтов и гаек. Из этих игрушек можно было самостоятельно собирать модели кранов. Сыновья изобретателя очень любили следить за ними в порту Ливерпуля.
В 1901 году изобретатель получил патент на набор Meccano. Сама по себе игрушка сначала называлась Mechanics Made Easy, но название для международных рынков оказалось слишком длинным и сложным.
Уже к 1913 году почти такие же конструкторы появились на рынках в США. Их начала выпускать компания Erector, и их автором стал врач и изобретатель Альфред Карлтон Гилберт. Утверждается, что придумал он их независимо от британца, но правда ли это — неизвестно.
В СССР конструктор появился гораздо позднее — лишь в 1960-х.
И если заграничные аналоги выпускались от простого к сложному (то есть каждый следующий набор получал всё больше деталей), то советский конструктор становился проще и из него можно было собрать вообще что угодно. В простых конструкторах были только пластинки, болты и гайки. А ещё два ключа и отвертка. А вот в сложных были пластины разной формы, колёса с резиновыми шинами, пластиковые шестерёнки, а ещё множество деталей, которые позволяли создать что-либо движущееся.
Цена тоже зависела от сложности. В какое-то время конструктор можно было купить от полутора до четырёх с половиной рублей.
Ещё в комплекте к конструктору шла инструкция по сборке популярных форм. Там можно было найти инструкцию по сборке машины, подъёмного крана и даже мотоцикла. Однако по большей части, самая главная фишка игрушки заключалась в том, что собрать можно было вообще всё что угодно. А все детали были совместимы друг с другом, что давало полную свободу фантазии. Можно было даже сделать из нескольких конструкторов один большой.
Кстати, хороши конструкторы были ещё и тем, что их можно было использовать в быту. Например, чтобы подлатать мебель.
Правда, были и некоторые сложности с этим конструктором. Порой малышам было тяжело понять, что там написано, да и детали были, прямо скажем, небезопасными.
Однако конструктор был, однозначно, очень прочным и долговечным, и играть с ним могли несколько поколений. Сейчас такие наборы выпускают в алюминии, и их до сих пор можно приобрести маленьким членам вашей семьи, если своих не осталось.
Так что советские дети были настолько суровы, что с раннего детства приобщались и к производству, и к смекалке, когда собирали что-то новое. А сколько было мечт, что когда-то ты и сам можешь изобрести новую машину? Ведь это и есть главное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не знаю - в чём была "небезопасность" конструкторов моего детства.
Все детали были обработаны очень тщательно, не было никаких заусениц, острых кромок. Возможности травмироваться при сборке не было никакой.
Нет, соврал!
В комплекте к набору шла вот такая металлическая отвёртка. И можно было иногда сдУру ткнуть её в руку.
Но мы и потяжелее "травмы" в детстве без слёз переживали