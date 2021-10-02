Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Советский игрушечный автопром сильно отличался от западных или азиатских производителей — в СССР основной упор делался на реалистичность игрушки.
Мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и танки были миниатюрными копиями настоящих машин, и даже раскрашивались как прототипы. Такой выбор был сделан неслучайно: ребенку показывали, что машины — это интересно, и если он вырастет «хорошим мальчиком», у него будет такая же, но настоящая. Советские люди могли мечтать, но их желания должны были быть достижимыми. Мы собрали примеры редких игрушечных автомобилей времен СССР.
ВАЗ-2102
Среди легковых авто пользовались популярностью «Жигули» и «Москвич». В основном самые миниатюрные и ценные модели делались из металла, они имели формат 1:43.
ВАЗ-2102, но с багажником
Часто на таких машинках открывались двери, а внутри были сидения, руль и рычаги.
Москвич-433
Занятно, но чаще детей такие модели покупали взрослые коллекционеры, которые до сих пор «охотятся» за редкими экземплярами.
Москвич-2141
Были и более крупные модели, 1:32, сделанные из пластика, а также обычные игрушки, которые не поддавались точным стандартам.
Москвич-408
Автомобили скорой помощи, милиции или пожарных чаще всего заказывались ребятами на Новый год или день рождения.
ВАЗ-2101
А это те самые «Жигули» Гаи-Милиция, которые мелькали в фильмах и на полу перед телевизорами.
Были игрушечные машинки стилизованные под такси...
... эскорта из аэропорта.
ЗИЛ-4331
Это автоцистерна «Аэрофлот», но из этой же серии были и другие обслуживающие автомобили, например, для топлива.
ВАЗ-2121, надежная «Нива»
ВАЗ-2101
К самым большим праздникам заводы игрушек могли выпускать ограниченные тиражи, приуроченные к мероприятию. Эти «Жигули» — к Олимпиаде-80.
УАЗ-469, а повод тот же — гостеприимная Москва-80
Были и совсем раритетные игрушки, которые больше хотелось взрослым коллекционерам, нежели детям.
УАЗ-452В
МАЗ-503 — автомобиль-самосвал
Такие пластиковые машины пользовались большим спросом, ведь с ними можно было играть в песочницах и по-настоящему перевозить грузы.
Еще один любимец дворов — трактор К-700 «Кировец»
Автомобиль десантный
Камский грузовик 5511
Забавно, но производители не просто создавали игрушечные грузовики, но и указывали, что они камские, рассказывая детям, где именно производят реальные большегрузы.
АМО Ф-15 (завод ЗИЛ)
Икарус 260
Один из самых популярных автобусов в СССР.
Автобус «Турист»
Эта игрушка считается очень редкой. Сделанная из жести, с ярким рисунком и необычной тематикой, она является популярной «хотелкой» любителей машинок СССР.
Мотоцикл
Мотоцикл Днепр ГАИ
Источник:
- Куклы, которыми играли в СССР
- Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства
- Как в СССР рекламировали еду
- В какие игрушки играли дети русских крестьян
- Впечатляющие здания в стиле советского брутализма
Понравилось31
А вот о Ниве я мечтал, но была редкостью, да. Батя как-то привез из командировки, ух!
Про УАЗ же я только слышал, что вроде он есть. Но никто никогда его не видел, и многие даже не верили, что такая моделька существует.
Как жаль, что всем этим мне разрешали играть. Такая коллекция была, всё потеряно-поломано-подарено.
Фишки стали популярны, благодаря подобным постам в свое время.
Сегодняшний контент на фишках на 90 процентов состоит из рекламы, смерть, мама моргенштерна, аварии на дорогах, нападение на таксистов и беспредел хачей.
А вот раньше пu3дато было.