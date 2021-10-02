Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки





Мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и танки были миниатюрными копиями настоящих машин, и даже раскрашивались как прототипы. Такой выбор был сделан неслучайно: ребенку показывали, что машины — это интересно, и если он вырастет «хорошим мальчиком», у него будет такая же, но настоящая. Советские люди могли мечтать, но их желания должны были быть достижимыми. Мы собрали примеры редких игрушечных автомобилей времен СССР.





ВАЗ-2102

Среди легковых авто пользовались популярностью «Жигули» и «Москвич». В основном самые миниатюрные и ценные модели делались из металла, они имели формат 1:43.

ВАЗ-2102, но с багажником

Часто на таких машинках открывались двери, а внутри были сидения, руль и рычаги.

Москвич-433

Занятно, но чаще детей такие модели покупали взрослые коллекционеры, которые до сих пор «охотятся» за редкими экземплярами.

Москвич-2141

Были и более крупные модели, 1:32, сделанные из пластика, а также обычные игрушки, которые не поддавались точным стандартам.

Москвич-408

Автомобили скорой помощи, милиции или пожарных чаще всего заказывались ребятами на Новый год или день рождения.

ВАЗ-2101

А это те самые «Жигули» Гаи-Милиция, которые мелькали в фильмах и на полу перед телевизорами.

Были игрушечные машинки стилизованные под такси...

... эскорта из аэропорта.

ЗИЛ-4331

Это автоцистерна «Аэрофлот», но из этой же серии были и другие обслуживающие автомобили, например, для топлива.

ВАЗ-2121, надежная «Нива»

ВАЗ-2101

К самым большим праздникам заводы игрушек могли выпускать ограниченные тиражи, приуроченные к мероприятию. Эти «Жигули» — к Олимпиаде-80.

УАЗ-469, а повод тот же — гостеприимная Москва-80

Были и совсем раритетные игрушки, которые больше хотелось взрослым коллекционерам, нежели детям.

УАЗ-452В

МАЗ-503 — автомобиль-самосвал

Такие пластиковые машины пользовались большим спросом, ведь с ними можно было играть в песочницах и по-настоящему перевозить грузы.

Еще один любимец дворов — трактор К-700 «Кировец»

Автомобиль десантный

Камский грузовик 5511

Забавно, но производители не просто создавали игрушечные грузовики, но и указывали, что они камские, рассказывая детям, где именно производят реальные большегрузы.

АМО Ф-15 (завод ЗИЛ)

Икарус 260

Один из самых популярных автобусов в СССР.

Автобус «Турист»

Эта игрушка считается очень редкой. Сделанная из жести, с ярким рисунком и необычной тематикой, она является популярной «хотелкой» любителей машинок СССР.

Мотоцикл

Мотоцикл Днепр ГАИ