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Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки (25 фото)

Автор:
02 октября 2021 09:09
Сообщество : СССР
Метки: СССР   детство   игрушка   машинки   подборка   советские мальчишки   фото   
977
25

Советский игрушечный автопром сильно отличался от западных или азиатских производителей — в СССР основной упор делался на реалистичность игрушки.


Мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и танки были миниатюрными копиями настоящих машин, и даже раскрашивались как прототипы. Такой выбор был сделан неслучайно: ребенку показывали, что машины — это интересно, и если он вырастет «хорошим мальчиком», у него будет такая же, но настоящая. Советские люди могли мечтать, но их желания должны были быть достижимыми. Мы собрали примеры редких игрушечных автомобилей времен СССР.


ВАЗ-2102

Среди легковых авто пользовались популярностью «Жигули» и «Москвич». В основном самые миниатюрные и ценные модели делались из металла, они имели формат 1:43.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

ВАЗ-2102, но с багажником

Часто на таких машинках открывались двери, а внутри были сидения, руль и рычаги.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Москвич-433

Занятно, но чаще детей такие модели покупали взрослые коллекционеры, которые до сих пор «охотятся» за редкими экземплярами.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Москвич-2141

Были и более крупные модели, 1:32, сделанные из пластика, а также обычные игрушки, которые не поддавались точным стандартам.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Москвич-408

Автомобили скорой помощи, милиции или пожарных чаще всего заказывались ребятами на Новый год или день рождения.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

ВАЗ-2101

А это те самые «Жигули» Гаи-Милиция, которые мелькали в фильмах и на полу перед телевизорами.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Были игрушечные машинки стилизованные под такси...

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки


... эскорта из аэропорта.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

ЗИЛ-4331

Это автоцистерна «Аэрофлот», но из этой же серии были и другие обслуживающие автомобили, например, для топлива.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

ВАЗ-2121, надежная «Нива»

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

ВАЗ-2101

К самым большим праздникам заводы игрушек могли выпускать ограниченные тиражи, приуроченные к мероприятию. Эти «Жигули» — к Олимпиаде-80.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

УАЗ-469, а повод тот же — гостеприимная Москва-80

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки


Были и совсем раритетные игрушки, которые больше хотелось взрослым коллекционерам, нежели детям.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки


Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

УАЗ-452В

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

МАЗ-503 — автомобиль-самосвал

Такие пластиковые машины пользовались большим спросом, ведь с ними можно было играть в песочницах и по-настоящему перевозить грузы.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Еще один любимец дворов — трактор К-700 «Кировец»

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Автомобиль десантный

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Камский грузовик 5511

Забавно, но производители не просто создавали игрушечные грузовики, но и указывали, что они камские, рассказывая детям, где именно производят реальные большегрузы.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

АМО Ф-15 (завод ЗИЛ)

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Икарус 260

Один из самых популярных автобусов в СССР.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Автобус «Турист»

Эта игрушка считается очень редкой. Сделанная из жести, с ярким рисунком и необычной тематикой, она является популярной «хотелкой» любителей машинок СССР.

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Мотоцикл

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

Мотоцикл Днепр ГАИ

Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки

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Метки: СССР   детство   игрушка   машинки   подборка   советские мальчишки   фото   
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14k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Надо же... Автор какой-то иностранец. Волгу и Чайку обозвать словом Горький. Автор, тогда не автомобиль десантный, а Горький-66. Будь последователен.
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1k
Леопольд Дарвин 13 минут назад
Ну, Чайка не была редкой моделью. Чёрная, конечно.
А вот о Ниве я мечтал, но была редкостью, да. Батя как-то привез из командировки, ух!
Про УАЗ же я только слышал, что вроде он есть. Но никто никогда его не видел, и многие даже не верили, что такая моделька существует.

Как жаль, что всем этим мне разрешали играть. Такая коллекция была, всё потеряно-поломано-подарено.
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1k
max Полчаса назад
Спасибо.
Фишки стали популярны, благодаря подобным постам в свое время.
Сегодняшний контент на фишках на 90 процентов состоит из рекламы, смерть, мама моргенштерна, аварии на дорогах, нападение на таксистов и беспредел хачей.
А вот раньше пu3дато было.
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964
Сергей Сергеев 50 минут назад
У меня был такой Зил-150. Металл у игрушки был толще, чем нынешняя автожесть.
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10k
Kostick Час назад
малой чутка притоталил, но в порядок привести не проблема. было много, штук 30.
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4k
livaneth Час назад
Белая "Чайка" с завода вышла только одна - ее подарили Терешковой. Все остальные чайки в оригинале были черными. Потом владельцы перекрашивали, но это потом.
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