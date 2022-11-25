Кидки продавцов в Чёрную пятницу

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Сначала я написал слово скидки с опечаткой, а потом подумал... да и решил оставить. Так даже лучше вышло. Вся правда о снижении цен в последнюю пятницу ноября.
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"Пятница - друг Робинзона Крузо, из одноименного романа Даниэля Дефо. Пятница был молодым индейцем, которого враждебное племя привезло на остров Робинзона, чтобы убить и съесть. Робинзон Крузо спас пленника, и произошло это в пятницу, поэтому новый друг и получил такое имя."
Рядом с ценой, которая не только не снизилась, но может и увеличилась, в скобочках пишут зачеркнутую заоблачную цену, типа раньше она была такая, а сейчас в 5 раз дешевле.
Но ума не хватает убрать "История цены", которая разоблачает весь их обман!
Но попадаются и нормальные продавцы.
Мониторить цены приходится.
просто скидки в Латвии - в Рими - это не черная пятница - это просто скидки в 4 *ать его цента.