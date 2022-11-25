Кидки продавцов в Чёрную пятницу

Сначала я написал слово скидки с опечаткой, а потом подумал... да и решил оставить. Так даже лучше вышло. Вся правда о снижении цен в последнюю пятницу ноября.

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2. Вот это похоже на скидки Чёрной пятницы 0

3. Успей купить по скидке 0

4. Это да, это хорошо бы было 0

5. Спасибо, не надо 0

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8. Ну хоть раз маркетологи написали правду 0 Источник:

9. Налетай, подешевело! 0 Источник:

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14. Тем временем в США... Дабы не обижать негров слово "чёрную" поменяли на "белую" 0 Источник:

15. Все помнят 0 Источник: