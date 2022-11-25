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Кидки продавцов в Чёрную пятницу

Кидки продавцов в Чёрную пятницу

Автор:
25 ноября 2022 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрная пятница   акция   обман   подборка   ретейл   скидки   
3292
16
Сначала я написал слово скидки с опечаткой, а потом подумал... да и решил оставить. Так даже лучше вышло. Вся правда о снижении цен в последнюю пятницу ноября.

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Метки: Чёрная пятница   акция   обман   подборка   ретейл   скидки   
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27  комментариев
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7k
newegg Час назад
А почему в США номера машин нифига не американские?
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27k
Ego sum qui sum 15 минут назад
покупал корм кошачий в одном интернет магазине по 6000 большая упаковка, вчера прислали письмо "Черная пятница! блаблабла, мы готовы разориться чтобы дать вам великие скидки!!!" и указан перечень кормов, в котором этот корм по мегановогодним скидкам стоит 6000 руб. Вот зачем это все? на тупых расчет?
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3k
ых 19 минут назад
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4k
V2.Smirnov Полчаса назад
Кидки начались с первой картинки
На самом деле:

"Пятница - друг Робинзона Крузо, из одноименного романа Даниэля Дефо. Пятница был молодым индейцем, которого враждебное племя привезло на остров Робинзона, чтобы убить и съесть. Робинзон Крузо спас пленника, и произошло это в пятницу, поэтому новый друг и получил такое имя."
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17k
Дмитрий Полчаса назад
Возникла необходимость в покупке недорогого телефона. Захожу на сайт одного очень популярного магазинчика, смотрю что и как. О, хороший китайский агрегат и цена нормальная 17600 -- вполне можно брать. Но скоро же типа чёрная пятница, распродажа, почему бы и не подождать? Смотрю сегодня -- цена 20590 и заботливо перечёркнутая 22990
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1k
investas Полчаса назад
умные люди покупают за 3 недели до черной пятницы приходит быстро и цена ниже)
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63k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Валбирис делает ещё смешнее!
Рядом с ценой, которая не только не снизилась, но может и увеличилась, в скобочках пишут зачеркнутую заоблачную цену, типа раньше она была такая, а сейчас в 5 раз дешевле.
Но ума не хватает убрать "История цены", которая разоблачает весь их обман!
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314
Андрей Потапов 43 минуты назад
https://lz.lv/p/korolevskie-skidki---ot-1-do-4-tsentov-v-sotssetiakh-obsuzhdaiut-shchedroe-predlozhenie-rimi-716982https://lz.lv/p/korolevskie-skidki---ot-1-do-4-tsentov-v-sotssetiakh-obsuzhdaiut-shchedroe-predlozhenie-rimi-716982

просто скидки в Латвии - в Рими - это не черная пятница - это просто скидки в 4 *ать его цента.
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314
Андрей Потапов 41 минуту назад
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2k
Pioner76 43 минуты назад
Скидки по литовски. Друг хотел купить робот пылесос. Летом цена 499 евро, в черную пятницу цена типо от 699 до 549 евро в том самом магазине за тот самый пылесос.
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1k
Александр Потёмкин 44 минуты назад
Вот, пришла мне SMS от Л'Этуаль!
"Скидки 80%"... Ну, думаю, по дороге на работу зайду, по пути... Зашёл - бл@, давно(перед 8 Марта) был, так всё тоже самое, если не дороже...
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3k
Евгений Хр 47 минут назад
В США Хавалы с Дастерами не продаются.
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82
efrat Час назад
всё так, всё так....
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