Как нас обманывают наши глаза

Каждый день нас окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Так что нет ничего удивительно в том, что собственные глаза обманывают нас так часто! Мы мельком бросаем взгляд и вдруг видим, что дети левитируют, стены исчезают, а кот вообще решил съесть своего товарища. Что здесь происходит и почему всё такое странное? Давайте разбираться!

Испугался, что кто-то сломал мой ноутбук, пока не понял, что это просто тень!