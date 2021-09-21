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Как нас обманывают наши глаза

Как нас обманывают наши глаза (17 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: глаза   животные   интересно   люди   обман   подборка   прикол   
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В большинстве своем люди привыкли верить всему, что видят. Однако некоторые обстоятельства и вещи могут обмануть наши глаза и заставить видеть совершенно иное.

Каждый день нас окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Так что нет ничего удивительно в том, что собственные глаза обманывают нас так часто! Мы мельком бросаем взгляд и вдруг видим, что дети левитируют, стены исчезают, а кот вообще решил съесть своего товарища. Что здесь происходит и почему всё такое странное? Давайте разбираться!

Испугался, что кто-то сломал мой ноутбук, пока не понял, что это просто тень!

×

Брат забыл предупредить, что моя племянница умеет левитировать

Из-за колонны на фоне кажется, что моё лицо распечатали на листочке

Ничто так не украшает вид из окна, как лампа

Магический исчезающий стакан моего друга

На самом деле всё просто — в столе есть отверстие, с которым удачно совпал уровень жидкости.

Эта стрелочка ровная. Посмотрите ещё раз!

Когда заезжаешь на вершину горы на машине, кажется, что летишь

Сфотографировал свою собаку, и теперь никто не может понять — это верх лестницы или низ?

Зачем вешать на стены картины, если есть красивые закаты?

В моём мороженом как-то оказался медведь

Кажется, у этого бассейна куда-то исчезла стена

Присмотритесь — фотографирующий стоит снаружи и снимает через окно. Окно полуотражающее, а внутреннее пространство бассейна слабо освещено. Небо и некоторые другие части ярче, поэтому они и перекрывают тускло освещенное отражение.

Нет, никто никого не ест

Хотите выглядеть крупнее — окружите себя маленькими предметами

И снова стена, которую как будто не дорисовали

Ну что за идеальная улыбка

Не так я представлял себе капибару!

Да уж, иногда глаза действительно нас обманывают. Зато как интересно становится на всё смотреть!

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Метки: глаза   животные   интересно   люди   обман   подборка   прикол   
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