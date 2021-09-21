Как нас обманывают наши глаза

В большинстве своем люди привыкли верить всему, что видят. Однако некоторые обстоятельства и вещи могут обмануть наши глаза и заставить видеть совершенно иное.
Каждый день нас окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Так что нет ничего удивительно в том, что собственные глаза обманывают нас так часто! Мы мельком бросаем взгляд и вдруг видим, что дети левитируют, стены исчезают, а кот вообще решил съесть своего товарища. Что здесь происходит и почему всё такое странное? Давайте разбираться!
Испугался, что кто-то сломал мой ноутбук, пока не понял, что это просто тень!
Брат забыл предупредить, что моя племянница умеет левитировать
Из-за колонны на фоне кажется, что моё лицо распечатали на листочке
Ничто так не украшает вид из окна, как лампа
Магический исчезающий стакан моего друга
На самом деле всё просто — в столе есть отверстие, с которым удачно совпал уровень жидкости.
Эта стрелочка ровная. Посмотрите ещё раз!
Когда заезжаешь на вершину горы на машине, кажется, что летишь
Сфотографировал свою собаку, и теперь никто не может понять — это верх лестницы или низ?
Зачем вешать на стены картины, если есть красивые закаты?
В моём мороженом как-то оказался медведь
Кажется, у этого бассейна куда-то исчезла стена
Присмотритесь — фотографирующий стоит снаружи и снимает через окно. Окно полуотражающее, а внутреннее пространство бассейна слабо освещено. Небо и некоторые другие части ярче, поэтому они и перекрывают тускло освещенное отражение.
Нет, никто никого не ест
Хотите выглядеть крупнее — окружите себя маленькими предметами
И снова стена, которую как будто не дорисовали
Ну что за идеальная улыбка
Не так я представлял себе капибару!
Да уж, иногда глаза действительно нас обманывают. Зато как интересно становится на всё смотреть!
Источник:
- Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей
- А что здесь у вас, собственно, творится?
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