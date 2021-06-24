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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 333 поста • 208 подписчиков подписаться
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17 причин не&nbsp;верить "идеальным" фото из&nbsp;Инстаграма

17 причин не верить "идеальным" фото из Инстаграма (18 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:28
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   подборка   фотошоп   
1169
18

Основная масса обитателей Инстаграма стремится показать себя в лучшем свете.

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Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   подборка   фотошоп   
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3k
Wertos Час назад
Что слева, что справа... Жопа !
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10k
Nikita 7 минут назад
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21k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
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43k
parallax Час назад
ППЦ. Кадры из фильмов ужасов.
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237
Мурчелло Час назад
Инстаграм я только на фишках вижу.А знакомиться нужно на улице.Там почти все сразу видно.
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237
Мурчелло Барт Симпсон 43 минуты назад
Понятно.Но это сезонная хрень.Лучше из душа.Трахнул сначала,а потом смотришь как выглядит после.Тогда уже решаешь мутить дальше или нет.
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7k
bum-bum Час назад
шмары из кошмаров
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12k
Колька Валеркин сын Час назад
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