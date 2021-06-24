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Основная масса обитателей Инстаграма стремится показать себя в лучшем свете.
С появлением соцсетей у людей появилась возможность делиться своими фотографиями не только с родственниками и друзьями, но и со всем миром. Естественно, в такой ситуации сложно удержаться от того, чтобы не прихвастнуть собой и тем, насколько ты хорош. Правда, некоторые пользователи Инстаграма и других соцсетей заходят слишком далеко в своём желании стать главными красавчиками интернета. Перебор с фотошопом превращает их в совершенно других людей, которые оказываются вовсе не похожими на самих себя из реальной жизни.
1. Отредактированная фотография и кадр из видео
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2. Инстаграм и реальность
3. Как будто два разных человека
4. Найдите 10 отличий
5. Тело на фотографии и на видео
6. Как меняются люди всего за пару кликов
7. Сложно узнать
8. Фотография на своей страничке и кадр из интервью
9. Поры? Никогда о них не слышала
10. Фотографию можно отредактировать, а вот с видео это сделать уже сложнее
11. Фотошоп за гранью реальности
12. Что будет, если убрать все фильтры
13. На фотографии со своей странички и на снимке на странице подруги
14. Немного магии
15. Видео с передачи раскрыло всю правду
16. Правда раскрылась
17. Ожидание и реальность
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