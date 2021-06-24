С появлением соцсетей у людей появилась возможность делиться своими фотографиями не только с родственниками и друзьями, но и со всем миром. Естественно, в такой ситуации сложно удержаться от того, чтобы не прихвастнуть собой и тем, насколько ты хорош. Правда, некоторые пользователи Инстаграма и других соцсетей заходят слишком далеко в своём желании стать главными красавчиками интернета. Перебор с фотошопом превращает их в совершенно других людей, которые оказываются вовсе не похожими на самих себя из реальной жизни.

1. Отредактированная фотография и кадр из видео