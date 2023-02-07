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В Кировской области ребёнка избили из-за желто-синей "ватрушки"

В Кировской области ребёнка избили из-за желто-синей "ватрушки"

Автор:
07 февраля 2023 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   дети   драка   нолинск   политика   реакция соцсетей   фингал   
2306
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9-летнему мальчику наставили синяков и назвали его украинцем из-за цвета тюбинга, на котором пацан катался с горки.

Конфликты на почве политики давно стали обыденностью. И если взрослые люди способны самостоятельно оценивать риски и брать на себя ответственность за ситуацию, с детьми всё иначе.

В Нолинске (Кировская область) компания 9-10 летних пацанов избила сверстника из-за цвета "ватрушки". Ребенок пришёл с горки с фингалом под глазом.


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– Вот с таким синяком сын вернулся сегодня с прогулки. И когда я узнала причину, за что его били, мягко говоря, была в шоке... Дети на горке били и обзывали его «украинцем», за то что у него «ватрушка» для катания жёлто-голубого цвета. А завтра что?! – написала в соцсетях его мать Елена.


Женщина не планировала из-за этого случая обращаться в полицию, просто поделилась своим недоумением в соцсетях. Однако на публикацию обратили внимание в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних), после чего мать избитого ребёнка побеседовала с сотрудником госструктуры. Как сообщают СМИ, "в межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа".


В местных пабликах ситуацию обсудили и, как водится, к единому мнению не пришли. Одни считают, что в наше время покупать вещи с таким цветовым сочетанием - опасно, и вина за конфликт отчасти лежит на матери избитого мальчика. Другие уверены, что дети должны оставаться вне политики. Однако как это сделать в текущей ситуации, не совсем понятно.


Мать пострадавшего мальчика рассказала, что родители нападавших уже извинились.

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Метки: Ynews   дети   драка   нолинск   политика   реакция соцсетей   фингал   
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38  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
Вполне закономерно! Чем меньше у людей своих мозгов, тем большие и причудливее процветает "охота не ведьм"! И главное, что это культивируется такими-же "охотниками" в СМИ!
Погодите! Ещё за жёлтые футболки убивать начнут!
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14k
Kucher 8 минут назад
А у меня вот на футболке сочетание жёлтого и голубого. Меня тоже побьют?
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13k
Alex 10 минут назад
Если это правда, то пусть те, кто наехал на пацана за цвет ватрушки, вместе с родителями 2-го августа вот этим ребятам предъявит )))), а то ходят, понимаешь, с жёлто-синими цветами на флаге!!!
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22
sorych-st 11 минут назад
Это ещё раз доказывает, что большинство людей - [мат] существа.
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17k
Александр 20 минут назад
Пусть родители не сдаются и нарисуют тризуб на куртке, потом доказывают что это знак посейдона.
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14k
sonic24a 21 минуту назад
Дебилизм общества достигает точки кипения. Начитает сносить крышки.
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Кто знатно на вентилятор опорожнился,! Дети постоянно дерутся,но именно тут причина цвет ватрушки! Яжемать врать не будет!

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4k
alex Полчаса назад
Стадный рефлекс. Одному мудаку подумалось, другие подхватили. Но с цветами в наше время надо поосторожнее. Вон радугу испоганили как
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7k
Copycat Полчаса назад
идиоты блин, и у меня вопрос к таким "вы типа не любите украинцев и можете поколотить за цвета с их флага? а чем вы лучше тогда их которые то же самое делали за вещи красного цвета и георгиевские ленточки ещё лет 8 назад?"

можно ещё идти казахов поколотить у них флаг тоже голубой с желтым
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20k
nobody® 47 минут назад
Дискриминация по национальному признаку - статья, как минимум. И наверняка же не дословно "украинцем" обзывали?
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11k
El Niño 48 минут назад
Перебор, конечно, но вполне закономерно. Эти сине-ссаные тряпки у большинства вызывают злость, ведь у кого-то кто-то погиб, кто-то иначе пострадал, а может быть еще пострадает. Самосознание не всякий раз можно проконтролировать. Я не раз писал, что вижу эту тряпку там, где ее нет. Но пока себя контролирую. То, что это ребенок - уже не аргумент. В сети полно детей-фашистов, яро желающих смерти всем русским.
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2k
Димон 51 минуту назад
повод нужен был до пацана докопаться, не за это так за другое наваляли бы
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1k
Джонни 52 минуты назад
или родители долпоепы такое купить или это провокация. Надо еще постараться в таком цвете найти. Полно вполне нейтральных вариантов.
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30k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
Лично мне наплевать на случайные совпадения в цветовой гамме. Но, если только на этой цветовой вакханалии не нацарапаны всякие каракули о "хероях" и прочая херня (читай ху.йня).
Ну а дети, у них всё просто. Нет компромиссов. Больше вопрос к воспитанию.
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5k
просто Дмитрий 56 минут назад
это уже перебор
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74k
7guest 56 минут назад
А на Украине, наверное, бойкотируют зубную пасту Аквафреш из-за её цветов?
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413
Николай Пауков Час назад
Всё :%;я. 3,14сда летом будет всем одуванам в солнечные дни!
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55
Pasha Panfilov Час назад
Кому-то прителит что не дал ватрушку прокатиться, кому-то прилетит что цвета у ватрушки не те ))) Бывает.
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214
ruslan d Час назад
Ну видимо родители избивавших детей те еще интеллектуалы ...
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21k
babuby Час назад
Необходимы изменения на законодательном уровне! Запретит использование сочетания жёлтого и голубого(светло-синего)! За фотографии полей на фоне голубого неба, а так-же песчаного пляжа на фоне моря, предусмотреть строгие наказания! Поля сжигать, а пляжи засыпать землёй. Организовать рейды по квартирам, в целях обнаружения одежды/детских игрушек/предметов обихода с запрещёнными цветами, и выявления таким образом диверсантов! В контролирующий группы, набирать только полных патриотов!
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10k
Vacony Час назад
а теперь вспомните "взрослых" , и цвета оранжевой революции.. когда за любой оранжевый апельсин можно было отгрести ...
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