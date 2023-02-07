В Кировской области ребёнка избили из-за желто-синей "ватрушки"

9-летнему мальчику наставили синяков и назвали его украинцем из-за цвета тюбинга, на котором пацан катался с горки.
Конфликты на почве политики давно стали обыденностью. И если взрослые люди способны самостоятельно оценивать риски и брать на себя ответственность за ситуацию, с детьми всё иначе.
В Нолинске (Кировская область) компания 9-10 летних пацанов избила сверстника из-за цвета "ватрушки". Ребенок пришёл с горки с фингалом под глазом.
– Вот с таким синяком сын вернулся сегодня с прогулки. И когда я узнала причину, за что его били, мягко говоря, была в шоке... Дети на горке били и обзывали его «украинцем», за то что у него «ватрушка» для катания жёлто-голубого цвета. А завтра что?! – написала в соцсетях его мать Елена.
Женщина не планировала из-за этого случая обращаться в полицию, просто поделилась своим недоумением в соцсетях. Однако на публикацию обратили внимание в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних), после чего мать избитого ребёнка побеседовала с сотрудником госструктуры. Как сообщают СМИ, "в межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа".
В местных пабликах ситуацию обсудили и, как водится, к единому мнению не пришли. Одни считают, что в наше время покупать вещи с таким цветовым сочетанием - опасно, и вина за конфликт отчасти лежит на матери избитого мальчика. Другие уверены, что дети должны оставаться вне политики. Однако как это сделать в текущей ситуации, не совсем понятно.
Источник:
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Погодите! Ещё за жёлтые футболки убивать начнут!
можно ещё идти казахов поколотить у них флаг тоже голубой с желтым
А ты давай фотки из того магазина, в котором родители эту ватрушку ребёнку покупали! И именно того времени, когда покупали!
Ну а дети, у них всё просто. Нет компромиссов. Больше вопрос к воспитанию.