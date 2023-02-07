В Кировской области ребёнка избили из-за желто-синей "ватрушки"

Конфликты на почве политики давно стали обыденностью. И если взрослые люди способны самостоятельно оценивать риски и брать на себя ответственность за ситуацию, с детьми всё иначе.

В Нолинске (Кировская область) компания 9-10 летних пацанов избила сверстника из-за цвета "ватрушки". Ребенок пришёл с горки с фингалом под глазом.