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Фотографии из личных архивов, которые могут изменить наш взгляд на историю

Фотографии из личных архивов, которые могут изменить наш взгляд на историю (36 фото)

Автор:
21 августа 2021 18:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Своя история   интересно   исторические фото   история   личные архивы   познавательно   фото   фотофакты   
847
36
Фотографии - беспристрастные свидетельства истории. И порой, взглянув на старую карточку из семейного архива, мы можем увидеть исторические события в совершенно новом свете.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Своя история   интересно   исторические фото   история   личные архивы   познавательно   фото   фотофакты   
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2k
Aleksandr M. 24 минуты назад
Интересно, каким образом просмотр столетних (плюс-минус) личных фото из Пиндосии изменит мой взгляд на историю, согласно заголовка?
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66k
Опять зарплата. Час назад
Мне нравится что без всякой политики..
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20k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А что это у парижанки в саду растет?
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Полковник Роберт Стирм возвращается к семье после пяти лет во вьетинамском лагере6 военнопленных, 1974"-
-сейчас мистер полковник расскажет дочке как они сжигали живьём напалмом жителей Вьетнама и та порадуется.

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59k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Старшеклассницы Бруклина протестуют против запрета носить в школу брюки, 1940"-
-да,долой запреты! Сейчас эти бабушки и дедушки наверное довольны тем,что их потомки целуют ниггерам туфли, или это другое?)))
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