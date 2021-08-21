Фотографии из личных архивов, которые могут изменить наш взгляд на историю

Автор:
21 августа 2021 18:14
Фотографии - беспристрастные свидетельства истории. И порой, взглянув на старую карточку из семейного архива, мы можем увидеть исторические события в совершенно новом свете.
Старшеклассницы Бруклина протестуют против запрета носить в школу брюки, 1940
"Мои бабушка и дедушка в 1940 году"
Мари Уоллас - первая женщина-водитель автобуса в Чикаго, 1974
Коты Блэки и Брауни получают свою порцию молока во время дойки на ферме Арка Бадэртчера во Фресно, Калифорния, 1954сно
"Моя прапрабабушка, 1890е"
"Моя мама перед свадьбой, 1951"
"Папа дома". Ганнер Гектор Мердок возвращается домой после четырехлетнего плена в Сингапуре, 1945
Посмотри, как папа может! Мельбурн, Австралия, 1940
Юная индианка из племени Кайова, Оклахома, 1894
"Свадьба моих родителей. Окинава, 1964"
"Этот снимок моего прадеда сделан в 1930х годах на Сицилии. Он был так беден, что у него не было костюма, и ему пришлось позировать, закрывшись по шею картонкой с изображением пиджака и рубашки"
Моряк встречается с семьей после 14 месяцев в море. 1940-е
"Моя прабабушка, 1900-е годы"
"Моя мама и бабушка на отдыхе, 1974"
Норвелл Робертс, первый чернокожий полицейский в Лондоне, 1968
"!Мои бабушка и дедушка, 1937"
"Наш Майкл, октябрь, 1938"
"Мой дедушка, прадедушка, прапрадедушка и прапрабабушка, 1918"
"Это я с мамой в 1954 году. Она сшила нам платья из одинаковой ткани"
"Мы с моим лучшим другом Роки смотрим телевизор, 1959"
"Моя бабушка Дороти, дизайнер одежды, в 1950-е годы"
"Мой дедушка и его лучший друг Уилли Холл на Корейской войне"
"Моя бабушка в 1960-е снимала семейные собрания в гараже"
"Фото из семейного альбома. Фрипорт, Иллинойс"
Чистильщицы устриц. Порт Ройял, Южная Каролина, 1909
Парижанка в своем саду, 1910
"1976 - 2018: мои родители уже больше 40 лет вместе"
Полицейский в опасности, 1959
Сотрудницы полиции Лос-Анджелеса отстреливают новые револьверы, 1948
"Моя бабушка Тайта в Бейруте, 1950-е годы"
Полковник Роберт Стирм возвращается к семье после пяти лет во вьетинамском лагере6 военнопленных, 1974
"Дедушкин класс в Техасе в 1930-х годах"
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— переведено специально для fishki.net
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-сейчас мистер полковник расскажет дочке как они сжигали живьём напалмом жителей Вьетнама и та порадуется.
-да,долой запреты! Сейчас эти бабушки и дедушки наверное довольны тем,что их потомки целуют ниггерам туфли, или это другое?)))
Ленинград, зима, -20, ветерок такой, для нашего города характерный - вроны вперёд хвостами летают.
Но в школу в брюках - низзя!
Я пошла в школу в 1970, успела школу закончить - и всё ещё было низзя.
Царство идиотизма.