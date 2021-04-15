«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Съёмки начнутся уже летом этого года.
Летом 2021 года в Бостоне стартуют съемки голливудской версии культовой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Американский ремейк будет называться «About Fate». Режиссером картины выступит Марюс Вайсберг, в последнее время работавший над российскими комедиями «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «8 лучших свиданий».
«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», - поделился Вайсберг.
Главные роли в адаптации исполнят молодые звезды Голливуда: Томас Манн (сериалы «Фарго» и «Бывает и хуже»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры» и сериал «Американская история ужасов»)
По словам Марюса Вайсберга, история "Иронии судьбы" очень близка американцам и фильм должен получится успешным: «Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из «Икеи», сетевыми кофейнями и магазинами. Русская традиция ходить в баню на Новый год вписалась в американские реалии: дело в том, что почти в каждом городе США есть баня − в Нью-Йорке и Бостоне их по пять и больше. В Америке прекрасно знают, что это такое, и «вениковая терапия» там известна как «плэйтца». Мои ожидания от проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором».
Над сценарием для американской адаптации фильма работала Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники" (2020). Продюсерами киноленты выступили Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова, а дистрибьюцией займется кинокомпания Central Partnership.
Пользователи Сети приняли эту новость с иронией, но к счастью, их опасения по поводу черных актеров-трансгендеров не сбылись:
Нееее! Считаю, что это не по голливудским законам, чтоб Наденьку женщина играла. Вот этот парняга должен. Может, как раз освободился уже от роли феи-крестной в новой «Золушке». pic.twitter.com/D5ECnx2W81— Цветочек Аленький (@BorheSMarkeS) April 15, 2021
Наденька будет чернокожей,а Ипполит будет влюблен в Женю...без этого никак🙄— Светлана Поскребышев (@posksvetlana) April 14, 2021
Убитый в хлам героином герой фильма летит из Нью Йорка в Сан Франциско?— Alexxiss (@Alexxis41492023) April 14, 2021
Ахах: «Каждый новый год, мы с друзьями ходим в баню» pic.twitter.com/Ssggbe08sQ— vvhite_rabblt (@vvhite_rabblt) April 14, 2021
Источник:
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Хотелось бы ошибиться, но ...
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые
Платочки белые, глаза печальные.
Ка будет петь под гитару интересно , а без этого фильм как невеста без свадебного платья
Дальше уже нет никакого смысла, ни в чём((
Что будет дальше страшно представить