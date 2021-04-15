«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Летом 2021 года в Бостоне стартуют съемки голливудской версии культовой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Американский ремейк будет называться «About Fate». Режиссером картины выступит Марюс Вайсберг, в последнее время работавший над российскими комедиями «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «8 лучших свиданий».





«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», - поделился Вайсберг.