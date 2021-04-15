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«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

«Иронию судьбы» переснимут в Голливуде (11 фото)

Автор:
15 апреля 2021 13:16
Сообщество : Кино
Метки: адаптация   голливуд   ирония судьбы или с легким паром   комедия   ремейк   
857
11

Съёмки начнутся уже летом этого года.

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Метки: адаптация   голливуд   ирония судьбы или с легким паром   комедия   ремейк   
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17  комментариев
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200k
Барон Мюнхгаузен 44 минуты назад
И на выходе получится очередное тупое американское дерьмо...
Хотелось бы ошибиться, но ...
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2k
Ivan 4 минуты назад
В пиаре будет участвовать громкий лозунг:"Наш ответ Мосфильму"?
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4k
Ya 7 минут назад
Решение снять «Иронию судьбы» уже говорит о тупости амеров, а когда выйдет и в главных ролях будут негры это будет приговор. Смотреть будут только создатели фильма. Тема фильма не для амеров, не поймут.
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7k
Majul 9 минут назад
Негров, п.и.д.о.р.о.в., переделанных или мечтающих переделаться нет. Как такое вообще допустили.
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38
комнатный сибиряк 11 минут назад
На Тихорецкую состав отправится.
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые
Платочки белые, глаза печальные.

Ка будет петь под гитару интересно , а без этого фильм как невеста без свадебного платья
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97
Племянник Путина 11 минут назад
Если Лукашин не будет чёрным инвалидом кидором с лишнем весом, то вообще не понятно зачем идти в кино на этот фильм.
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−10
alex 15 минут назад
голливуд может, там дерьма не делают!
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38
комнатный сибиряк 16 минут назад
После просмотра американцы будут друг друга в баню посылать " а не пошли бы вы баню" !!
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6k
Фельдъегерь 19 минут назад
фильм будет - говно, тупизна голливудских масштабов
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619
g789 20 минут назад
Дочитал пост до слов "Гитлер капут"...
Дальше уже нет никакого смысла, ни в чём((
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5k
Александр Иванов 21 минуту назад
Боюсь, пиндосы не поймут в чём, собственно, прикол. Сначала удивятся, что в бане можно напиться. Потом тому, что обстановка в квартирах похожа-у них, говорят, все квартиры простых людей одинаковы почти один в один.
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11k
Евгений Полчаса назад
а почему не Сарик Андреасян режиссер? Он же самый большой специалист по съемке дерьмовых ремейков советских фильмов?
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21k
Батончик с маком 38 минут назад
На день благодарения ниггеры-педерасты пойдут в баню. Там они по традиции будут нюхать кокс, курить траву и играть в "выруби белого"....
Что будет дальше страшно представить
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11k
Агент Безопасной Национальности 39 минут назад
Пендосы явно ищут повод для войны, чтоб потом верещать, мол, злые русские на них первыми напали...
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47
manul74 48 минут назад
а че без негров что ли?
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