Подросток с "синдромом оборотня" рассказал, как над ним издевались в школе

Сейчас от гипертрихоза нет определенного лекарства. По словам Лалита, когда волосы становятся слишком длинными, он просто их подстригает. "Это как волосы на голове - они будут продолжать расти, и у меня нет способа справиться с ними. Я не верю, что когда-нибудь появится лекарство от этого. Но со временем я понял, что наличие волос на теле отличает меня от других, в хорошем смысле. Я уникален. За несколько лет я понял многие вещи, и одна из них - что я один на миллион, и что я не должен сдаваться. Нужно жить полной жизнью, двигаться вперёд, быть счастливым," - говорит парень.