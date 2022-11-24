Подросток с "синдромом оборотня" рассказал, как над ним издевались в школе

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17-летний Лалит Патидар живёт в маленькой деревне в Индии. У парня редкое заболевание, вызвавшее чрезмерный рост волос на теле, в том числе на лице. Недавно он начал заявлять о себе, и рассказал, как над ним издевались в школе, и даже кидали в него камни.
17-летний Лалит Патидар живет в небольшой деревне Нандлета в индийском штате Мадхья-Прадеш. В возрасте шести лет у мальчика начали избыточно расти волосы по всему лицу, и ему поставили диагноз гипертрихоз, который также называют "синдромом оборотня". Заболевание крайне редкое - считается, что за историю начиная со средних веков его обнаруживали лишь у 50 человек.
Но не так давно парень начал заявлять о себе, и у него появилась мечта - стать успешным ютубером. В одном интервью он признался, что раньше сверстники постоянно над ним подшучивали и издевались, и даже кидали в него камни. Одноклассники в школе обзывали его "мальчиком-обезьяной", и боялись, что Лалит их укусит. Однако, несмотря на негативные моменты, парень сохраняет позитивные взгляды на жизнь. Он учится, помогает отцу по работе, и стремится к своей мечте, создавая видео.
"Я родился в хорошей семье. Мой отец - фермер, и сейчас я помогаю ему с работой, параллельно учась в старшей школе. Волосы на теле у меня были всю жизнь. Родители рассказали, что при рождении врачи меня побрили. Я даже и не замечал какие-то волосы, пока мне не исполнилось шесть лет. Тогда я впервые заметил, что волосы растут на моем теле не так, как у других," - рассказывает Лалит.
"Одноклассники часто дразнили меня, кричали вслед: "Обезьяна, обезьяна!", люди и маленькие дети меня часто пугались. Кто-то даже думал, что я призрак или какое-то мифическое существо. В меня даже бросали камни - но я считаю, что это было несправедливо по отношению к ребенку, который всю жизнь не знал другого облика".
Сейчас от гипертрихоза нет определенного лекарства. По словам Лалита, когда волосы становятся слишком длинными, он просто их подстригает. "Это как волосы на голове - они будут продолжать расти, и у меня нет способа справиться с ними. Я не верю, что когда-нибудь появится лекарство от этого. Но со временем я понял, что наличие волос на теле отличает меня от других, в хорошем смысле. Я уникален. За несколько лет я понял многие вещи, и одна из них - что я один на миллион, и что я не должен сдаваться. Нужно жить полной жизнью, двигаться вперёд, быть счастливым," - говорит парень.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну серьёзно, не отрастала на нём шерсть за световой день.