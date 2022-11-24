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Подросток с "синдромом оборотня" рассказал, как над ним издевались в школе

Подросток с "синдромом оборотня" рассказал, как над ним издевались в школе

Автор:
24 ноября 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Индия   болезни   истории   история   люди   особенности тела   подросток   фото   фотографии   
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17-летний Лалит Патидар живёт в маленькой деревне в Индии. У парня редкое заболевание, вызвавшее чрезмерный рост волос на теле, в том числе на лице. Недавно он начал заявлять о себе, и рассказал, как над ним издевались в школе, и даже кидали в него камни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   болезни   истории   история   люди   особенности тела   подросток   фото   фотографии   
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6  комментариев
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3k
DKF Полчаса назад
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SinigamiRuuk 24 минуты назад
Просто родителям было его впадлу брить.
Ну серьёзно, не отрастала на нём шерсть за световой день.
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1k
Andrey Час назад
чубакка
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Lenusya Час назад
как какое-нибудь редкое заболевание, так обязательно в Индии, с одной стороны, чем больше людей, тем больше вероятность, с другой с их срачем в стране и не такое заболевание появится
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Оксид Бетона 2 часа назад
Покусал бы всех и все стали бы оборотнями.
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