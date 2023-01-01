23.

16 июля 1991 года. Золотой запас СССР⁠⁠

«Известия» впервые опубликовали данные, которые всегда считались сверхсекретными: золотой запас СССР — 374,56 тонны. Эта цифра была полной неожиданностью, эксперты оценивали золотой запас страны не менее чем в 2-3 тысячи тонн



Последние «тайны» Госбанка



Сводный (включая операции центральных банков республик) баланс Государственного банка СССР на 1 января 1991 года.



Комментирует корреспондент Известий



Итак, с огромным перерывом — после 1936 года! — мы возобновляем открытую публикацию сводного баланса Госбанка СССР — святая святых авторитарного государства. Сам факт появления такого документа накануне встречи Президента СССР с членами «большой семерки»—свидетельство нашего серьезного намерения реально продвигаться к рынку, к цивилизованным товарно-денежным отношениям. Кстати, открытость в этой сфере — важнейшее условие при решении вопроса о вступлении нашей страны в Международный валютный фонд. Мировой банк и другие международные финансовые организации. Да и принятым в прошлом году законом о банках и банковской деятельности предусматривалась публикация сводного баланса Госбанка СССР.



Что отражает представленный баланс? Прежде всего чем располагает наш Центральный банк — это те 638 с лишним миллиардов рублей активов банка. И вопрос не в том, много это или мало, а в том, на какие цели тратятся деньги главного банка страны. По мнению зампреда Госбанка СССР А. Войлукова, баланс оказался чрезмерно утяжелен за счет кредитов Минфину Союза и минфинам республик — более 426 миллиардов рублей поглотили такого рода кредиты, причем доля республик выглядит весьма скромной (23,6 миллиарда рублей).



В мире принято, что Минфин обязан занимать деньги у предприятий и населения, а уж они вкладывают деньги в те или иные программы, если видят в этом резон. У нас же Минфин… на содержании государства. Правда, первые шаги сделаны по пути развития рынка ценных бумаг. И те 49,1 миллиарда рублей, которые обозначены в активах, — обнадеживающее начало. С другой стороны, количество банкнот в обращении специалисты оценивают как избыточное, и объясняется это неразвитостью безналичной формы расчетов и опять-таки слабостью рынка ценных бумаг.



Публикуемый баланс во многом отражает переходный период как нашей экономики в целом, так и формирования двухуровневой банковской системы. К примеру, средства на корреспондентских счетах коммерческих банков выражены в сумме чуть больше 30 миллиардов рублей. Но еще не сформировалась сама эта банковская структура, и потому картина выглядит неполной. Меняются взаимоотношения Госбанка и предприятий, которые наконец-то стали получать проценты на свои свободные средства, которые хранят в Госбанке СССР.



Наконец, скажем о том, что с публикацией сводного баланса должны прекратиться досужие кривотолки о реальном золотом обеспечении советской валюты. Нет, это не пустые бумажки! Банкноты и монеты, находящиеся у нас в обращении, имеют достаточно солидное обеспечение драгоценными металлами и иностранной валютой, в том числе золотое обеспечение — 374,5 тонны (374.561.420,6 грамма).



Открытие наших финансовых балансов — это также важный шаг к реальной конвертируемости рубля. Скажем и о том, что публикация сводного баланса — на 1 января 1991 года — несколько запоздала. Арнольд Васильевич Войлуков заверил, что теперь публиковаться балансы будут ежеквартально. Правда, первый квартал года по понятным причинам пропущен: реформа цен и ряд других факторов помешали. Очередной баланс отразит ситуацию на 1 июля 1991 года.



В. РОМАНЮК.



«Известия» 16.07.1991 г.