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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
01 января 2023 20:03
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
2358
29
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
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6  комментариев
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4k
Николаевич 2 часа назад
Ну да, ну да – 90-е без И.Салтыковой совсем никак!
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3k
Gusev Час назад
Чемпионат по выпиванию организовал журнал "Столица".
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140
Иван Днепров 3 часа назад
Ох уж эта Салтыкова! А почему собственно она!? Неужели из-за той крылатой фразы!?
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430
KE2646 Иван Днепров 2 часа назад
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140
Иван Днепров KE2646 2 часа назад
Так я же об этом и спрашивал! Ну клёвая себе и клёвая. Прёт он её или нет вот в чём вопрос!
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