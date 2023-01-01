2358
29
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Владислав Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович во время съёмок 100-го выпуска капитал-шоу "Поле чудес" в цирке на Цветном бульваре, 29 сентября 1992 года.
×
×
17.
15 ноября 1997 года был проведен первый открытый Чемпионат Москвы по спортивному выпиванию.
Общественное мероприятие, немыслимое сегодня вне стен баров, вполне себе проводилось радиостанцией «Серебряный дождь».
Первый этап — жим вольным стилем (50 грамм без закуски). Второй этап — два по пятьдесят с тостом. Третий этап — сервировка. В дополнение к основному снаряду (рюмке) спортсменам были выданы наборы, состоявшие из газеты «Правда», соленого огурца, вареной картошки, плавленого сырка «Дружба», докторской колбасы, кильки и черного хлеба. Участники должны были красиво нарезать и уложить эту снедь, выпить три по пятьдесят и с удовольствием закусить.
Общественное мероприятие, немыслимое сегодня вне стен баров, вполне себе проводилось радиостанцией «Серебряный дождь».
Первый этап — жим вольным стилем (50 грамм без закуски). Второй этап — два по пятьдесят с тостом. Третий этап — сервировка. В дополнение к основному снаряду (рюмке) спортсменам были выданы наборы, состоявшие из газеты «Правда», соленого огурца, вареной картошки, плавленого сырка «Дружба», докторской колбасы, кильки и черного хлеба. Участники должны были красиво нарезать и уложить эту снедь, выпить три по пятьдесят и с удовольствием закусить.
23.
16 июля 1991 года. Золотой запас СССР
«Известия» впервые опубликовали данные, которые всегда считались сверхсекретными: золотой запас СССР — 374,56 тонны. Эта цифра была полной неожиданностью, эксперты оценивали золотой запас страны не менее чем в 2-3 тысячи тонн
Последние «тайны» Госбанка
Сводный (включая операции центральных банков республик) баланс Государственного банка СССР на 1 января 1991 года.
Комментирует корреспондент Известий
Итак, с огромным перерывом — после 1936 года! — мы возобновляем открытую публикацию сводного баланса Госбанка СССР — святая святых авторитарного государства. Сам факт появления такого документа накануне встречи Президента СССР с членами «большой семерки»—свидетельство нашего серьезного намерения реально продвигаться к рынку, к цивилизованным товарно-денежным отношениям. Кстати, открытость в этой сфере — важнейшее условие при решении вопроса о вступлении нашей страны в Международный валютный фонд. Мировой банк и другие международные финансовые организации. Да и принятым в прошлом году законом о банках и банковской деятельности предусматривалась публикация сводного баланса Госбанка СССР.
Что отражает представленный баланс? Прежде всего чем располагает наш Центральный банк — это те 638 с лишним миллиардов рублей активов банка. И вопрос не в том, много это или мало, а в том, на какие цели тратятся деньги главного банка страны. По мнению зампреда Госбанка СССР А. Войлукова, баланс оказался чрезмерно утяжелен за счет кредитов Минфину Союза и минфинам республик — более 426 миллиардов рублей поглотили такого рода кредиты, причем доля республик выглядит весьма скромной (23,6 миллиарда рублей).
В мире принято, что Минфин обязан занимать деньги у предприятий и населения, а уж они вкладывают деньги в те или иные программы, если видят в этом резон. У нас же Минфин… на содержании государства. Правда, первые шаги сделаны по пути развития рынка ценных бумаг. И те 49,1 миллиарда рублей, которые обозначены в активах, — обнадеживающее начало. С другой стороны, количество банкнот в обращении специалисты оценивают как избыточное, и объясняется это неразвитостью безналичной формы расчетов и опять-таки слабостью рынка ценных бумаг.
Публикуемый баланс во многом отражает переходный период как нашей экономики в целом, так и формирования двухуровневой банковской системы. К примеру, средства на корреспондентских счетах коммерческих банков выражены в сумме чуть больше 30 миллиардов рублей. Но еще не сформировалась сама эта банковская структура, и потому картина выглядит неполной. Меняются взаимоотношения Госбанка и предприятий, которые наконец-то стали получать проценты на свои свободные средства, которые хранят в Госбанке СССР.
Наконец, скажем о том, что с публикацией сводного баланса должны прекратиться досужие кривотолки о реальном золотом обеспечении советской валюты. Нет, это не пустые бумажки! Банкноты и монеты, находящиеся у нас в обращении, имеют достаточно солидное обеспечение драгоценными металлами и иностранной валютой, в том числе золотое обеспечение — 374,5 тонны (374.561.420,6 грамма).
Открытие наших финансовых балансов — это также важный шаг к реальной конвертируемости рубля. Скажем и о том, что публикация сводного баланса — на 1 января 1991 года — несколько запоздала. Арнольд Васильевич Войлуков заверил, что теперь публиковаться балансы будут ежеквартально. Правда, первый квартал года по понятным причинам пропущен: реформа цен и ряд других факторов помешали. Очередной баланс отразит ситуацию на 1 июля 1991 года.
В. РОМАНЮК.
«Известия» 16.07.1991 г.
«Известия» впервые опубликовали данные, которые всегда считались сверхсекретными: золотой запас СССР — 374,56 тонны. Эта цифра была полной неожиданностью, эксперты оценивали золотой запас страны не менее чем в 2-3 тысячи тонн
Последние «тайны» Госбанка
Сводный (включая операции центральных банков республик) баланс Государственного банка СССР на 1 января 1991 года.
Комментирует корреспондент Известий
Итак, с огромным перерывом — после 1936 года! — мы возобновляем открытую публикацию сводного баланса Госбанка СССР — святая святых авторитарного государства. Сам факт появления такого документа накануне встречи Президента СССР с членами «большой семерки»—свидетельство нашего серьезного намерения реально продвигаться к рынку, к цивилизованным товарно-денежным отношениям. Кстати, открытость в этой сфере — важнейшее условие при решении вопроса о вступлении нашей страны в Международный валютный фонд. Мировой банк и другие международные финансовые организации. Да и принятым в прошлом году законом о банках и банковской деятельности предусматривалась публикация сводного баланса Госбанка СССР.
Что отражает представленный баланс? Прежде всего чем располагает наш Центральный банк — это те 638 с лишним миллиардов рублей активов банка. И вопрос не в том, много это или мало, а в том, на какие цели тратятся деньги главного банка страны. По мнению зампреда Госбанка СССР А. Войлукова, баланс оказался чрезмерно утяжелен за счет кредитов Минфину Союза и минфинам республик — более 426 миллиардов рублей поглотили такого рода кредиты, причем доля республик выглядит весьма скромной (23,6 миллиарда рублей).
В мире принято, что Минфин обязан занимать деньги у предприятий и населения, а уж они вкладывают деньги в те или иные программы, если видят в этом резон. У нас же Минфин… на содержании государства. Правда, первые шаги сделаны по пути развития рынка ценных бумаг. И те 49,1 миллиарда рублей, которые обозначены в активах, — обнадеживающее начало. С другой стороны, количество банкнот в обращении специалисты оценивают как избыточное, и объясняется это неразвитостью безналичной формы расчетов и опять-таки слабостью рынка ценных бумаг.
Публикуемый баланс во многом отражает переходный период как нашей экономики в целом, так и формирования двухуровневой банковской системы. К примеру, средства на корреспондентских счетах коммерческих банков выражены в сумме чуть больше 30 миллиардов рублей. Но еще не сформировалась сама эта банковская структура, и потому картина выглядит неполной. Меняются взаимоотношения Госбанка и предприятий, которые наконец-то стали получать проценты на свои свободные средства, которые хранят в Госбанке СССР.
Наконец, скажем о том, что с публикацией сводного баланса должны прекратиться досужие кривотолки о реальном золотом обеспечении советской валюты. Нет, это не пустые бумажки! Банкноты и монеты, находящиеся у нас в обращении, имеют достаточно солидное обеспечение драгоценными металлами и иностранной валютой, в том числе золотое обеспечение — 374,5 тонны (374.561.420,6 грамма).
Открытие наших финансовых балансов — это также важный шаг к реальной конвертируемости рубля. Скажем и о том, что публикация сводного баланса — на 1 января 1991 года — несколько запоздала. Арнольд Васильевич Войлуков заверил, что теперь публиковаться балансы будут ежеквартально. Правда, первый квартал года по понятным причинам пропущен: реформа цен и ряд других факторов помешали. Очередной баланс отразит ситуацию на 1 июля 1991 года.
В. РОМАНЮК.
«Известия» 16.07.1991 г.
24.
12 декабря 1992 года.
В развлекательном центре Sun City Entertainment Center, Сан-Сити, ЮАР, прошёл 42-й ежегодный конкурс красоты Мисс Мира 1992. В конкурсе участвовали 83 девушки. Победила Юлия Курочкина, представлявшая Россию.
В развлекательном центре Sun City Entertainment Center, Сан-Сити, ЮАР, прошёл 42-й ежегодный конкурс красоты Мисс Мира 1992. В конкурсе участвовали 83 девушки. Победила Юлия Курочкина, представлявшая Россию.
Источник:
Еще крутые истории!
- 20 ретро фотографий, рассказывающих захватывающие истории
- В Англии "банда" свиней держит народ в страхе
Новости партнёров