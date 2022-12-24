5.

31 июля 1991 года состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ».



Этот день был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие расходы.



Официально это называется «День благотворительного проезда на метро», и, как заметил заместитель начальника службы движения метрополитена Н. Тимашов, за 52 года его работы ничего подобного еще не было. Немудрено: реклама, настоящая неформальная, преследующая коммерческие цели, совсем недавно перестала быть экзотикой нашей жизни. И нет ничего худого в том, что благотворительность, кроме прямых целей, дает еще и рекламный эффект благотворителю. По крайней мере, без такого эффекта благотворительных акций было бы меньше, и от этого никуда не деться.

"Известия" 31.07.1991 г.



С точки зрения экономической, расходы на акцию сопоставимы с платой за рекламу по первому каналу ЦТ. В рабочие дни московское метро перевозит около 7 миллионов пассажиров (учитывая поездки в оба конца). Но не спешите умножить на 15 копеек. Более двух миллионов пассажиров ездят по различного рода проездным документам, значит, и платить за них не надо. Летом нет студентов, многие в отпусках. Итого «к оплате» было предъявлено чуть больше 4 миллионов поездок. Но и шестьсот тысяч — деньги немалые, тем более что объединение намеревается повторить еще не раз подобный расход.



Чем конкретно занималась эта «передовая» коммерческая структура, тогда знали еще далеко не все. Сам термин «пирамида» был еще незнаком среднему обывателю, как и то, что именно скрывается за тремя буквами «М». Поэтому народная молва тут же расшифровала «МММ» как «Меценаты московского метро».



Накануне мой коллега М. Бергер попытался было выяснить, что или кто скрывается под этой аббревиатурой. Безуспешно: никто в МММ не сообщил корреспонденту ни об учредителях фирмы, ни о роде ее деятельности («Известия» № 180). Быть может, МПС (министерство путей сообщения), устроившее вместе с МММ «день открытых дверей», внесет ясность о своем партнере? Увы, ни министр, ни оказавшийся на встрече представитель управления метрополитенов ничего не добавили к скудной информации.