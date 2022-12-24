FISHKINET
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с внезапными неприятностями Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с... Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки США накрыл зимний шторм США накрыл зимний шторм Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая “машина” античного мира Римский легион: как была устроена самая эффективная боевая... 12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами 12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их... Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022 Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022 Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами Найден настоящий АкваМен Найден настоящий АкваМен Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков Самая очаровательная Дюймовочка ушедших веков Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 декабря Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные... Египетские археологи нашли магический амулет Египетские археологи нашли магический амулет Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек Забавные животные, чья беременность превратила их в неваляшек Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
24 декабря 2022 21:31
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
1144
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Похабыч 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Alex Полчаса назад
Второй Максим Удалов, барабанщик в арии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Час назад
В 90-х китайцев много на рынках было, сейчас в основном их в музеях можно встретить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl Час назад
эти походу уже в какой-то канаве сгнили, либо в бетоне закатаны где-то

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев Час назад
ну какие же это "ребята"? Это самые настоящие "братки" - "смотрящие" за банком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Алекс 2 часа назад
Клёвая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

893696



Другие посты автора
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Популярные теги
#фото#факты#подборка#история#забавно#фотографии#дети#СССР#Приморье#Россия
#Юмор#люди#животные#Приколы#картинки#удивительно#искусство#творчество#познавательно#красота
#интересно#Прикол#интересное#в мире#кино#Вещи#новости#футбол#Жизнь
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

На что жалуетесь?

Вернуться