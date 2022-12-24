1144
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
5.
31 июля 1991 года состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ».
Этот день был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие расходы.
Официально это называется «День благотворительного проезда на метро», и, как заметил заместитель начальника службы движения метрополитена Н. Тимашов, за 52 года его работы ничего подобного еще не было. Немудрено: реклама, настоящая неформальная, преследующая коммерческие цели, совсем недавно перестала быть экзотикой нашей жизни. И нет ничего худого в том, что благотворительность, кроме прямых целей, дает еще и рекламный эффект благотворителю. По крайней мере, без такого эффекта благотворительных акций было бы меньше, и от этого никуда не деться.
"Известия" 31.07.1991 г.
С точки зрения экономической, расходы на акцию сопоставимы с платой за рекламу по первому каналу ЦТ. В рабочие дни московское метро перевозит около 7 миллионов пассажиров (учитывая поездки в оба конца). Но не спешите умножить на 15 копеек. Более двух миллионов пассажиров ездят по различного рода проездным документам, значит, и платить за них не надо. Летом нет студентов, многие в отпусках. Итого «к оплате» было предъявлено чуть больше 4 миллионов поездок. Но и шестьсот тысяч — деньги немалые, тем более что объединение намеревается повторить еще не раз подобный расход.
Чем конкретно занималась эта «передовая» коммерческая структура, тогда знали еще далеко не все. Сам термин «пирамида» был еще незнаком среднему обывателю, как и то, что именно скрывается за тремя буквами «М». Поэтому народная молва тут же расшифровала «МММ» как «Меценаты московского метро».
Накануне мой коллега М. Бергер попытался было выяснить, что или кто скрывается под этой аббревиатурой. Безуспешно: никто в МММ не сообщил корреспонденту ни об учредителях фирмы, ни о роде ее деятельности («Известия» № 180). Быть может, МПС (министерство путей сообщения), устроившее вместе с МММ «день открытых дверей», внесет ясность о своем партнере? Увы, ни министр, ни оказавшийся на встрече представитель управления метрополитенов ничего не добавили к скудной информации.
Этот день был объявлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» оплатил все соответствующие расходы.
Официально это называется «День благотворительного проезда на метро», и, как заметил заместитель начальника службы движения метрополитена Н. Тимашов, за 52 года его работы ничего подобного еще не было. Немудрено: реклама, настоящая неформальная, преследующая коммерческие цели, совсем недавно перестала быть экзотикой нашей жизни. И нет ничего худого в том, что благотворительность, кроме прямых целей, дает еще и рекламный эффект благотворителю. По крайней мере, без такого эффекта благотворительных акций было бы меньше, и от этого никуда не деться.
"Известия" 31.07.1991 г.
С точки зрения экономической, расходы на акцию сопоставимы с платой за рекламу по первому каналу ЦТ. В рабочие дни московское метро перевозит около 7 миллионов пассажиров (учитывая поездки в оба конца). Но не спешите умножить на 15 копеек. Более двух миллионов пассажиров ездят по различного рода проездным документам, значит, и платить за них не надо. Летом нет студентов, многие в отпусках. Итого «к оплате» было предъявлено чуть больше 4 миллионов поездок. Но и шестьсот тысяч — деньги немалые, тем более что объединение намеревается повторить еще не раз подобный расход.
Чем конкретно занималась эта «передовая» коммерческая структура, тогда знали еще далеко не все. Сам термин «пирамида» был еще незнаком среднему обывателю, как и то, что именно скрывается за тремя буквами «М». Поэтому народная молва тут же расшифровала «МММ» как «Меценаты московского метро».
Накануне мой коллега М. Бергер попытался было выяснить, что или кто скрывается под этой аббревиатурой. Безуспешно: никто в МММ не сообщил корреспонденту ни об учредителях фирмы, ни о роде ее деятельности («Известия» № 180). Быть может, МПС (министерство путей сообщения), устроившее вместе с МММ «день открытых дверей», внесет ясность о своем партнере? Увы, ни министр, ни оказавшийся на встрече представитель управления метрополитенов ничего не добавили к скудной информации.
11.
Основатель группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв после концерта фотографируется с фанатами. Санкт Петербург, СК «Юбилейный», 20 февраля 1999 года.
13.
Юрий Никулин пepeд началом юбилейного вечepa. Москва, 18 декабря 1991 года.
Из интервью с артистом в 1992 году:
-Вы были счастливы?
- Я считаю, что да. И много раз. Вообще, я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья. Недавно на улице одна женщина кричала: "Какое счастье! Я купила копченой колбасы по десять рублей!" У нее на лице было настоящее счастье! И я был счастлив, глядя на нее. Вы знаете, у меня своя собственная концепция счастья. Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека — хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
-Историческое событие, которое оказало на вас наибольшее влияние?
-Мне недавно исполнилось 70 лет, и когда я окидываю взглядом, что я пережил и чему был свидетелем, — столько всяких исторических событий произошло! Но наибольшее влияние — это, конечно, война. Хуже этого ничего нет.
-Если бы у вас была возможность облагодетельствовать человечество, то...
-В данной ситуации я бы всех накормил.
Главная черта вашего характера?
- Мне трудно судить. Я буду счастлив, если обо мне потом скажут: он был добрый человек. Это не значит, что я всегда добрый. Но доброта — на первом месте.
Из интервью с артистом в 1992 году:
-Вы были счастливы?
- Я считаю, что да. И много раз. Вообще, я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья. Недавно на улице одна женщина кричала: "Какое счастье! Я купила копченой колбасы по десять рублей!" У нее на лице было настоящее счастье! И я был счастлив, глядя на нее. Вы знаете, у меня своя собственная концепция счастья. Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека — хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
-Историческое событие, которое оказало на вас наибольшее влияние?
-Мне недавно исполнилось 70 лет, и когда я окидываю взглядом, что я пережил и чему был свидетелем, — столько всяких исторических событий произошло! Но наибольшее влияние — это, конечно, война. Хуже этого ничего нет.
-Если бы у вас была возможность облагодетельствовать человечество, то...
-В данной ситуации я бы всех накормил.
Главная черта вашего характера?
- Мне трудно судить. Я буду счастлив, если обо мне потом скажут: он был добрый человек. Это не значит, что я всегда добрый. Но доброта — на первом месте.
16.
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов с поклонницей.
Бильярдный клуб «Snooker», 1997 год.
Бильярдный клуб «Snooker», 1997 год.
18.
18 ноября 1991 года. Богатые тоже плачут
По советскому телевидению начат показ мексиканского телесериала "Богатые тоже плачут".
«Богатые тоже плачут» (исп. Los ricos también lloran) — мексиканский телесериал 1979 года, имевший большой успех на советском и впоследствии на российском телевидении. Стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР, после теленовеллы «Рабыня Изаура» (Бразилия). Состоит из 244 серий по 23 минуты каждая.
Теленовелла условно поделена на две части, обе из которых представляют собой экранизации двух радиопьес Инес Родены, «Богатые тоже плачут» и «Когда дарится сын», написанных по её же одноимённым романам. Сценарий первой части написала Мария Сараттини Дан, сценарий второй — известный сценарист, пишущий в юмористическом стиле, Карлос Ромеро.
Изначально теленовелла должна была ограничиться только первой частью, но ввиду высокого рейтинга было решено продолжать съёмки, однако Мария Сараттини Дан отказалась продолжать работу, поэтому сценарий второй части пришлось писать Карлосу Ромеро (позже он адаптировал «Когда дарится сын» под сценарий венесуэльской теленовеллы «Ракель»).
По советскому телевидению начат показ мексиканского телесериала "Богатые тоже плачут".
«Богатые тоже плачут» (исп. Los ricos también lloran) — мексиканский телесериал 1979 года, имевший большой успех на советском и впоследствии на российском телевидении. Стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР, после теленовеллы «Рабыня Изаура» (Бразилия). Состоит из 244 серий по 23 минуты каждая.
Теленовелла условно поделена на две части, обе из которых представляют собой экранизации двух радиопьес Инес Родены, «Богатые тоже плачут» и «Когда дарится сын», написанных по её же одноимённым романам. Сценарий первой части написала Мария Сараттини Дан, сценарий второй — известный сценарист, пишущий в юмористическом стиле, Карлос Ромеро.
Изначально теленовелла должна была ограничиться только первой частью, но ввиду высокого рейтинга было решено продолжать съёмки, однако Мария Сараттини Дан отказалась продолжать работу, поэтому сценарий второй части пришлось писать Карлосу Ромеро (позже он адаптировал «Когда дарится сын» под сценарий венесуэльской теленовеллы «Ракель»).
20.
Элегантный китаец, в окружении других китайцев, стоит на территории торговых рядов города Челябинска, 1990 год.
Источник:
Еще крутые истории!
- Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях
- Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме
- Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории
- Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории
- Короткое зимнее лето королевы Астрид
Новости партнёров