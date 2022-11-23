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На какой сам сядешь, а на какой... Подборка зачётных стульев

На какой сам сядешь, а на какой... Подборка зачётных стульев

Автор:
23 ноября 2022 17:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   мебель   подборка   стул   стулья   
816
19
В этой подборке будут все стулья: дизайнерские, нарушающие физические законы, а также стулья, которые бы было стыдно показать своему психотерапевту.
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Есть ли у вас необычный стул или табуретка?

Источник:

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Метки: Юмор   интересное   мебель   подборка   стул   стулья   
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5k
sedoisever 44 минуты назад
Блин... Уже разобрали.
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1k
Лимонадный Джо 2 минуты назад
Как столяр скажу - есть пример для подражания!
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