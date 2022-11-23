На какой сам сядешь, а на какой... Подборка зачётных стульев

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В этой подборке будут все стулья: дизайнерские, нарушающие физические законы, а также стулья, которые бы было стыдно показать своему психотерапевту.
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Есть ли у вас необычный стул или табуретка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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