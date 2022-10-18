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Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия

Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия

Автор:
18 октября 2022 19:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   паранойя   подборка   подозрительность   
1982
16
Если у вас заклеена фронтальная камера на смартфоне/мониторе/ноутбуке, тогда добро пожаловать в клуб... клуб параноиков ^_^
Всё о недоверии и подозрительности в мемах и заметках.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   паранойя   подборка   подозрительность   
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4  комментария
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8k
Shtoppi 46 минут назад
«Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят»
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738
Сергей 13 минут назад
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64k
Андрей 36 минут назад
Если у вас нет паранойи, то это совсем не значит, что за вами не следят...
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Никифоридис

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