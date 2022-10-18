Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия

1982
16
Если у вас заклеена фронтальная камера на смартфоне/мониторе/ноутбуке, тогда добро пожаловать в клуб... клуб параноиков ^_^
Всё о недоверии и подозрительности в мемах и заметках.
Всё о недоверии и подозрительности в мемах и заметках.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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