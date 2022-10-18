Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия

Если у вас заклеена фронтальная камера на смартфоне/мониторе/ноутбуке, тогда добро пожаловать в клуб... клуб параноиков ^_^

Всё о недоверии и подозрительности в мемах и заметках.

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2. Видимо, многих не отпускает 0 Источник:

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3. Если бы у Ноя была лёгкая паранойя 0 Источник:

4. Очень боишься, что велосипед украдут 0 Источник:

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6. Главное 0

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9. Тор всякий раз 0

10. Следуют заветам Цукерберга 0 Источник:

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14. У всех телевизоров есть секретный маленький блок 0 Источник:

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