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Без мемного кота не обойтись: учим английский язык

Без мемного кота не обойтись: учим английский язык

Автор:
08 ноября 2022 17:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   английский язык   изучение английского   интересное   подборка   языки   
1193
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Подборка посвящена всем тем, кто учит английский язык... А также тем, кому его не мешало бы выучить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   английский язык   изучение английского   интересное   подборка   языки   
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8  комментариев
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566
Anatoliy30 41 минуту назад
а может мужик в черной майке из англоязычной страны и лучше нас понимает что написано ?
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2k
Vadim Balabanov 6 минут назад
-Ту-ти-ту-ту-ту-ту!
-Что это было?
-Это русские просят два чая в номер двести двадцать два.
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62k
SWALLOW Полчаса назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
Комментарий к фото
учить..чтобы приказы колонизаторов быстрей выполнять что ли?
*запретить его нахер в школах.
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28k
Levyathan 48 минут назад
Вспомнился анекдот. Девушка, плохо владеющая английским, спрашивает у соседа, как в резюме на английском написать, что она летом занималась фрилансом в Европе. Ну он ей и подсказал-this summer I did a blowjob for free in europe
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