Без мемного кота не обойтись: учим английский язык

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Подборка посвящена всем тем, кто учит английский язык... А также тем, кому его не мешало бы выучить.
9.
Учим английский алфавит с Арни
Источник:
АНТИФИШКИ
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-Что это было?
-Это русские просят два чая в номер двести двадцать два.
*запретить его нахер в школах.