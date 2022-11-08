Без мемного кота не обойтись: учим английский язык

Подборка посвящена всем тем, кто учит английский язык... А также тем, кому его не мешало бы выучить.

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3. Обучение английскому 0

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5. Когда ты переводишь нечто и пытаешься подобрать наиболее подходящее слово 0 Источник:

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7. Определённый артикль 0

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9. Учим английский алфавит с Арни Подборка посвящена всем тем, кто учит английский язык... А также тем, кому его не мешало бы выучить. 2022-11-08T17:23:25+03:00

10. Не надевайте одежду с надписями, если не знаете, что они означают 0 Источник:

11. Надеюсь, это учительница английского?! 0 Источник:

12. Программирование — это легко... 0

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14. Транслителируй полностью 0 Источник:

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17. Звучит как заклятие 0 Источник:

18. Gone... 0 Источник: