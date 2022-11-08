Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах

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Ну или почти всё, что связано со странными и необычными ситуациями. Юмористический пост, посвящённый главному сайту страны.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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