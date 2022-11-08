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Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах

Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах

Автор:
08 ноября 2022 17:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   государственные услуги   госуслуги   интересное   подборка   
2822
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Ну или почти всё, что связано со странными и необычными ситуациями. Юмористический пост, посвящённый главному сайту страны.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   государственные услуги   госуслуги   интересное   подборка   
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9  комментариев
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249k
Chasoslov 48 минут назад
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Alex Djeff Час назад
"ИнстОграм"... Какой-то завуалированный призыв бухнуть...
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