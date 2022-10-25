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Паранойя снова разыгралась: всё о слежке

Паранойя снова разыгралась: всё о слежке

Автор:
25 октября 2022 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   паранойя   подборка   слежка   
2250
19
Недавно уже был пост о паранойе, но данный пост всецело посвящён слежке. Особое внимание уделено котам. Нет, в самом деле, ну что с ними происходит? Они реально следят?
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   паранойя   подборка   слежка   
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2  комментария
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homerchik Час назад
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Егор Час назад
Комментарий к фото
Пожилая беременная инвалидка с ребенком.
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Бернгард Кёне

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