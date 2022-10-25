Паранойя снова разыгралась: всё о слежке

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Недавно уже был пост о паранойе, но данный пост всецело посвящён слежке. Особое внимание уделено котам. Нет, в самом деле, ну что с ними происходит? Они реально следят?
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12.
Никто не думал, что государство станет следить за своими гражданами, пока не стало слишком поздно (шутка)
Источник:
АНТИФИШКИ
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