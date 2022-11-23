Подсмотрено у природы: работы дизайнеров, явно вдохновлённых матушкой-природой

Природа – самое удивительное, что есть в мире. И неиссякаемый источник вдохновения, бездонный, откуда можно черпать идею за идеей. И меньше их от этого не станет. Правда, уже снаружи их могут позаимствовать собратья по цеху, которым лень или некогда вдохновляться самостоятельно.
И эти фото, среди которых немало работ известных мастеров, яркое тому доказательство.
На создание элегантного платья от Джейсона Ву вдохновили линии тела полосатого плоского червя.
Платье от Givenchy полностью повторяет окраску китовой акулы.
Гриб-трутовик превращается… в элегантную манишку.
Пилотто определенно не прошел мимо завораживающих изображений фото извержения вулкана.
Очень похоже на гриб золотая коллибия. Хотя не исключено, что в наряде присутствуют и элементы бледной поганки.
Яркая, но стильная птица с блестящим «бензиновым» оперением – очковая каравайка щедро подарила идею модельеру Госе Бачинской.
Женщина – она как мангровая змея: контрастная, опасная, прекрасная.
Космическое платье от Джорджио Армани – явный закос под такое же неземное существо – звездную медузу.
Можно утверждать, что узор на платье – листики, цветики, сердечки. Но на самом деле оно слизано с расцветки краснопятнистого кораллового краба.
Декоративный подсолнечник с трогательным названием сорта «плюшевый мишка» вдохновил создателей на пушистое платье.
И снова гриб, изящный, стальной, лаконичный. И наряд от Жана-Луи Сабайи.
Привет от крошечных обитательниц океанских глубин. Идею Антонио Гримальди явно подарила стебельчатая медуза.
И опять привет от представителей этого вида: коронованная или медуза «цветная капуста».
Беспроигрышное – яркое и лаконичное сочетание красного и черного от Ёдзи Ямамото даже по расположению точь-в-точь тропическая птичка масковая расписная танагра.
Оборками в форме салатного морского слизня украсил свой шедевр дизайнер Джунко Шимада.
Мадагаскарский геккон, сплошь покрытый защитными бугорками, определенно вдохновил Еву Сото на создание этой коллекции.
Нежная махровая французская календула не только красива, но и полезна. Цветок пряным ароматом отпугивает вредителей. А изящество линий послужило идеей для создания этого платья.
Снова привет из океанских глубин – изящество медузы под названием французский военный кораблик породило это необычное платье от Ханны Матча.
Редкий восковой гриб подтолкнул дизайнеров бренда Schiaparelli к созданию этого многослойного платья.
Это поразительное существо – краб-декоратор. И Бруна Игнатовска использовала его способность покрывать себя другими живыми существами при создании этого наряда.
Колония отдельных организмов зоидов способна сформировать подобие нежнейшего подводного цветка. И платье от REVELIGION получилось удивительно нежным.
Завораживающая юбка от Alexander McQueen очень похожа на внутреннюю часть обычной вешенки.
Яркая птичка гульдова амадина еще и изумительно танцует, чтобы привлечь пару на всю жизнь. Туника с аналогичным расположением цветов выглядит стильно, хоть и ярко.
Еще одна птаха – медногрудая нектарница подсказала идею платья от Роберто Капуччи. Сияет и переливается птичка только при попадании на оперение солнечных лучей.
Радужный эвкалипт выглядит так, словно его забрызгал краской веселый художник. Комплект от Вальтера Ван Бейрендонка смотрится так же.
Эта трогательная яркая птаха – хлорофония с синим ворсом подвигла Ёдзи Ямамото на создание легкого комплекта.
Гильермо Мариотто поработал с фактурой миниатюрной орхидеи.
Африканский барбет «подарил» свою очаровательную бахрому модели Basilsodaworld.
А златогрудый спрео поделился окраской с Gucci.
Медуза* гребневик послужила отправной точкой для этого космического платья-чехла.
А вам доводилось черпать вдохновение в природе, ее созданиях и дарах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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