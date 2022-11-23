Подсмотрено у природы: работы дизайнеров, явно вдохновлённых матушкой-природой

Природа – самое удивительное, что есть в мире. И неиссякаемый источник вдохновения, бездонный, откуда можно черпать идею за идеей. И меньше их от этого не станет. Правда, уже снаружи их могут позаимствовать собратья по цеху, которым лень или некогда вдохновляться самостоятельно.