Поразительно красивые изделия, которые были выполнены в виде животных

Творчество — это возможность для человека забыть про все существующие рамки и создавать то, что просит душа. Но если кто-то находит способ самовыражения в танцах или песнях, то другие предпочитают окунуться в мир рукоделия.
Только оно тоже не заканчивается на вышивке крестиком и вязании шерстяных носочков. Некоторые творческие порывы людей заходят настолько далеко, что в их руках появляется что-то очень интересненькое. Например, удивительные звери во всех возможных проявлениях, для которых, кажется, пора открывать новое царство природы.
Сказочный паук удивительного цвета
Сова, выполненная в технике фелтинг
Фелтинг — это валяние из шерсти. Техника подразумевает под собой превращение пушистого и непослушного комка шерсти в плотный войлок, из которого потом создаётся что угодно.
Стеклянная черепаха, к которой так и хочется прикоснуться
Вязаная игуана, которая была расписана красками и украшена деталями из полимерной глины
Бабочка, которую я сделал из переработанной электроники!
Реалистичный пёс, созданный руками творческого человека
Брошки в виде изумрудных жучков
Так бы и затискал эту пушистую кроху
«Я создал что-то пугающее и удивительное одновременно»
Старая шубка превратилась в милейшего ослика
Зверёк из мира фантастика, чья мордочка щепетильно вылеплена из полимерной глины
Чёрный ворон из стекла
Идея того, как можно обыграть скучный цветник для вашего комнатного растения
«Я наконец-то закончил своего гигантского витражного бегемота. В восторге от того, как же он хорош!»
Опасная акула, оказавшаяся в четырёх стенах куба из смолы
Таких паучков и бояться смешно
Сладкий и безумно яркий осьминог растёкся по всему торту
Этот сладкий обитатель подводного мира оказался работой для проекта на тему беспозвоночных, который надо было выполнить для класса зоологии. И, кажется, у осьминога есть все шансы на победу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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