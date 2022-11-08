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Поразительно красивые изделия, которые были выполнены в виде животных

Поразительно красивые изделия, которые были выполнены в виде животных

Автор:
08 ноября 2022 09:42
Сообщество : Сделай сам!
Метки: идея   креатив   своими руками   творчество   фантазия   фото   
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Творчество — это возможность для человека забыть про все существующие рамки и создавать то, что просит душа. Но если кто-то находит способ самовыражения в танцах или песнях, то другие предпочитают окунуться в мир рукоделия.

Только оно тоже не заканчивается на вышивке крестиком и вязании шерстяных носочков. Некоторые творческие порывы людей заходят настолько далеко, что в их руках появляется что-то очень интересненькое. Например, удивительные звери во всех возможных проявлениях, для которых, кажется, пора открывать новое царство природы.


Сказочный паук удивительного цвета

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Сова, выполненная в технике фелтинг

Фелтинг — это валяние из шерсти. Техника подразумевает под собой превращение пушистого и непослушного комка шерсти в плотный войлок, из которого потом создаётся что угодно.


Стеклянная черепаха, к которой так и хочется прикоснуться


Вязаная игуана, которая была расписана красками и украшена деталями из полимерной глины


Бабочка, которую я сделал из переработанной электроники!


Реалистичный пёс, созданный руками творческого человека


Брошки в виде изумрудных жучков


Так бы и затискал эту пушистую кроху


«Я создал что-то пугающее и удивительное одновременно»


Старая шубка превратилась в милейшего ослика


Зверёк из мира фантастика, чья мордочка щепетильно вылеплена из полимерной глины


Чёрный ворон из стекла


Идея того, как можно обыграть скучный цветник для вашего комнатного растения


«Я наконец-то закончил своего гигантского витражного бегемота. В восторге от того, как же он хорош!»


Опасная акула, оказавшаяся в четырёх стенах куба из смолы


Таких паучков и бояться смешно


Сладкий и безумно яркий осьминог растёкся по всему торту


Этот сладкий обитатель подводного мира оказался работой для проекта на тему беспозвоночных, который надо было выполнить для класса зоологии. И, кажется, у осьминога есть все шансы на победу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: идея   креатив   своими руками   творчество   фантазия   фото   
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