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Порванные вещи не повод для расстройства

Порванные вещи не повод для расстройства

Автор:
27 июля 2022 09:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: заплатка   идея   креатив   одежда   фантазия   фото   швея   
477
20

Предалагаю для вас примеры случаев, когда люди решили не выкидывать порванные и испорченные вещи, а сделать на них заплатки, но не простые, а яркие и выделяющиеся.

В Японии есть искусство кинцуги, смысл которого заключается в том, что трещины на керамических изделиях при реставрации не прячутся, а подчёркиваются золотым лаком. У этого процесса есть своя философия, ведь из недостатков и изъянов складывается история предмета.

Видимо, такой взгляд на вещи близок не только японцам.


До и после того, как дырочка стала солнышком

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Как спрятать пятно на кармане халата

Наш диван весь протёрся, и я залатала его с помощью лоскутного одеяла

Порвал домашние штаны сзади, жена поставила заплатку

Мои джинсы всегда рвутся на левом колене

Это мои любимые, поэтому я подумала, что они заслужили хороший ремонт.


Спасение джинсов

У меня было пятно на джинсах, от которого я не могла избавиться

Это термоаппликация, усиленная стежками.


Вышивка на дырках москитной сетки

Радужная заплатка

Старая и любимая футболка с Долли Партон. Она довольно обычная, но что это там в уголке?

Пластырь на ранку куртки

Как спасти протёртые джинсы

Когда жизнь даёт тебе дырку на левом локте, сделай панду

Заплатки на рукавах с месяцем и солнцем

Мой любимый комбинезон, в котором вышивки, кажется, больше, чем денима

Когда-то я перекрыла пятна вышитыми шмелями

Это спасло моё платье и даже заставило меня полюбить его ещё больше.


Починила толстовку моего парня

Дырки на коленях стали сердцами

Его любимые штаны порвались, поэтому я пришила на них карман

Источник:

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Метки: заплатка   идея   креатив   одежда   фантазия   фото   швея   
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942
Victor Chromov 51 минуту назад
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40k
Лесли 🥰 41 минуту назад
Раньше ходили в рваных джинсах, теперь начали зашивать)))
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Elena Ki 45 минут назад
Все - ужас ужасный, кроме москитной сетки. Москитам все равно.
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