Порванные вещи не повод для расстройства

В Японии есть искусство кинцуги, смысл которого заключается в том, что трещины на керамических изделиях при реставрации не прячутся, а подчёркиваются золотым лаком. У этого процесса есть своя философия, ведь из недостатков и изъянов складывается история предмета.

Видимо, такой взгляд на вещи близок не только японцам.

До и после того, как дырочка стала солнышком