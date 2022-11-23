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Британские футбольные фанаты в Катаре пошли за пивом, а оказались в гостях у шейха

Британские футбольные фанаты в Катаре пошли за пивом, а оказались в гостях у шейха

Автор:
23 ноября 2022 12:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Спорт   видео   гостеприимство   дворец шейха   катар   пиво   приключение   футбол   чм-2022   шейх   
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Прибывшие в Катар на Чемпионат мира по футболу 2022 болельщики страстно скучали по пиву, а со свободной продажей алкоголя в стране - проблемы. Поиски пенного привели фанатов во дворец катарского шейха.

Молодые люди пошли на поиски пива и по пути повстречали местного, который назвался сыном шейха. Он предложил поехать с ним во дворец, сообщив, что сможет решить проблему с алкоголем. Британцы согласились и загрузились во внедорожник катарца. Позже парни опубликовали видео своей поездки. На кадрах ролика можно заметить мужчину в белом одеянии, которое обычно носят местные.


Во дворце оказалось много экзотики, удивительной для европейцев. Чего стоят одни лишь львята, с которыми британцам разрешили поиграть. Ручные звери привели болельщиков в восторг.


Помимо диких кошек, парни смогли увидеть обезьян и красивых экзотических птиц, разгуливающих по территории дворца. Но, похоже, больше всего фанаты обрадовались возможности общению с львятами.


Болельщик команды «Эвертон» по имени Алекс в интервью изданию TalkSport отметил, что катарцы очень доброжелательны, и это приключение он запомнит на всю жизнь.


А вот получил ли он вожделенное пиво или ему пришлось обойтись лишь зрелищами, история умалчивает.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   видео   гостеприимство   дворец шейха   катар   пиво   приключение   футбол   чм-2022   шейх   
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5  комментариев
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Шурман Час назад
Да уже пол интернета ржет , угостили его пивом или нет . Тема так и не раскрыта .
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326
Liberman Полчаса назад
На заднем плане флаг Германии, почти... Если черный заменить на синий - отдаленно напоминает радужный) гомики и туда пробрались))))
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4k
Suvar_ 55 минут назад
PR он и есть PR. Типа сказки про Золушку))
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