Британские футбольные фанаты в Катаре пошли за пивом, а оказались в гостях у шейха

Молодые люди пошли на поиски пива и по пути повстречали местного, который назвался сыном шейха. Он предложил поехать с ним во дворец, сообщив, что сможет решить проблему с алкоголем. Британцы согласились и загрузились во внедорожник катарца. Позже парни опубликовали видео своей поездки. На кадрах ролика можно заметить мужчину в белом одеянии, которое обычно носят местные.



