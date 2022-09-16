"Он вам не Педриньо!": игроку в "Локомотиве" пришлось взять новое имя

Полузащитник Педриньо (Педро Габриэл Перейра Лопес) совсем недавно играет за "Локо", и уже успел столкнуться с этими "странными русскими". Предмет спора - его имя. Спортсмены категорически настаивают на том, чтобы новичка называли по-другому.
"Локомотив" обзавелся новым игроком: Педриньо приехал из бразильского "Ред Булл Брагантино". Практически сразу спортсмена просветили, что его имя созвучно с обозначением не очень правильных парней. А потому на футболке лучше написать "Педро".Во избежание, так сказать.
Как сообщают в СМИ, инициатива исходила от руководства "Локо".И уже в дебютном матче спортсмен вышел в футболке с надписью "Педро Габриэл" на спине.
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АНТИФИШКИ
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У этих, простите, футболистов, видеть весь мозг в мускулы ушёл.
Уровень развития - третья группа детского сада.
Что на поле, что на трибуне!
Но слышать от арбитра, что педриньо то, педриньо сё, будет отвлекать от матча и повышенное внимание только за смешное имя он еще не заслужил.
Ну и тут обыграли бы)
Он не медийная личность и не "бренд".