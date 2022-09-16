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"Он вам не Педриньо!": игроку в "Локомотиве" пришлось взять новое имя

"Он вам не Педриньо!": игроку в "Локомотиве" пришлось взять новое имя

Автор:
16 сентября 2022 15:06
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   имя   локомотив   смена имени   странные русские   футбол   
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Полузащитник Педриньо (Педро Габриэл Перейра Лопес) совсем недавно играет за "Локо", и уже успел столкнуться с этими "странными русскими". Предмет спора - его имя. Спортсмены категорически настаивают на том, чтобы новичка называли по-другому.

"Локомотив" обзавелся новым игроком: Педриньо приехал из бразильского "Ред Булл Брагантино". Практически сразу спортсмена просветили, что его имя созвучно с обозначением не очень правильных парней. А потому на футболке лучше написать "Педро".Во избежание, так сказать.



Как сообщают в СМИ, инициатива исходила от руководства "Локо".И уже в дебютном матче спортсмен вышел в футболке с надписью "Педро Габриэл" на спине.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   видео   имя   локомотив   смена имени   странные русские   футбол   
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19  комментариев
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12k
Кыся 7 часов назад
Надо было сначала посмотреть, как играть будет, вдруг и не пришлось бы ничего менять...
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35k
turyst Час назад
Детский сад, штаны на лямках...

У этих, простите, футболистов, видеть весь мозг в мускулы ушёл.
Уровень развития - третья группа детского сада.
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6k
Кружок 2 часа назад
В лохо - одни Педрильи ...
Что на поле, что на трибуне!
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14k
crazyvantuz 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Григорий 4 часа назад
А может Педриньо означает "не связывайтесь, догоню и накажу!".
Но слышать от арбитра, что педриньо то, педриньо сё, будет отвлекать от матча и повышенное внимание только за смешное имя он еще не заслужил.
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2k
DHC 4 часа назад
Играл же в Спартаках некий Джано Ананидзе... На футболке было написано Джано)
Ну и тут обыграли бы)
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8k
Ден 4 часа назад
Педро, тоже как то не очень.
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803
moishab 5 часов назад
С такой причёской На педрильо точно похож.
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9k
antonium 7 часов назад
Состав команды через год: полузащитник Педриньо, нападающий Жопиньо, голкипер Вагиньо и Денис Глушаков.
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38k
Александр 7 часов назад
Да уж, иногда мне кажется, что у нас живут умственно-отсталые люди. И это никак не связано с толерантностью.
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