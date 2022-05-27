"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания

Не так давно пранкеры Лексус и Вован разговорили литовского режиссера, и тот наболтал много лишнего. Клара Новикова уверена, что такие шутки могут запросто решить судьбу человека, а это очень плохо.
Клара Новикова внезапно вступилась за литовского режиссера Римаса Туминаса, которого разыграли Лексус и Вован. Позвонив руководителю театра им. Вахтангова от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко, пранкеры предложили ему поставить в Еврейском театре Киева спектакль под названием "Мой друг Бандера". Туминас согласился и даже стал планировать, когда можно приступить к репетициям с актёрами. Потом он попутно оскорбил русских деятелей культуры, заявив, что их необходимо стереть из памяти.
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После этих высказываний и их обнародования Туминаса уволили с поста худрука театра им. Вахтангова, где режиссер прослужил 14 лет. В принципе, это было ожидаемо и закономерно.
Однако увольнение Туминаса пришлось по душе не всем. Клара Новикова даже посочувствовала экс-худруку, который, кстати, с 1 марта отбыл в Литву и находился всё это время там, фактически покинув театр.
Артистка разговорного жанра призналась, что такие разоблачения, как с Туминасом, очень опасны, и она их боится. «Я так боюсь всех ваших пранкеров. Всех, кто у вас там — Лелики и Болики. Понимаете, они решили судьбу человека — Римаса Туминаса. Ну как это может быть», - цитируют Новикову СМИ.
Россиянам в свою очередь не слишком понятно, чего бояться пранкеров, если ты не лицемер и имеешь чистую совесть. В конце концов, никто не заставлял несчастного Туминаса мучиться на посту худрука крупнейшего театра в ненавистной России - можно ведь было сразу работать в Незалэжной и ставить себе спектакли о Бандере. Разве не так?
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2. А для пранкеров есть поле на паханное: руководители регионов России, которые не попали под санкции, ректоры ВУЗов, в первую очередь экономических, общественных наук и гуманитарных (у Никиты Михалкова даже список есть от каких соросовских фондов какой ВУЗ когда и сколько получил)... А если ещё до зав.кафедр снизойти...
"-Меня посадят!
-А ты не воруй!" ©
Ныне так, за фшиков или против !
А Туминас обыкновенный приспособленец,ему при любой власти будет корошо
Л. Н. Толстой "Война и мир"
На фото Наташа Ростова, театр им. Вахтангова, наши дни.
Появилась даже шутка, что пранкер Вован – это на самом деле президент РФ Владимир Путин, и звонит он всем сам. А потом говорит, мол, это не я. А Лексус тогда, получается, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ещё одна причина слухов о работе пранкеров на Кремль и ФСБ – выбор жертв. Все «отработанные» в последнее время персонажи – «враги России». Или по меньшей мере люди, чьи отношения с Россией складываются сложно.
Источник: https://versia.ru/chi-ushi-torchat-iz-trubki-vovana-i-leksusahttps://versia.ru/chi-ushi-torchat-iz-trubki-vovana-i-leksusa
мой вопрос, на что эти два "пранкера" живут?!
Т.е. она всегда лицемерит ради бабла?
Ну тогда это называется проституция, а лицо занимающееся проституцией -- прости... тутка
И после этого они говорят нам, что мы должны каяться...
- не уверен - не говори