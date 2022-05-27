"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания

Однако увольнение Туминаса пришлось по душе не всем. Клара Новикова даже посочувствовала экс-худруку, который, кстати, с 1 марта отбыл в Литву и находился всё это время там, фактически покинув театр.

Артистка разговорного жанра призналась, что такие разоблачения, как с Туминасом, очень опасны, и она их боится. «Я так боюсь всех ваших пранкеров. Всех, кто у вас там — Лелики и Болики. Понимаете, они решили судьбу человека — Римаса Туминаса. Ну как это может быть», - цитируют Новикову СМИ.

Россиянам в свою очередь не слишком понятно, чего бояться пранкеров, если ты не лицемер и имеешь чистую совесть. В конце концов, никто не заставлял несчастного Туминаса мучиться на посту худрука крупнейшего театра в ненавистной России - можно ведь было сразу работать в Незалэжной и ставить себе спектакли о Бандере. Разве не так?