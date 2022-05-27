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"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания

"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания

Автор:
27 мая 2022 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Вован и Лексус   Новикова   Туминас   видео   политика   разыграли   режиссер   розыгрыш   театр им. Вахтангова   
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Не так давно пранкеры Лексус и Вован разговорили литовского режиссера, и тот наболтал много лишнего. Клара Новикова уверена, что такие шутки могут запросто решить судьбу человека, а это очень плохо.

Клара Новикова внезапно вступилась за литовского режиссера Римаса Туминаса, которого разыграли Лексус и Вован. Позвонив руководителю театра им. Вахтангова от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко, пранкеры предложили ему поставить в Еврейском театре Киева спектакль под названием "Мой друг Бандера". Туминас согласился и даже стал планировать, когда можно приступить к репетициям с актёрами. Потом он попутно оскорбил русских деятелей культуры, заявив, что их необходимо стереть из памяти.


После этих высказываний и их обнародования Туминаса уволили с поста худрука театра им. Вахтангова, где режиссер прослужил 14 лет. В принципе, это было ожидаемо и закономерно.


Однако увольнение Туминаса пришлось по душе не всем. Клара Новикова даже посочувствовала экс-худруку, который, кстати, с 1 марта отбыл в Литву и находился всё это время там, фактически покинув театр.

Артистка разговорного жанра призналась, что такие разоблачения, как с Туминасом, очень опасны, и она их боится. «Я так боюсь всех ваших пранкеров. Всех, кто у вас там — Лелики и Болики. Понимаете, они решили судьбу человека — Римаса Туминаса. Ну как это может быть», - цитируют Новикову СМИ.


Россиянам в свою очередь не слишком понятно, чего бояться пранкеров, если ты не лицемер и имеешь чистую совесть. В конце концов, никто не заставлял несчастного Туминаса мучиться на посту худрука крупнейшего театра в ненавистной России - можно ведь было сразу работать в Незалэжной и ставить себе спектакли о Бандере. Разве не так?

Источник:

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Метки: prank   Вован и Лексус   Новикова   Туминас   видео   политика   разыграли   режиссер   розыгрыш   театр им. Вахтангова   
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40  комментариев
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25k
Ваня 2 часа назад
вот именно - коль совесть чиста, так и боятся нечего...
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17k
Vital Idol 3 минуты назад
как возмущалась Васильева (кто, как, за что их назначил на должность?!), я так понимаю, что за его талант, а если за коррупцию, то вопрос к Швыдкому...
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43k
Соломей 12 минут назад
очередная консерва вскрылась.и кому вообще её мнение интересно?
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33k
Aleks 16 минут назад
Оказывается пранкеры виноваты что человек гнилой... От оно как.
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38k
Игорь 20 минут назад
1. Это говорит о том, что у тех, кто считает себя "элитой", нет ничего святого. В Киеве этот режиссёр готов ставить спектакль про Бандеру, в театре им. Вахтангова пьесы о Войне... Ему вообще до фонаря что и где ставить, лишь бы деньги платили. И после этого эта, с позволения сказать, "элита" нас нравственности учит?

2. А для пранкеров есть поле на паханное: руководители регионов России, которые не попали под санкции, ректоры ВУЗов, в первую очередь экономических, общественных наук и гуманитарных (у Никиты Михалкова даже список есть от каких соросовских фондов какой ВУЗ когда и сколько получил)... А если ещё до зав.кафедр снизойти...
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860
Dins 24 минуты назад
Проверку на вшивость не прошел.
"-Меня посадят!
-А ты не воруй!" ©
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2k
Broscan 39 минут назад
Всё,нет такого русский не русский,украинец не украинец и т.д.

Ныне так, за фшиков или против !

А Туминас обыкновенный приспособленец,ему при любой власти будет корошо
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2k
Vovan Petroff 39 минут назад
" Ну, племянница! крикнул дядюшка взмахнув к Наташе рукой, оторвавшею аккорд. Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала."
Л. Н. Толстой "Война и мир"
На фото Наташа Ростова, театр им. Вахтангова, наши дни.
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9k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Видимо к убитым бандеровцами она сочувствия не испытывает,как и все светлоликие.
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1k
Dimon 45 минут назад
К сожалению очень много ещё в России псевдопатриотов, особенно среди артистов, певцов, музыкантов и прочей богемы. Все они, как и олигархи с бизнесменами, не говоря уж о политиках, десятилетиями рассматривали нашу страну как лишь место для зарабатывания денег! Больно и обидно смотреть, как гниды, которые с экранов взывали к патриотизму, к совести, к защите Родины, сами эту Родину давно променяли на всякие канны, нюйорки и прочие майями. Им плевать на качество медицины, образования, инфраструктуры и экологию, потому что их будущее, как и будущее их детей и внуков никак не связано с Россией.
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1k
Sergius SPb 46 минут назад
Говори что думаешь и думай что говоришь.
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187
MidMaster 46 минут назад
Такие разоблачения - очень показательны. Кларе, видимо, тоже есть что сказать
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1k
investas 48 минут назад
А эти два сладких мальчика не хотят нашим депутатам начать звонить? или заказа нет?
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7k
mbr 51 минуту назад
Т.е. клара герцер боится сказать что думает?
Т.е. она всегда лицемерит ради бабла?
Ну тогда это называется проституция, а лицо занимающееся проституцией -- прости... тутка
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1k
taxcop 53 минуты назад
Иногда от пранкеров есть и польза для страны
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2k
АлексЮстасу 55 минут назад
14 лет он получал зарплату из рук. которые хотел бы отрубить? Вот ведь характер... Все бывшие республики "завоевали" себе свободу от России, поносят её на чём свет стоит, но деньги не пахнут, и они едут и едут зарабатывать к нам.
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2k
Алекс 55 минут назад
Да и Клару с собой надо было прихватить. Она тут тоже не особо то и нужна. А этого педика посадить бы не мешало б.
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2k
Copycat Час назад
Ну надо же отдавать отчет тому что ты говриш и быть готовым ответить за все свои слова)
- не уверен - не говори
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14k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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7k
Progressor Час назад
Новикова и сама недалеко ушла. Как же мля они быстро переобулись в "свободомыслящих"! Новикова еврейка из Киева, ну так вперед, "собирать залы и бабло" в Куеве и Тель-Авиве! Боится она, млять. Боится ляпнуть правду. Свою правду, хитрожопую.
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9k
MakDag Час назад
Почему евреи так настойчиво лебезят перед фашистами, что это, Стокгольмский синдром?
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